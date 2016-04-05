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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:36
budivelnik написав:
Цікаво побють тобі морду чи просто вдавлять
Тобі - так це точно!))
Ти себе не стримуй, а всім військовим кажи після війни, що ти хуліардні податки сплачував і тому сам не йшов на фронт і синів своїх не відправляв туди!
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:36
Успіх написав: vitaliiangel написав:Успіх
не останавливайся. Пусть будивельнык себя побалует Xbox и Apple Watch. нельзя всю жизнь донатить и донатить.
Та він просто казковий є-банько!
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Коли писарь зупинить свої зусилля на нанесенні шкоди своїм побратимам.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:40
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Правда гаджети мене не хвилюють,
кстати о гаджетах. алло даёт новогоднюю скидку 500 грн на любой товар (кроме гнумаса и огрызка) дороже 3тыс грнhttps://allo.ua/ua/dostavka-kazky/?utm_ ... avka_kazky
берите все (не реклама, просто я не жлоб)
шара мощнейша, 5500 за планшет який я на алі за 3200 взяв.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:42
trololo написав: vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Правда гаджети мене не хвилюють,
кстати о гаджетах. алло даёт новогоднюю скидку 500 грн на любой товар (кроме гнумаса и огрызка) дороже 3тыс грнhttps://allo.ua/ua/dostavka-kazky/?utm_ ... avka_kazky
берите все (не реклама, просто я не жлоб)
шара мощнейша, 5500 за планшет який я на алі за 3200 взяв.
за 3200 это самый самый куёвый китай типа брависа или реплика. посмотри сколько нормальный планшет стоитhttps://comfy.ua/planshet-microsoft-sur ... gJxS_D_BwE
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 гру, 2023 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:46
budivelnik написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:Успіх
не останавливайся. Пусть будивельнык себя побалует Xbox и Apple Watch. нельзя всю жизнь донатить и донатить.
Та він просто казковий є-банько!
Мінус 6000 в місяць
Продовжуй
ПС
Шановні читачі, пропоную робити ставки
Коли писарь зупинить свої зусилля на нанесенні шкоди своїм побратимам.
пітух, давай уже русні на фпв кидай, щоб вбили кривидника
жаль, що ти навіть не розумієш, який ти кончений. ще й хизуєшся
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Вів 05 кві, 2016 11:03
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