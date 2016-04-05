низзя.
я вчера размещал ролик, что в каждую школу хотят посадить полицейского.
А почему не бойца убд?
и таких почему очень много.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 11:26
низзя.
я вчера размещал ролик, что в каждую школу хотят посадить полицейского.
А почему не бойца убд?
и таких почему очень много.
Додано: Суб 09 гру, 2023 11:31
пока адмін спить, планшет lenovo xiaoxin pad, в нас під назвою lenovo M10 Tab Plus продається по 8 тис. в районі сотні баксів коштує на алі, взяв за 85 на чорну пятницю (на алло по 5500), дуже годний - звук атмос, проц, екран, корпус, батарейка. всім рекомендую. зекономлене кинув на ФПВ і горжусь.
взагалі якось підхід до покупок змінився, тепер думаєш - може не купити щось, чи купити дешевше і залишок задонатити. недавно старенька пральна машина поломалась, давно пора було б купить нову, але розібрався, знайшов насос за 300 грн на промі, сам поміняв - довольний як слон можна піддать донатиків. і за тебе, і за флая, і за будівельника
Додано: Суб 09 гру, 2023 11:35
головне почему - почему ти не допомагаєш армії?
1. тобі і під підарами норм
2. напихали за воротнік в інтернеті
3. злочинна влада
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