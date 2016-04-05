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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5791579257935794
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 07:50

  freeze написав:
Zebra написав:А сколько 200х за год?

Точную цифру озвучивать не разрешается, хотя Фейсбук бригады печатает некрологи по ушедшим.

В нас зара витащить з однієї посадки 25 наших хотять, а там ще сусідські, і підори. 4км пішки треба під обстрілом нести... 2 місяці там товчемось, з рук в руки переходить.місиво, в бліндажах сидіти не можливо.
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