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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5790579157925793
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:36

Є-...нько!

  budivelnik написав:Цікаво побють тобі морду чи просто вдавлять
Тобі - так це точно!))
Ти себе не стримуй, а всім військовим кажи після війни, що ти хуліардні податки сплачував і тому сам не йшов на фронт і синів своїх не відправляв туди!
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:36

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Успіх не останавливайся. Пусть будивельнык себя побалует Xbox и Apple Watch. нельзя всю жизнь донатить и донатить.

Та він просто казковий є-банько! :mrgreen:
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Коли писарь зупинить свої зусилля на нанесенні шкоди своїм побратимам.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:40

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Правда гаджети мене не хвилюють,
кстати о гаджетах. алло даёт новогоднюю скидку 500 грн на любой товар (кроме гнумаса и огрызка) дороже 3тыс грн
https://allo.ua/ua/dostavka-kazky/?utm_ ... avka_kazky
берите все (не реклама, просто я не жлоб)


шара мощнейша, 5500 за планшет який я на алі за 3200 взяв.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:42

  trololo написав:
  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Правда гаджети мене не хвилюють,
кстати о гаджетах. алло даёт новогоднюю скидку 500 грн на любой товар (кроме гнумаса и огрызка) дороже 3тыс грн
https://allo.ua/ua/dostavka-kazky/?utm_ ... avka_kazky
берите все (не реклама, просто я не жлоб)


шара мощнейша, 5500 за планшет який я на алі за 3200 взяв.

за 3200 это самый самый куёвый китай типа брависа или реплика. посмотри сколько нормальный планшет стоит
https://comfy.ua/planshet-microsoft-sur ... gJxS_D_BwE
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 гру, 2023 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:46

  budivelnik написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Успіх не останавливайся. Пусть будивельнык себя побалует Xbox и Apple Watch. нельзя всю жизнь донатить и донатить.

Та він просто казковий є-банько! :mrgreen:
Мінус 6000 в місяць
Продовжуй

ПС
Шановні читачі, пропоную робити ставки
Коли писарь зупинить свої зусилля на нанесенні шкоди своїм побратимам.


пітух, давай уже русні на фпв кидай, щоб вбили кривидника :D жаль, що ти навіть не розумієш, який ти кончений. ще й хизуєшся :|
trololo
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  #<1 ... 5790579157925793
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