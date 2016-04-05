Детали: Vesti.ua выбрали основные тезисы из интервью Марии Берлинской.



У нас заканчиваются люди. Если мы их не заменим, нам придется садиться за стол переговоров .

Россияне по дронам обогнали нас в разы. Если их превосходство будет нарастать, нам придется отступать на десятки километров за считаные недели.

Мы закрываем людьми ошибки, закладываемые годами. Просто ошибки совершают одни люди, а героизмом своим, жизнью своей, телом их закрывают другие.

Когда осенью 2021 года информация о полномасштабном вторжении звучала уже с каждого утюга, Минобороны не законтрактовало производителей. А когда вторжение началось, все побежали к производителям и готовы платить любые деньги.

Я не вижу иного выхода, чем то, чтобы президент взял под личный контроль развитие военных технологий в стране.

Не вижу никаких предостережений или запретов, почему девочкам нельзя воевать. В конце концов, к такому состоянию, в котором наша оборонная отрасль находится сейчас, нас привели в основном ребята и мужчины.

Сейчас уже даже не патовая ситуация на шахматной доске, а момент проигрыша.

Пусть я буду величайшей пессимисткой войны, чтобы мы только ее выиграли. В любом своем прогнозе я хочу ошибаться.