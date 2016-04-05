Точную цифру озвучивать не разрешается, хотя Фейсбук бригады печатает некрологи по ушедшим.
В нас зара витащить з однієї посадки 25 наших хотять, а там ще сусідські, і підори. 4км пішки треба під обстрілом нести... 2 місяці там товчемось, з рук в руки переходить.місиво, в бліндажах сидіти не можливо.
барабашов написав:Тот кто в журнале(?) ставил отметки о дате прибытия не мог поставить правильную дату(небесплатно, добровольно или через так сказать лёгкие телесные) зная что человек действительно хорошо отвоевал в аду и чуть тронулся на этом?
Система работает немного жёстче. О СЗЧ командир подразделения должен немедленно дожить командиру батальона, одновременно оперативный черговый докладывает о произошедшем оперативному черговому бригады, а тот в ВСП и военную прокуратуру. И дело ставиться на контроль. Теоретически командир роты может не докладывать, но во первых ты должен быть уверен во вменяемости СЗЧ и он точно вернётся, во вторых командир роты должен в адеквате понимать, что прикрывая СЗЧ он также легко может лишиться честной 100-ки, его точно ВСП не прикроет.
Як цікаво...
А ще цікаво, що вони далі робитимуть? Шукатимуть із собаками вдома, орієнтування на канадський кордон передадуть, поки він не встиг туди добігти?
А історія про фронтовика непридатного(?) після поранення -- от такого чому смикають??
І це ж можуть бути і фронтовики, що кілька місяців були на передовій? І отаке цькування... Таке дуже “додасть” обертів мобілізації. Дуже...
Новими барвами заграла книга Джо Холдемана “безкінечна війна” (є українською). Там літали і воювали у космосі. А на Землі минали сторіччя. І от тепер задаю собі питання -- чому ж в них не було демобілізації та й взагалі можливості повернення у власне життя? І це ж західний автор, а не якась тоталітарна сволота.
Але в тилах ще є сотні, а мо й тисячі людей, яким ми небайдужі, аж так, аби тримати плакати на морозі:
02 Грудня 2023 13:15 У столиці України сьогодні, 2 грудня, кілька сотень людей зібралися на Майдані Незалежності для того, щоб взяти участь у мирному пікеті щодо демобілізації після 18 місяців служби. Про це повідомила наша журналістка з місця події.
На Майдані Незалежності жінки та родичі військових вимагали запровадити демобілізацію після 18 місяців служби. Під час акції розпочалася повітряна тривога через зліт російського літака, проте акція не припинилася, а перемістилася в метро.
«36 місяців — це смертний вирок для військовослужбовців, які перебувають на передовій. Нас не цікавлять розповіді про 18 місяців — нас цікавить ухвалений законопроєкт», — сказала hromadske одна з учасниць акції.
Ще одна жінка висловилася, що виснажене військо не здатне захистити нормально країну, тож його треба підсилювати: «Зараз наше суспільство розшарувалося на військових та їхні родини й цивільних. Це ненормально. Ми всі громадяни України».
Частина жінок, учасниць акції, брали рупор по черзі та розповідали свої історії. Скандують: «За перемогу відповідальні всі!»
«Я вимагаю справедливості, — сказала hromadske Юлія з села Єлизаветівка Дніпропетровської області, дружина мінометника. — Мій чоловік уже найбільший донат зробив від себе — нехай тепер подонатять інші».
На Майдані Незалежності жінки та родичі військових вимагали запровадити демобілізацію після 18 місяців служби.
Під час акції розпочалася повітряна тривога через зліт російського літака, проте акція не припинилася, а перемістилася у метро pic.twitter.com/nLj2gTmA1H
— hromadske (@HromadskeUA) December 2, 2023 Попри повітряну тривогу, учасники акції згодом вийшли з метро. На місці була присутня поліція діалогу, яка наголосила, що учасники зібрання можуть піднятися під свою відповідальність.
