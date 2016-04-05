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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5792579357945795
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:200тис мобілізували -- 200тис демобілізували, і так впродовж місяця, і щомісяця.


це так не працює...200т мобілізованих дадуть можливість демобілізувати 40-50к через 2 місяці
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:53

  vitaliiangel написав:акб 5100 мАч для матрицы на 10" это до 5-6 часов автономии или ещё меньше.


читать не вмієш чи шо, там 7700 батарейка і 6нм проц, 7-8 годин мінімум

Если убавить яркость до адекватного значения, например до 50% (хорошо видно в помещении даже при ярком внешнем освещении), то время непрерывного воспроизведения увеличится до внушительных 20 часов 35 минут. Почти сутки!
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 гру, 2023 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:58

чому ТРЕБА донатить на ФПВ

https://pbs.twimg.com/media/GA3pXSnWEAA ... name=large
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:46

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:нема тут додаткових витрат
обучение, обмундирование, логистика - бесплатны? чтобы поймать одного уклониста надо 3 человекочаса ТРЦшников. умножаем на 200 тыс = 600тыс человекочасов. Не то шоб нереально, трудозатратно.


Плюс бензин, расходники автомобиля на котором они ездят, форма, зарплата, электроэнергия и т.д. и т.п - а на выходе вот

katso
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:53

katso

один втік і буде по подвалам тепер ничкуватись роками, а 100 - не втікло, видихнуло і пішли служить. і на виході маємо успіше стримування однієї із найсильніших армій світу і нормальне життя на більшості територій, а не бучу і ізюм.

ну блін, є ж приклади - донецькі, які чморили ЗСУ в 2014, і думали що росія їх "захистить", все одно пішли на війну, тільки вбивати своїх сусідів і вмирати за росіян. маріупольці - які думали, як класно і швидко опиняться під крилом росіюшки - отримали знищене місто і десятки тисяч вбитого мірняка чисто по приколу від братушек, оскільки жодного військового сенсу знищувати оточене місто не було.

навіть ватний придурок ржавський, який молився на росіянців, сидів в бучі і отримав від них кулю в подарунок. скільки вам ще треба доказів, що росіянами на вас, вату, наплювати, завжди будете 2-3 сортом. і що єдиний захист від них - це ЗСУ.
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 гру, 2023 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:54

  Bobua написав:
Zebra написав:А сколько 200х за год?

Точную цифру озвучивать не разрешается, хотя Фейсбук бригады печатает некрологи по ушедшим.

В нас зара витащить з однієї посадки 25 наших хотять, а там ще сусідські, і підори. 4км пішки треба під обстрілом нести... 2 місяці там товчемось, з рук в руки переходить.місиво, в бліндажах сидіти не можливо.[/quote]


80кілограмові тіла виносити хочуть?

Все-таки на час війни правила мали би змінюватись...


Для впізнання, оформлення документів (та й поховання) і голови досить (хоч за виглядом, хоч за формою кісток, хоч за днк...)
А як хтось дуже хоче з`ясовувати обставини смерті за тілом-кістками, то хай сам виносить чи чекає деокупації...[/quote]


Добрый день ВСЕМ !
Здоровья и Удачи .

Я хочу у вас спросить , вы в своем уме , чтобы писать такую Х......Ю .
Вы что предлагаете у 200 вместо отбора ДНК , просто голову отчленить ?
А как же руки , ноги , остатки тела ....
Вы что АХ....И ?

Мы собирали ВСЕХ и своих и чужих .
Чужих в сторону , всегда есть надежда поменять .
Своих актировали . неопознаваемых , тоже отдельно ,для отбора .

А знаете сколько лабораторий по отбору ДНК в фронтовых зонах ?
Если бы знали , то не написали такой бред .

Я не смею вам давать советы ,Вы пишите пожалуйста ,про ТЦК ,про призывы , как лучше найти или вычислить ухылянтов , Вы же такой умный .
У вас про другое не получается .
А иной раз даже и про это не получается ......
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:03


Про дипломатичні "перемоги" зепрофффесіоналів.
Для розуміння, завдяки чиїм діям у нас проблеми з допомогою.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересен наезд на Спортлайф. Видимо нужно делиться, жадные
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:09

Бобуа бачить майбутнє.
У Бобуа по моб-ції все в точку (*Косіно...*). Як і з обороною-фортифікаціями.
Пророк... Або розуміння (до чого все неминуче повинно було йти -- до оборони, "пакувань" без змін законів) побільше, ніж у генералів, політиків або форумчан.
Знімаю капелюха.
Бо для мене ото Косіно (тобто перехід на новий рівень масштабу) якось неочікуване.

Бо це не може бути в Україні...
В Україні спочатку хоча б змінюють закони.
Чи може це була тільки проба пера?
Бобуа, ау? Ваш прогноз який.
detroytred
 
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