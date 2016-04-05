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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5790579157925793
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 02:15

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:.........
и рабство тоже было. Обоснуйте кому и зачем нужны карточки сейчас. Или так поностальгировать?

...
Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.

При совке это уже проходили -- а точно импортеры будут завозить товар, который невозможно продать?..
В совке 2.0 прямо сейчас, кстати, проходят -- пока добились только падения производства :)

Не надоели ссылки на совок?
В Англии во 2 Мировую почему-то нормировали без всякого совка. И в США тоже. И экономика вполне функционировала.
А мы из-за страхов "совка" не можем нормально мобилизацию провести. Да и демократия у нас понимается как-то не так - просто как свобода нести любую ахинею "в тренде" и тебе ничего за это не будет. Тут на форуме уже не представляют себе, что кто-то может работать за 10 тыс. грн. в месяц. А между прочим за такую зарплату работает половина населения. Тыл живёт, как будто ничего не происходит, как в мирное время.
Так серьёзные войны не выигрывают. Так, как мы воюем, можно воевать с каким-нибудь диким племенем мумбу-юмбу, которое разбегается от одного выстрела 155 мм.

P.s. Интересно откуда Вы взяли, что в "совке 2.0 прямо сейчас, кстати, проходят -- пока добились только падения производства"? Телемарафон насмотрелись? (Надеюсь, я правильно понял, что под "совком 2.0" Вы имеете ввиду РФ). Как-то не слышал о нормировании там и о падении производства в связи с этим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 02:43

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:------------------------------
Ukrainian
250 155 мм артилерійських снарядів;

-------------------------------
250 штук (!?!) снарядів? "Это какой-то позор (с)"

Позор - это читать новости в чьих-то пересказах
Впрочем, кому я это пишу ...

Military support for Ukraine
more than 26,000 rounds 155mm ammunition (before: 25,750) (from Bundeswehr and industry stocks*)

Скоріш за все помилка на українських сайтах
https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-otry ... s-luna-ng/
250 снарядів калібру 155 мм (загалом понад 26 тис.).

https://gordonua.com/ukr/news/war/ukraj ... 90510.html

https://naparise.com/posts/ukraina-vper ... omu-paketi[/quote]
Вряд ли помилка.
более 26 000 патронов калибра 155 мм (ранее: 25 750) (из бундесвера и промышленных запасов*)

В начале текста:
(Изменения по сравнению с предыдущим обновлением выделены жирным шрифтом)

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992.
Вот и решайте, как это понимать. То ли было 25750, стало 26000, т.е. добавилось 258. То ли надо понимать как-то иначе. Но как?
Если посмотреть на остальные цифры, то, скорее всего, именно так, как я написал, т.е. добавили именно 250 снарядов.
А песикот, как обычно, торопится обвинить окружающих.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 02:49

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А щось більш-менш ефективне реалістичне я поки ні в кого не знайшов.
для начала надо перестать перекидывать ответственность как горячую картошку. Идея всеобщей мобилизации бредовая. Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!


во первых если увеличить рабочее время с 8 часов в сутки до 12 то те кто останутся вполне могут заменить тех кто уйдет на фронт. это просто анрил что тыл до сих пор работает про трудовому кодексу мирного времени.
а во вторых - мужиков могут заменить женщины там где не требуется физическая сила (при работе 12 часов две женщины заменят одного мобилизированного).
потому в который раз повторю - бронь это зло чистой воды в нашей ситуации когда начали делить на сорта что те идут и те нет.
ну и демобилизированные тоже стают на работу в тылу - так что проблем с "Придёте к кардиологу, вызовите электрика/сантехника/ такси, а вам скажут мест нет, все ушли на фронт. пэрэмога!" как бы не должно быть.

При сегодняшней безработице не надо работать по 12 часов. Тут хоть бы всех занять.
Но бронь всё же нужна. Грамотного инженера или высококвалифицированного рабочего кем попало не заменишь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 02:54

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.

очередная глупость, ввести нормы и угробить то, что и так еле тянет

в марте 2022 50% заправок по трассе Одесса-Киев были закрыты, Киев -Винница аналогично

Глянемо на статистику зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2023 року на офіційному сайті Держстату України. Ми витратили на імпорт віскі, шампанського і інших напоїв 511 мільйонів доларів, що становить 165% до рівня минулого року. Ми другий рік кричимо на весь світ, що нам потрібні літаки F-16, в той же час кожного місяця пропиваємо (не на горілку і одеське шампансько, а на імпортний алкоголь) суму, що дорівнює ціні одного літаку, тобто з початку великого російського вторгнення ми пропили вже дві ескадрильї.

Дивимося статистику далі: витрати на імпорт діамантів, перлин та іншого дорогоцінного каміння – 85 мільйонів доларів, 198% порівняно до минулого року. Скільки мін та снарядів ми могли б закупити за ці кошти, витрачені на діаманти? Невже під час війни нам конче потрібно імпортувати ці коштовності? Це виглядає просто безглуздо. Джерело: https://biz.censor.net/m3457864

Если бы "еле тянуло", то не было бы всего того, что описано в Вашей цитате - "віскі, шампанського, діамантів, перлин та іншого дорогоцінного каміння".
Вместо слушания Солонина почитайте историю 2 Мировой о нормировании на Западе. Потом поговорим о "глупости".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 02:59

  prodigy написав:
WSJ: Україна зможе почати новий контрнаступ у 2025 році, якщо переживе 2024-й

..........
....... Зрештою це має означати, що навесні 2025 року Україна знову матиме потенціал для наступу – якщо переживе 2024 рік.

Оптимистичненько.
Может пересмотрите свой предыдущий пост о глупости?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 03:03

  mephala написав:
  pesikot написав:Вопрос простой - вы готовы, чтобы ваша жена, сестра, сестра жены, двоюродная сестра, мама работали по 12 часов в такой ситуации ?


а вы готовы на фронт?

Лучше не так.
Как здесь любят писать: "А Вы готовы, чтобы ваша жена, сестра, сестра жены, двоюродная сестра, мама работали по 8 часов (или вообще не работали) в такой ситуации, а в результате оказались бы под сапогом оккупанта?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 03:05

  Ukrainian написав:Нові Нептуни з 350 кг вибухівки та 400 км радіусом зможуть долітають до Москви

Какая точка Украины находится на расстоянии 400 км от Москвы?
ЛАД
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  #<1 ... 5790579157925793
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