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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5792579357945795
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:26

  flyman написав:1 млн силовиків
низзя.
я вчера размещал ролик, что в каждую школу хотят посадить полицейского.
А почему не бойца убд?
https://watch.wave.video/FiBYhUgpIfmWTw23
и таких почему очень много.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:31

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:1 млн силовиків
низзя. вчера разместил ролик что в каждую школу хотят посадить полицейского. А почему не бойца убд?


пока адмін спить, планшет lenovo xiaoxin pad, в нас під назвою lenovo M10 Tab Plus продається по 8 тис. в районі сотні баксів коштує на алі, взяв за 85 на чорну пятницю (на алло по 5500), дуже годний - звук атмос, проц, екран, корпус, батарейка. всім рекомендую. зекономлене кинув на ФПВ і горжусь.

взагалі якось підхід до покупок змінився, тепер думаєш - може не купити щось, чи купити дешевше і залишок задонатити. недавно старенька пральна машина поломалась, давно пора було б купить нову, але розібрався, знайшов насос за 300 грн на промі, сам поміняв - довольний як слон :) можна піддать донатиків. і за тебе, і за флая, і за будівельника :)
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:35

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:1 млн силовиків
низзя.
я вчера размещал ролик, что в каждую школу хотят посадить полицейского.
А почему не бойца убд?
https://watch.wave.video/FiBYhUgpIfmWTw23
и таких почему очень много.


головне почему - почему ти не допомагаєш армії?

1. тобі і під підарами норм
2. напихали за воротнік в інтернеті :D
3. злочинна влада
trololo
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  #<1 ... 5792579357945795
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