Це вже третя акція, яка стосується демобілізації військових. Учасники кажуть, що змогли привернути до себе увагу, але домагаються конкретних рішень — ухвалення законопроєкту про демобілізацію.
ЛАД написав:При сегодняшней безработице не надо работать по 12 часов. Тут хоть бы всех занять.
вот и пришли к главной проблеме, как сделать так, чтобы каждый 18-60 вносил долю своего труда в общий ввп через 1.работу 2.потребление.
пока всё что здесь предлагают ведёт ровно к обратному. 1. "Трудоустроить всех безработных на фронт" за чей счёт банкет? в теории можно, но тогда долярчик не 100 боевых будет получать, а 10. Соответственно посыпется качество, со снижением мотивации это обычное дело.
2."ограничить потребление" (карточками или другим способом), - ограничит возможности бизнесов генерировать прибыль и приведёт к росту цен (для тех кто не хочет ограничиваться) и разного рода коррупции. То есть ограничения не получится, потребление просто перераспределится. Кто покупал валюту пачками и бриллианты тот и будет их покупать, только дороже. А дельта пойдёт не в казну, а к цепочке посредников.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 гру, 2023 11:20, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Как-то не слышал о падении производства в связи с этим.
в СССР слышали? тоже нет
в начале 80х стали говорить , что есть временные трудности(после санкций за войну в Афганистане) и про недостатки на местах в управлении и не более, а про то, что районы соревновались перед обкомом (кто раньше в мерзлую землю посеет) стали говорить после 1987/88г (в 1985/86гг еще боялись говорить), потому и было откровением выступление Галины Старовойтовой, Собчака на первом съезде народных депутатов в каком году? 27апр 1989г (т.е за 2,5года до розвала совка) https://www.youtube.com/watch?v=aL5vqjiN_IU
про отрицательный рост в рф тоже не слышали? следует признать, что економика рф за 2 года не рухнула, заводы(военные заработали, даже те, которые стояли до 2022года, о чем это говорит? о том, что есть еще достаточный потенциал прочности в агрессора, да путин делает ставку на войну (порежут многие соцпроекты-рабское население будет молчать) а деньги пустят на войну поэтому у меня нет эйфории, скорей наоборот...волонтеры уже кричат криком, но власть обеспокоена рейтингами (президента и своей политсилы)
Детали: Vesti.ua выбрали основные тезисы из интервью Марии Берлинской.
У нас заканчиваются люди. Если мы их не заменим, нам придется садиться за стол переговоров. Россияне по дронам обогнали нас в разы. Если их превосходство будет нарастать, нам придется отступать на десятки километров за считаные недели. Мы закрываем людьми ошибки, закладываемые годами. Просто ошибки совершают одни люди, а героизмом своим, жизнью своей, телом их закрывают другие. Когда осенью 2021 года информация о полномасштабном вторжении звучала уже с каждого утюга, Минобороны не законтрактовало производителей. А когда вторжение началось, все побежали к производителям и готовы платить любые деньги. Я не вижу иного выхода, чем то, чтобы президент взял под личный контроль развитие военных технологий в стране. Не вижу никаких предостережений или запретов, почему девочкам нельзя воевать. В конце концов, к такому состоянию, в котором наша оборонная отрасль находится сейчас, нас привели в основном ребята и мужчины. Сейчас уже даже не патовая ситуация на шахматной доске, а момент проигрыша. Пусть я буду величайшей пессимисткой войны, чтобы мы только ее выиграли. В любом своем прогнозе я хочу ошибаться.
Точную цифру озвучивать не разрешается, хотя Фейсбук бригады печатает некрологи по ушедшим.
В нас зара витащить з однієї посадки 25 наших хотять, а там ще сусідські, і підори. 4км пішки треба під обстрілом нести... 2 місяці там товчемось, з рук в руки переходить.місиво, в бліндажах сидіти не можливо.
