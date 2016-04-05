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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5794579557965797>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:18

  detroytred написав:Бобуа бачить майбутнє.
У Бобуа по моб-ції все в точку (*Косіно...*). Як і з обороною-фортифікаціями.
Пророк... Або розуміння (до чого все неминуче повинно було йти -- до оборони, "пакувань" без змін законів) побільше, ніж у генералів, політиків або форумчан.
Знімаю капелюха.
Бо для мене ото Косіно (тобто перехід на новий рівень масштабу) якось неочікуване.

Бо це не може бути в Україні...
В Україні спочатку хоча б змінюють закони.
Чи може це була тільки проба пера чи щось інше (бо *озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли*) аж 2-х.
https://varta1.com.ua/news/u-kosino-zay ... 74075.html

Бобуа, ау? Ваш прогноз далі який.

озвучка до відео як з німого кіно часів Чарлі Чапліна, кожному їжаку зрозуміло що то фейк та іпсо
Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 гру, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:24

  detroytred написав:Бобуа бачить майбутнє.
У Бобуа по моб-ції все в точку (*Косіно...*). Як і з обороною-фортифікаціями.
Пророк... Або розуміння (до чого все неминуче повинно було йти -- до оборони, "пакувань" без змін законів) побільше, ніж у генералів, політиків або форумчан.
Знімаю капелюха.
Бо для мене ото Косіно (тобто перехід на новий рівень масштабу) якось неочікуване.

Бо це не може бути в Україні...
В Україні спочатку хоча б змінюють закони.
Чи може це була тільки проба пера чи щось інше (бо *озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли*) аж 2-х.
https://varta1.com.ua/news/u-kosino-zay ... 74075.html

Бобуа, ау? Ваш прогноз далі який.


Волею судьбы мне приходилось быть знакомым и слушать людей , которые имели дар предвидения , умели разговаривать с розетками , включать голоса в голове , летать в созвездие Южного Креста за истиной .
...... к тому же я внимательно читал почитателей вашего таланта на этом форуме .
Очень поучительно.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Берлинська: "жінки підуть на фронт!
Перемовини - поразка"

Флер, ваша мрія, накінець, збудеться
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:30

Холява
В мене нема ні таланта, ні прихильників.
Не треба вигадувати.

Я вказав на факти (Бобуа чітко визначав до виникнення подій).
Є чим заперечити, то вкажіть.
А не демагогія про рзетки та голоси в голові.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:33

  detroytred написав:Холява
В мене нема ні таланта, ні прихильників.
Не треба вигадувати.

Я вказав на факти (Бобуа чітко визначав до виникнення подій).
Є чим заперечити, то вкажіть.
А не демагогія про рзетки та голоси в голові.


Значит Вы не читаете оппонентов .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:37

Холява
Кого саме і що саме в нього (в них) я не прочитав?

Без проблем - перечитаю навіть вдруге і навіть губами пошевелю.
В усьому ж можна розібратися; помиляюсь я, то визнаю помилку. Нічого жахливого в цьому нема.
Але поки бачу, що Бобуа мав розуміння розвитку подій.
Тому мені цікаве, що далі, за його думкою.

Бо я вважав, що все складно, а оно он як: за узагальненою підставою КПК *перешкоджання діяльності ЗСУ* можна гори воротити...
Тобто брати на себе будь-які повноваження.
Все виявилося просто, як))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 гру, 2023 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:46

  beee написав:Берлинська: "жінки підуть на фронт!
Перемовини - поразка"

Флер, ваша мрія, накінець, збудеться

Переговоры нужно было вести летом. Сейчас русские увидели недееспособность политического руководства Украины и переговоры могут пройти только с позором и необговариваемыми предварительными пунктами. Весной орки попрут с новыми силами, у них набор мяса за деньги бьёт все рекорды.

Зато у нас дшло до того, что люди брезгливо переключают тв с ежедневными сводками наполеона. Поговорил с окружающими, у всех мысли о политическом руководстве и их действиях/бездействиях приблизительно одинаковые((

Вангую, что скоро наш Наполеон потихоньку будет выходить из публичного пространства.

Интересное фото

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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:47

ЗЕ - зробить всіх разом! Вже скоро! Не перемикайтесь!)))

  beee написав:Интересен наезд на Спортлайф. Видимо нужно делиться, жадные
Ехххххххх, що поробиш... прийдеться вам зі штангою перебиратись на фронт :mrgreen:

п.с.
Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія? :wink:
Тобто - перемога буде вже в 2024р! :mrgreen: :lol: :D
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:58

  Успіх написав:
  beee написав:Интересен наезд на Спортлайф. Видимо нужно делиться, жадные
Ехххххххх, що поробиш... прийдеться вам зі штангою перебиратись на фронт :mrgreen:

п.с.
Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія? :wink:
Тобто - перемога буде вже в 2024р! :mrgreen: :lol: :D


Главное не победить этого "Зеленого Змия" ..... без печени мало кто выживает .
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:59

vitaliiangel ,
как сделать так, чтобы каждый 18-60 вносил долю своего труда в общий ввп


Надо не думать «как сделать», а просто начать платить налоги. А не ото…

Цікаво, коли вже вітальон скаже, що і втрати на фронті поповнювати не треба , бо «это затраты на обмундирование и обучение, а также моточасы для поиска ухмылянтов на самокате»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 09 гру, 2023 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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