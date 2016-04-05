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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:24
freeze написав:
20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
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unicdima
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:38
unicdima написав: freeze написав:
20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
Сейчас будем отмечать юбилей, ровно год беспрерывного нахождения в зоне боевых действий.
С учётом положения в законе о 70 процентов укомплектованности для отпуска, тут можно иметь 0 дней отпуска в год
с учётом того, что у нас укомплектованность сейчас процентов 50.
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freeze
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:43
freeze написав: unicdima написав: freeze написав:
20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
Сейчас будем отмечать юбилей, ровно год беспрерывного нахождения в зоне боевых действий.
С учётом положения в законе о 70 процентов укомплектованности для отпуска, тут можно иметь 0 дней отпуска в год
с учётом того, что у нас укомплектованность сейчас процентов 50.
у нас десь 45 і відпускають, правда ми зараз уже не в зоні бойових дій.
а вас що і на відновлення не виводили?
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unicdima
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:51
unicdima написав:у нас десь 45 і відпускають, правда ми зараз уже не в зоні бойових дій.
а вас що і на відновлення не виводили?
Нет, 14 декабря 2022 года зашли в зону бд, и безвылазно, подвозят новобранцев, но последние недели совсем мало. Надо отдать должное, хоть сотку платят и без задержек.
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freeze
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:02
Успіх написав: budivelnik написав:
Я можу прочитати лекцію
budivelnik написав:
Можу пояснити чому
budivelnik написав:
Можу пояснити чому
А поясни, чому твої сини, НЕ можуть піти на фронт?
Ну, і ти хоч 1рік би міг тут "попідтягувати" вояків
- чому не йдеш?
Я можу пояснити що ти .....
+ знайти твою дружину і батьків і показати якого вони .... виховали
+ти розкрутився на мінус три тисячі/місяць волонтерської допомоги від мене.
Тобто два місяці було мінсу 2000 ( я тебе попереджав), сьогодні ще мінус 3000
Так що продовжуй далі.
Сьогодні мав піти бус...він піде , але повезе трохи менше ніж я планував.
Радій, ти в черговий раз насрав своїм побратимам і вони за останні місяці отримають на 7000 менші ніж повинні були.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:08
Zebra написав: unicdima написав:
Минулої весни перший раз попали на передок, під Попасну, звідти якраз наступ ішов і одразу намалювалося штук 70 відказників, їх забрали, помурижили допитами, слідством і майже всі пішли служити але по іншим частинам.
Звідки у всіх хто у війську зараз стільки вільного часу строчити на форумі та телеграмах? Ви наближаєте перемогу, чи штани там протираєте?
Якого дідька Америка має платити, коли замість того, щоб штурмувати ворога, усі сидять десь і строчать в інтернетах.
Зебра, ну хоч ти не змушуй мене писати слово - є-банько!
Навіть піхота, яка віч-на-віч з ворогом і то має тиждень -через-тижчень, чи два-через два - відхід/відїзд у тил!
А з появою Старлінка - та це взагалі НЕ проблема строчити на форумах, в переривах між періодичнем боєм! А якщо ти в арті - так ще більше часу є на форуми)))
100500раз так було - "Команда - До бою! Всі побігли(і я теж), навелись, відшмалялись... Команда - В укриття! Всі побігли в нору! Переважно заняли свої місця на каріматах/нарах(дехто чай/каву/мівіну пішов робити...)
Ну і як тут не зайдеш на форум і не почитаєш пекельні муки ухУйлянтів?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:12
budivelnik написав: Успіх написав: budivelnik написав:
Я можу прочитати лекцію
budivelnik написав:
Можу пояснити чому
budivelnik написав:
Можу пояснити чому
А поясни, чому твої сини, НЕ можуть піти на фронт?
Ну, і ти хоч 1рік би міг тут "попідтягувати" вояків
- чому не йдеш?
Я можу пояснити що ти .....
+ знайти твою дружину і батьків і показати якого вони .... виховали
+ти розкрутився на мінус три тисячі/місяць волонтерської допомоги від мене.
Тобто два місяці було мінсу 2000 ( я тебе попереджав), сьогодні ще мінус 3000
Так що продовжуй далі.
Сьогодні мав піти бус...він піде , але повезе трохи менше ніж я планував.
Радій, ти в черговий раз насрав своїм побратимам і вони за останні місяці отримають на 7000 менші ніж повинні були.
Ти - слабак!
Ти - є-банько!
#сливзащітан!
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:15
Zebra написав: unicdima написав:
Минулої весни перший раз попали на передок, під Попасну, звідти якраз наступ ішов і одразу намалювалося штук 70 відказників, їх забрали, помурижили допитами, слідством і майже всі пішли служити але по іншим частинам.
Звідки у всіх хто у війську зараз стільки вільного часу строчити на форумі та телеграмах? Ви наближаєте перемогу, чи штани там протираєте?
Якого дідька Америка має платити, коли замість того, щоб штурмувати ворога, усі сидять десь і строчать в інтернетах.
А ти в 3 зміни працюєш, і тричі на день ПДФО перераховуєш, чи яке право маєш питати з військових їх розподіл часу?
Вчись у вітальона «чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать».
Знає, що нічого не платить військовим, тому і не вимагає нічого. Ну і знає, що все одно захисники не пустять орків в ірпенятник, навіть якщо не платити. Коротше на чужому *** в рай.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:35
vitaliiangel написав:Успіх
не останавливайся. Пусть будивельнык себя побалует Xbox и Apple Watch. нельзя всю жизнь донатить и донатить.
Я тільки за...
Правда гаджети мене не хвилюють, якось спокійно до них відношусь.Тай щоб на них назбирати то нашому алкозалежному треба ще мінімум рік повоювати.
Я ж його попереджав
Кожен випад в бік моєї сімї - мінус 1000/в місяць...
Але це накопичувально
За перших два місяці , алконавт наговорив на 2*-2000
В цьому вже мінус 5000..і так буде до кінця війни , якщо він ще пару разів не напється...
Дивишся він договориться до того що я взагалі зможу зняти з себе самостійно взяті обовязки по сумам...
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:36
budivelnik написав:
Цікаво побють тобі морду чи просто вдавлять
Тобі - так це точно!))
Ти себе не стримуй, а всім військовим кажи після війни, що ти хуліардні податки сплачував і тому сам не йшов на фронт і синів своїх не відправляв туди!
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