В нас зара витащить з однієї посадки 25 наших хотять, а там ще сусідські, і підори. 4км пішки треба під обстрілом нести... 2 місяці там товчемось, з рук в руки переходить.місиво, в бліндажах сидіти не можливо.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 07:50
В нас зара витащить з однієї посадки 25 наших хотять, а там ще сусідські, і підори. 4км пішки треба під обстрілом нести... 2 місяці там товчемось, з рук в руки переходить.місиво, в бліндажах сидіти не можливо.
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