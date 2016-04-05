Додано: Суб 09 гру, 2023 02:15

_hunter написав: ЛАД написав: vitaliiangel написав: .........

и рабство тоже было. Обоснуйте кому и зачем нужны карточки сейчас. Или так поностальгировать? .........и рабство тоже было. Обоснуйте кому и зачем нужны карточки сейчас. Или так поностальгировать?

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Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку. ...Но, допускаю (не утверждаю!), что нужно бы нормировать, например, бензин, солярку.

При совке это уже проходили -- а точно импортеры будут завозить товар, который невозможно продать?..

В совке 2.0 прямо сейчас, кстати, проходят -- пока добились только падения производства При совке это уже проходили -- а точно импортеры будут завозить товар, который невозможно продать?..В совке 2.0 прямо сейчас, кстати, проходят -- пока добились только падения производства

Не надоели ссылки на совок?В Англии во 2 Мировую почему-то нормировали без всякого совка. И в США тоже. И экономика вполне функционировала.А мы из-за страхов "совка" не можем нормально мобилизацию провести. Да и демократия у нас понимается как-то не так - просто как свобода нести любую ахинею "в тренде" и тебе ничего за это не будет. Тут на форуме уже не представляют себе, что кто-то может работать за 10 тыс. грн. в месяц. А между прочим за такую зарплату работает половина населения. Тыл живёт, как будто ничего не происходит, как в мирное время.Так серьёзные войны не выигрывают. Так, как мы воюем, можно воевать с каким-нибудь диким племенем мумбу-юмбу, которое разбегается от одного выстрела 155 мм.P.s. Интересно откуда Вы взяли, что в "совке 2.0 прямо сейчас, кстати, проходят -- пока добились только падения производства"? Телемарафон насмотрелись? (Надеюсь, я правильно понял, что под "совком 2.0" Вы имеете ввиду РФ). Как-то не слышал о нормировании там и о падении производства в связи с этим.