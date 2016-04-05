detroytred написав:Бобуа бачить майбутнє. У Бобуа по моб-ції все в точку (*Косіно...*). Як і з обороною-фортифікаціями. Пророк... Або розуміння (до чого все неминуче повинно було йти -- до оборони, "пакувань" без змін законів) побільше, ніж у генералів, політиків або форумчан. Знімаю капелюха. Бо для мене ото Косіно (тобто перехід на новий рівень масштабу) якось неочікуване.
Бо це не може бути в Україні... В Україні спочатку хоча б змінюють закони. Чи може це була тільки проба пера чи щось інше (бо *озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли*) аж 2-х. https://varta1.com.ua/news/u-kosino-zay ... 74075.html
Бобуа, ау? Ваш прогноз далі який.
озвучка до відео як з німого кіно часів Чарлі Чапліна, кожному їжаку зрозуміло що то фейк та іпсо
Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 гру, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Бобуа бачить майбутнє. У Бобуа по моб-ції все в точку (*Косіно...*). Як і з обороною-фортифікаціями. Пророк... Або розуміння (до чого все неминуче повинно було йти -- до оборони, "пакувань" без змін законів) побільше, ніж у генералів, політиків або форумчан. Знімаю капелюха. Бо для мене ото Косіно (тобто перехід на новий рівень масштабу) якось неочікуване.
Бо це не може бути в Україні... В Україні спочатку хоча б змінюють закони. Чи може це була тільки проба пера чи щось інше (бо *озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли*) аж 2-х. https://varta1.com.ua/news/u-kosino-zay ... 74075.html
Бобуа, ау? Ваш прогноз далі який.
Волею судьбы мне приходилось быть знакомым и слушать людей , которые имели дар предвидения , умели разговаривать с розетками , включать голоса в голове , летать в созвездие Южного Креста за истиной . ...... к тому же я внимательно читал почитателей вашего таланта на этом форуме . Очень поучительно.
Холява Кого саме і що саме в нього (в них) я не прочитав?
Без проблем - перечитаю навіть вдруге і навіть губами пошевелю. В усьому ж можна розібратися; помиляюсь я, то визнаю помилку. Нічого жахливого в цьому нема. Але поки бачу, що Бобуа мав розуміння розвитку подій. Тому мені цікаве, що далі, за його думкою.
Бо я вважав, що все складно, а оно он як: за узагальненою підставою КПК *перешкоджання діяльності ЗСУ* можна гори воротити... Тобто брати на себе будь-які повноваження. Все виявилося просто, як))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 гру, 2023 13:48, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Берлинська: "жінки підуть на фронт! Перемовини - поразка"
Флер, ваша мрія, накінець, збудеться
Переговоры нужно было вести летом. Сейчас русские увидели недееспособность политического руководства Украины и переговоры могут пройти только с позором и необговариваемыми предварительными пунктами. Весной орки попрут с новыми силами, у них набор мяса за деньги бьёт все рекорды.
Зато у нас дшло до того, что люди брезгливо переключают тв с ежедневными сводками наполеона. Поговорил с окружающими, у всех мысли о политическом руководстве и их действиях/бездействиях приблизительно одинаковые((
Вангую, что скоро наш Наполеон потихоньку будет выходить из публичного пространства.