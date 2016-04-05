freeze написав:20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
Сейчас будем отмечать юбилей, ровно год беспрерывного нахождения в зоне боевых действий. С учётом положения в законе о 70 процентов укомплектованности для отпуска, тут можно иметь 0 дней отпуска в год с учётом того, что у нас укомплектованность сейчас процентов 50.
freeze написав:20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
Сейчас будем отмечать юбилей, ровно год беспрерывного нахождения в зоне боевых действий. С учётом положения в законе о 70 процентов укомплектованности для отпуска, тут можно иметь 0 дней отпуска в год с учётом того, что у нас укомплектованность сейчас процентов 50.
у нас десь 45 і відпускають, правда ми зараз уже не в зоні бойових дій. а вас що і на відновлення не виводили?
А поясни, чому твої сини, НЕ можуть піти на фронт? Ну, і ти хоч 1рік би міг тут "попідтягувати" вояків - чому не йдеш?
Я можу пояснити що ти ..... + знайти твою дружину і батьків і показати якого вони .... виховали +ти розкрутився на мінус три тисячі/місяць волонтерської допомоги від мене. Тобто два місяці було мінсу 2000 ( я тебе попереджав), сьогодні ще мінус 3000 Так що продовжуй далі. Сьогодні мав піти бус...він піде , але повезе трохи менше ніж я планував. Радій, ти в черговий раз насрав своїм побратимам і вони за останні місяці отримають на 7000 менші ніж повинні були.
unicdima написав:Минулої весни перший раз попали на передок, під Попасну, звідти якраз наступ ішов і одразу намалювалося штук 70 відказників, їх забрали, помурижили допитами, слідством і майже всі пішли служити але по іншим частинам.
Звідки у всіх хто у війську зараз стільки вільного часу строчити на форумі та телеграмах? Ви наближаєте перемогу, чи штани там протираєте? Якого дідька Америка має платити, коли замість того, щоб штурмувати ворога, усі сидять десь і строчать в інтернетах.
А ти в 3 зміни працюєш, і тричі на день ПДФО перераховуєш, чи яке право маєш питати з військових їх розподіл часу? Вчись у вітальона «чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать». Знає, що нічого не платить військовим, тому і не вимагає нічого. Ну і знає, що все одно захисники не пустять орків в ірпенятник, навіть якщо не платити. Коротше на чужому *** в рай.