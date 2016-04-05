це так не працює...200т мобілізованих дадуть можливість демобілізувати 40-50к через 2 місяці
|
|
|
Додано: Суб 09 гру, 2023 11:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 09 гру, 2023 11:53
читать не вмієш чи шо, там 7700 батарейка і 6нм проц, 7-8 годин мінімум
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 гру, 2023 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 гру, 2023 11:58
чому ТРЕБА донатить на ФПВ
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:46
Плюс бензин, расходники автомобиля на котором они ездят, форма, зарплата, электроэнергия и т.д. и т.п - а на выходе вот
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:53
katso
один втік і буде по подвалам тепер ничкуватись роками, а 100 - не втікло, видихнуло і пішли служить. і на виході маємо успіше стримування однієї із найсильніших армій світу і нормальне життя на більшості територій, а не бучу і ізюм.
ну блін, є ж приклади - донецькі, які чморили ЗСУ в 2014, і думали що росія їх "захистить", все одно пішли на війну, тільки вбивати своїх сусідів і вмирати за росіян. маріупольці - які думали, як класно і швидко опиняться під крилом росіюшки - отримали знищене місто і десятки тисяч вбитого мірняка чисто по приколу від братушек, оскільки жодного військового сенсу знищувати оточене місто не було.
навіть ватний придурок ржавський, який молився на росіянців, сидів в бучі і отримав від них кулю в подарунок. скільки вам ще треба доказів, що росіянами на вас, вату, наплювати, завжди будете 2-3 сортом. і що єдиний захист від них - це ЗСУ.
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 гру, 2023 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:54
В нас зара витащить з однієї посадки 25 наших хотять, а там ще сусідські, і підори. 4км пішки треба під обстрілом нести... 2 місяці там товчемось, з рук в руки переходить.місиво, в бліндажах сидіти не можливо.[/quote]
80кілограмові тіла виносити хочуть?
Все-таки на час війни правила мали би змінюватись...
Для впізнання, оформлення документів (та й поховання) і голови досить (хоч за виглядом, хоч за формою кісток, хоч за днк...)
А як хтось дуже хоче з`ясовувати обставини смерті за тілом-кістками, то хай сам виносить чи чекає деокупації...[/quote]
Добрый день ВСЕМ !
Здоровья и Удачи .
Я хочу у вас спросить , вы в своем уме , чтобы писать такую Х......Ю .
Вы что предлагаете у 200 вместо отбора ДНК , просто голову отчленить ?
А как же руки , ноги , остатки тела ....
Вы что АХ....И ?
Мы собирали ВСЕХ и своих и чужих .
Чужих в сторону , всегда есть надежда поменять .
Своих актировали . неопознаваемых , тоже отдельно ,для отбора .
А знаете сколько лабораторий по отбору ДНК в фронтовых зонах ?
Если бы знали , то не написали такой бред .
Я не смею вам давать советы ,Вы пишите пожалуйста ,про ТЦК ,про призывы , как лучше найти или вычислить ухылянтов , Вы же такой умный .
У вас про другое не получается .
А иной раз даже и про это не получается ......
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:03
Про дипломатичні "перемоги" зепрофффесіоналів.
Для розуміння, завдяки чиїм діям у нас проблеми з допомогою.
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Интересен наезд на Спортлайф. Видимо нужно делиться, жадные
|