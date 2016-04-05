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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:36
Є дві сторони медалі,
одна сторона -відповідальність
Відповідальність вчителя-який гроші за те що вчив отримав - а нічого не навчив
Відповідальність учня - який в школу ходив і так нічого й не навчився
друга сторона - оплата
Вчитель свої гроші отримав
Учень все життя буде втрачати
То яка тобі фіг різниця що вчитель виявляється більший злодій ніж учень?
Якщо учень страждати від цього буде більше
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:45
Минулої весни перший раз попали на передок, під Попасну, звідти якраз наступ ішов і одразу намалювалося штук 70 відказників, їх забрали, помурижили допитами, слідством і майже всі пішли служити але по іншим частинам.
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unicdima
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:46
Якби так було - то у світі всі б були однакові..і світ був би що 2000 років тому, що сьогодні що 2000 років після нас - однаковим.
Всі б ходили голі, їли банани....
Я можу прочитати лекцію, яка покаже як створюється капітал( тут правда треба буде ще парочка лекцій, щоб пояснити від якої межі капітал перетворюється в Капітал)..
Можу пояснити чому тільки 5% стають власниками капіталу на протязі одного покоління...
Можу пояснити чому кількість достатнього капіталу для 30% мешканців країни- є проблемою яке приводить до стагнації
Чому Україна досягне 30% населення яке буде мати достатньо капіталу - в кращому випадку тільки через три покоління(60-90 років) і тільки через цей період у нас виникнуть проблеми відсутності можливостей зростання ринку...
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:53
ЛАД написав: vitaliiangel написав:
...........
единственное что ещё можно улучшить - не тратить деньги на всякую муйню.viewtopic.php?p=5656313#p5656313
настроить танковых заводов мы не можем.
1. Почему?
Потому что завод - это в первую очередь люди а их нужно вырастить, 5 лет в институте оучить, потом 3 года стажировать, оболтусов отсеять, а умных привлечь на этот завод как-то (а они ж скажут "а нах оно мне надо, там проходная, военно-учетный стол, уровни допуска, нах мне эти танки я лучше пойду кодить ФОПом-ИТшником на дядю за бугром удаленно за зарплату в 3 раза больше"). Вот и нету их - все свое что осталось от СССРа поламали под гаслами "рынок все отрегулирует" а британцы и французы не поедут сюда работать ни за какие миллионы.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:37
unicdima написав:
Минулої весни перший раз попали на передок, під Попасну, звідти якраз наступ ішов і одразу намалювалося штук 70 відказників, їх забрали, помурижили допитами, слідством і майже всі пішли служити але по іншим частинам.
Звідки у всіх хто у війську зараз стільки вільного часу строчити на форумі та телеграмах? Ви наближаєте перемогу, чи штани там протираєте?
Якого дідька Америка має платити, коли замість того, щоб штурмувати ворога, усі сидять десь і строчать в інтернетах.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:39
барабашов написав:Тот кто в журнале(?) ставил отметки о дате прибытия не мог поставить правильную дату(небесплатно, добровольно или через так сказать лёгкие телесные) зная что человек действительно хорошо отвоевал в аду и чуть тронулся на этом?
Система работает немного жёстче. О СЗЧ командир подразделения должен немедленно дожить командиру батальона, одновременно оперативный черговый докладывает о произошедшем оперативному черговому бригады, а тот в ВСП и военную прокуратуру. И дело ставиться на контроль. Теоретически командир роты может не докладывать, но во первых ты должен быть уверен во вменяемости СЗЧ и он точно вернётся, во вторых командир роты должен в адеквате понимать, что прикрывая СЗЧ он также легко может лишиться честной 100-ки, его точно ВСП не прикроет.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:39
unicdima написав:
Минулої весни перший раз попали на передок, під Попасну, звідти якраз наступ ішов і одразу намалювалося штук 70 відказників, їх забрали, помурижили допитами, слідством і майже всі пішли служити але по іншим частинам.
Відмова, да і будь-що інше.
Громадянин не на вслужбі.
Всл на вслужбі.
Різниця, як між небом і землею.
Вважаєте, що легко їх урівняти?
Тобто по суті всіх зробити всл.
Так вище там згадувалось про Венеційську комісію. Вже не кажучи про реалізацію.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:46
Zebra написав:
Звідки у всіх хто у війську зараз стільки вільного часу строчити на форумі та телеграмах? Ви наближаєте перемогу, чи штани там протираєте?
Якого дідька Америка має платити, коли замість того, щоб штурмувати ворога, усі сидять десь і строчать в інтернетах.
Ще один песікот намалювався. На лікуванні я, зрозуміло?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:52
А моя ситуация закончилась так, подошёл начальник и попросил не ехать на обследование и ВЛК, комбат решил изменить свое решение и дать 5 суток отпуска, отдохнёшь, попустит. А там видно будет.
На том сошлись.
Судя по всему мое странное поведение глубоко впечатлило всех.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:04
unicdima написав:Минулої весни перший раз попали на передок, під Попасну, звідти якраз наступ ішов і одразу намалювалося штук 70 відказників, їх забрали, помурижили допитами, слідством і майже всі пішли служити але по іншим частинам.
У нас тоже есть отказники, многие не совсем понимают, что государство у нас жесткое.
Отказался идти в бой, даже сказал это на камеру, посидел немного, адвокат бесплатный обрисовал перспективу пятилетней отсидки, в результате пошел на сделку со следствием, написал рапорт с просьбой отправить его в зону боевых действий, и подписал соглашение со следствием служить ещё два года после объявления официальной демобилизации. Я бы не поверил в такую абракадабру, если бы это не был реальный случай с известным мне бойцом.
Я не юрист, даже не знаю есть ли у нас такое понятие соглашение со следствием и насколько это соответствует законодательству
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