80кілограмові тіла виносити хочуть?
Все-таки на час війни правила мали би змінюватись...
Для впізнання, оформлення документів (та й поховання) і голови досить (хоч за виглядом, хоч за формою кісток, хоч за днк...) А як хтось дуже хоче з`ясовувати обставини смерті за тілом-кістками, то хай сам виносить чи чекає деокупації...
ЛАД написав:При сегодняшней безработице не надо работать по 12 часов. Тут хоть бы всех занять.
вот и пришли к главной проблеме, как сделать так, чтобы каждый 18-60 вносил долю своего труда в общий ввп через 1.работу 2.потребление.
пока всё что здесь предлагают ведёт ровно к обратному. 1. "Трудоустроить всех безработных на фронт" за чей счёт банкет? в теории можно, но тогда долярчик не 100 боевых будет получать, а 10. Соответственно посыпется качество, со снижением мотивации это обычное дело.
2."ограничить потребление" (карточками или другим способом), - ограничит возможности бизнесов генерировать прибыль и приведёт к росту цен (для тех кто не хочет ограничиваться) и разного рода кррупции. То есть ограничения не получится, потребление просто перераспределится. Кто покупал валюту пачками и бриллианты тот и будет их покупать, только дороже. А дельта пойдёт не в казну, а к цепочке посредников.
1) не всіх одразу. по черзі. 200тис мобілізували -- 200тис демобілізували, і так впродовж місяця, і щомісяця.
нема тут додаткових витрат -- все ті ж самі, але новим, відпочилим, обережним людям.
ЛАД написав:При сегодняшней безработице не надо работать по 12 часов. Тут хоть бы всех занять.
вот и пришли к главной проблеме, как сделать так, чтобы каждый 18-60 вносил долю своего труда в общий ввп через 1.работу 2.потребление.
пока всё что здесь предлагают ведёт ровно к обратному. 1. "Трудоустроить всех безработных на фронт" за чей счёт банкет? в теории можно, но тогда долярчик не 100 боевых будет получать, а 10. Соответственно посыпется качество, со снижением мотивации это обычное дело.
2."ограничить потребление" (карточками или другим способом), - ограничит возможности бизнесов генерировать прибыль и приведёт к росту цен (для тех кто не хочет ограничиваться) и разного рода кррупции. То есть ограничения не получится, потребление просто перераспределится. Кто покупал валюту пачками и бриллианты тот и будет их покупать, только дороже. А дельта пойдёт не в казну, а к цепочке посредников.
1) не всіх одразу. по черзі. 200тис мобілізували -- 200тис демобілізували, і так впродовж місяця, і щомісяця.
нема тут додаткових витрат -- все ті ж самі, але новим, відпочилим, обережним людям.
detroytred написав:Навіщо твої пояснення-то? Я вів мову виключно про твоє оцінювання.
Навіщо мені про що ти вів мову - коли ти не чуєш пояснень?
Твої пояснення - це вже про інший предмет. Стосовно нього я згоден Трололо. Так заєралашити зв'язок реальної допомоги з повідомленнями на форумі можеш тільки ти.
вже жалію, що вчора від нудьги відкрив його повідомлення. ну я б ще якось (хоча навряд чи) міг зрозуміти, якби він перевів свої донати на інший підрозділ, але йопт, "я не буду допомагати ЗСУ, бо мені якись тіп в інтернеті куїв в панамку накидав", це значить, що ти 1) не допомагав взагалі 2) допомагав не для ЗСУ, а щоб зігріти свою чорну душу, і лише шукав привід зажати гроші 3) вата, яка при нагоді наведе ракету на ВЧ, де його "послали" 4) престарілий інфантил із розвитком на рівні пятирічки в пісочниці
ще й дурак, і гордиться. важке видовище насправді. на його фоні навіть ватні жлоби вітафлаймян виглядають, як зразок адекватності.
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 гру, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.