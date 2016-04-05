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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:08
freeze написав:
А моя ситуация закончилась так, подошёл начальник и попросил не ехать на обследование и ВЛК, комбат решил изменить свое решение и дать 5 суток отпуска, отдохнёшь, попустит. А там видно будет.
На том сошлись.
Судя по всему мое странное поведение глубоко впечатлило всех.
5 то ніщо. Ти відпустку на скільки вибрав?
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unicdima
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:11
unicdima написав: freeze написав:
А моя ситуация закончилась так, подошёл начальник и попросил не ехать на обследование и ВЛК, комбат решил изменить свое решение и дать 5 суток отпуска, отдохнёшь, попустит. А там видно будет.
На том сошлись.
Судя по всему мое странное поведение глубоко впечатлило всех.
5 то ніщо. Ти відпустку на скільки вибрав?
20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
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freeze
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