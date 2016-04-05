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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5789579057915792
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:24

  freeze написав:20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.

змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

unicdima написав:
  freeze написав:20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.

змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
Сейчас будем отмечать юбилей, ровно год беспрерывного нахождения в зоне боевых действий.
С учётом положения в законе о 70 процентов укомплектованности для отпуска, тут можно иметь 0 дней отпуска в год
с учётом того, что у нас укомплектованность сейчас процентов 50.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:43

  freeze написав:
unicdima написав:
  freeze написав:20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.

змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
Сейчас будем отмечать юбилей, ровно год беспрерывного нахождения в зоне боевых действий.
С учётом положения в законе о 70 процентов укомплектованности для отпуска, тут можно иметь 0 дней отпуска в год
с учётом того, что у нас укомплектованность сейчас процентов 50.

у нас десь 45 і відпускають, правда ми зараз уже не в зоні бойових дій.
а вас що і на відновлення не виводили?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

unicdima написав:у нас десь 45 і відпускають, правда ми зараз уже не в зоні бойових дій.
а вас що і на відновлення не виводили?


Нет, 14 декабря 2022 года зашли в зону бд, и безвылазно, подвозят новобранцев, но последние недели совсем мало. Надо отдать должное, хоть сотку платят и без задержек.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:02

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Я можу прочитати лекцію
  budivelnik написав:Можу пояснити чому
  budivelnik написав:Можу пояснити чому
А поясни, чому твої сини, НЕ можуть піти на фронт?
Ну, і ти хоч 1рік би міг тут "попідтягувати" вояків ;) - чому не йдеш? ;)
Я можу пояснити що ти .....
+ знайти твою дружину і батьків і показати якого вони .... виховали
+ти розкрутився на мінус три тисячі/місяць волонтерської допомоги від мене.
Тобто два місяці було мінсу 2000 ( я тебе попереджав), сьогодні ще мінус 3000
Так що продовжуй далі.
Сьогодні мав піти бус...він піде , але повезе трохи менше ніж я планував.
Радій, ти в черговий раз насрав своїм побратимам і вони за останні місяці отримають на 7000 менші ніж повинні були.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:15

  Zebra написав:
  unicdima написав:Минулої весни перший раз попали на передок, під Попасну, звідти якраз наступ ішов і одразу намалювалося штук 70 відказників, їх забрали, помурижили допитами, слідством і майже всі пішли служити але по іншим частинам.

Звідки у всіх хто у війську зараз стільки вільного часу строчити на форумі та телеграмах? Ви наближаєте перемогу, чи штани там протираєте?
Якого дідька Америка має платити, коли замість того, щоб штурмувати ворога, усі сидять десь і строчать в інтернетах.

А ти в 3 зміни працюєш, і тричі на день ПДФО перераховуєш, чи яке право маєш питати з військових їх розподіл часу?
Вчись у вітальона «чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать». :D
Знає, що нічого не платить військовим, тому і не вимагає нічого. Ну і знає, що все одно захисники не пустять орків в ірпенятник, навіть якщо не платити. Коротше на чужому *** в рай.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:40

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Правда гаджети мене не хвилюють,
кстати о гаджетах. алло даёт новогоднюю скидку 500 грн на любой товар (кроме гнумаса и огрызка) дороже 3тыс грн
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берите все (не реклама, просто я не жлоб)


шара мощнейша, 5500 за планшет який я на алі за 3200 взяв.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:42

  trololo написав:
  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Правда гаджети мене не хвилюють,
кстати о гаджетах. алло даёт новогоднюю скидку 500 грн на любой товар (кроме гнумаса и огрызка) дороже 3тыс грн
https://allo.ua/ua/dostavka-kazky/?utm_ ... avka_kazky
берите все (не реклама, просто я не жлоб)


шара мощнейша, 5500 за планшет який я на алі за 3200 взяв.

за 3200 это самый самый куёвый китай типа брависа или реплика. посмотри сколько нормальный планшет стоит
https://comfy.ua/planshet-microsoft-sur ... gJxS_D_BwE
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 гру, 2023 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:46

  budivelnik написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Успіх не останавливайся. Пусть будивельнык себя побалует Xbox и Apple Watch. нельзя всю жизнь донатить и донатить.

Та він просто казковий є-банько! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 00:48

  trololo написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:[quote="5657536:vitaliiУспіх не останавливайся. Пусть будивельнык себя побалует Xbox и Apple Watch. нельзя всю жизнь донатить и донатить.

Та він просто казковий є-банько! :mrgreen:
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ПС
Шановні читачі, пропоную робити ставки
Коли писарь зупинить свої зусилля на нанесенні шкоди своїм побратимам.


пітух, давай уже русні на фпв кидай, щоб вбили кривидника :D жаль, що ти навіть не розумієш, який ти кончений. ще й хизуєшся :|[/quote]


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