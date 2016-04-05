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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:24
freeze написав:
20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:38
unicdima написав: freeze написав:
20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
Сейчас будем отмечать юбилей, ровно год беспрерывного нахождения в зоне боевых действий.
С учётом положения в законе о 70 процентов укомплектованности для отпуска, тут можно иметь 0 дней отпуска в год
с учётом того, что у нас укомплектованность сейчас процентов 50.
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freeze
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:43
freeze написав: unicdima написав: freeze написав:
20 дней выбрал за 21 месяц, плюс сейчас пять будет.
змінили ж закон, зараз 30 днів на рік.
Сейчас будем отмечать юбилей, ровно год беспрерывного нахождения в зоне боевых действий.
С учётом положения в законе о 70 процентов укомплектованности для отпуска, тут можно иметь 0 дней отпуска в год
с учётом того, что у нас укомплектованность сейчас процентов 50.
у нас десь 45 і відпускають, правда ми зараз уже не в зоні бойових дій.
а вас що і на відновлення не виводили?
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unicdima
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:51
unicdima написав:у нас десь 45 і відпускають, правда ми зараз уже не в зоні бойових дій.
а вас що і на відновлення не виводили?
Нет, 14 декабря 2022 года зашли в зону бд, и безвылазно, подвозят новобранцев, но последние недели совсем мало. Надо отдать должное, хоть сотку платят и без задержек.
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freeze
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Додано: Суб 09 гру, 2023 00:15
Zebra написав: unicdima написав:
Минулої весни перший раз попали на передок, під Попасну, звідти якраз наступ ішов і одразу намалювалося штук 70 відказників, їх забрали, помурижили допитами, слідством і майже всі пішли служити але по іншим частинам.
Звідки у всіх хто у війську зараз стільки вільного часу строчити на форумі та телеграмах? Ви наближаєте перемогу, чи штани там протираєте?
Якого дідька Америка має платити, коли замість того, щоб штурмувати ворога, усі сидять десь і строчать в інтернетах.
А ти в 3 зміни працюєш, і тричі на день ПДФО перераховуєш, чи яке право маєш питати з військових їх розподіл часу?
Вчись у вітальона «чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать».
Знає, що нічого не платить військовим, тому і не вимагає нічого. Ну і знає, що все одно захисники не пустять орків в ірпенятник, навіть якщо не платити. Коротше на чужому *** в рай.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 01:09
detroytred написав:
Будівельник
Почекай, в твоїй логіці, коли ти відмовлявся від 5 куо. за навчити тебе не брехати на особисту адресу, були обгрунтування -- це лише сплата за інфо)) про мене. Ти оцінив у 200 грн. Від себе.
Тоді виходить, що інфо)) від Успіха про тебе ти оцінив у аж 84000 грн. Тільки вже собі, як зекономлене.
Бо то ж собі))
1 Я відмовився від твоїх розцінок
2 Я попередив писаря що у випадку...буде мінус 1000 грн
Всього 1000, і сам писар приймав рішення згадувати мене чи ні.
Він вирішив згадати - хоча й був попереджений
В чому ти бачиш проблему
Ну хотілось писарю нашкодити своїм побратимам
3 Ти помилився з сумою
Писарь наговорив вже на 120 000(12 місяців*10000грн/місяць), але це при умові що війна буде йти ще 12 місяців
Він може зменшити суму мого прибутку -хай швидше перемагає.
Як бачиш - ти в черговий раз натягнув сову на глобус.
ПС
ти боявся що тебе забанять
Але після того як стерли всього писаря, частину трололо і мої відповіді їм обом - не боїшся починати?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 01:17
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Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 09 гру, 2023 01:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 01:18
detroytred написав:
Навіщо твої пояснення-то?
Я вів мову виключно про твоє оцінювання.
Навіщо мені про що ти вів мову - коли ти не чуєш пояснень?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 01:33
budivelnik написав: detroytred написав:
Навіщо твої пояснення-то?
Я вів мову виключно про твоє оцінювання.
Навіщо мені про що ти вів мову - коли ти не чуєш пояснень?
Твої пояснення - це вже про інший предмет. Стосовно нього я згоден Трололо. Так заєралашити зв'язок реальної допомоги з повідомленнями на форумі можеш тільки ти.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 01:48
freeze написав:
unicdima написав:у нас десь 45 і відпускають, правда ми зараз уже не в зоні бойових дій.
а вас що і на відновлення не виводили?
Нет, 14 декабря 2022 года зашли в зону бд, и безвылазно, подвозят новобранцев, но последние недели совсем мало. Надо отдать должное, хоть сотку платят и без задержек.
А сколько 200х за год?
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