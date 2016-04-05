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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5789579057915792
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:08

  freeze написав:А моя ситуация закончилась так, подошёл начальник и попросил не ехать на обследование и ВЛК, комбат решил изменить свое решение и дать 5 суток отпуска, отдохнёшь, попустит. А там видно будет.
На том сошлись.
Судя по всему мое странное поведение глубоко впечатлило всех.

5 то ніщо. Ти відпустку на скільки вибрав?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

unicdima написав:
  freeze написав:А моя ситуация закончилась так, подошёл начальник и попросил не ехать на обследование и ВЛК, комбат решил изменить свое решение и дать 5 суток отпуска, отдохнёшь, попустит. А там видно будет.
На том сошлись.
Судя по всему мое странное поведение глубоко впечатлило всех.

5 то ніщо. Ти відпустку на скільки вибрав?


20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
freeze
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  #<1 ... 5789579057915792
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