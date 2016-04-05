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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:00
hume
Не переживайте .
Мы еще увидим как вы "переобуваетесь " .
Главное терпение .
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холява
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:06
detroytred написав:
В мене нема ні таланта,
ну вот не надо
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vitaliiangel
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:07
prodigy написав: ЛАД написав:
Как-то не слышал о падении производства в связи с этим.
в СССР слышали? тоже нет
...........
Давайте не будем обсуждать проблемы Союза. Они не имеют отношения к сегодняшним.
И вообще, Вы прочитали в связи с чем "этим"? Там речь шла о нормировании потребления. В РФ уже есть нормирование?
про отрицательный рост в рф тоже не слышали?
следует признать, что економика рф за 2 года не рухнула, заводы(военные заработали, даже те, которые стояли до 2022года, о чем это говорит? о том, что есть еще достаточный потенциал прочности в агрессора, да путин делает ставку на войну (порежут многие соцпроекты-рабское население будет молчать) а деньги пустят на войну
поэтому у меня нет эйфории, скорей наоборот...волонтеры уже кричат криком, но власть обеспокоена рейтингами (президента и своей политсилы)
Не слышал. В отдельных отраслях падение (например, производство автомобилей). А в общем... Вы сами пишете: "заводы(военные заработали, даже те, которые стояли до 2022года"
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ЛАД
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:20
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
При сегодняшней безработице не надо работать по 12 часов. Тут хоть бы всех занять.
вот и пришли к главной проблеме, как сделать так, чтобы каждый 18-60 вносил долю своего труда в общий ввп через 1.работу 2.потребление.
Через организацию военного производства.
Хватит надеяться на "заграница нам поможет", пора и самим производить.
В ВВП надо вносить именно "долю своего труда", потребление никуда не денется - пить, есть, одеваться люди будут всегда. А от избыточного потребления в условиях войны можно и отказаться.
пока всё что здесь предлагают ведёт ровно к обратному.
1. "Трудоустроить всех безработных на фронт" за чей счёт банкет? в теории можно, но тогда долярчик не 100 боевых будет получать, а 10. Соответственно посыпется качество, со снижением мотивации это обычное дело.
2."ограничить потребление" (карточками или другим способом), - ограничит возможности бизнесов генерировать прибыль и приведёт к росту цен (для тех кто не хочет ограничиваться) и разного рода коррупции. То есть ограничения не получится, потребление просто перераспределится. Кто покупал валюту пачками и бриллианты тот и будет их покупать, только дороже. А дельта пойдёт не в казну, а к цепочке посредников.
1. Трудоустраивать надо в тылу на производстве оружия. На фронте надо просто заменять людей. Не знаю, надо ли нам вдвое увеличить армию.
2. Мне уже надоело приводить в пример США и Англию во время 2 Мировой. Как-то у них ограничение потребления не привело к "ограничению возможности бизнесов генерировать прибыль". Просто бизнес сосредоточится не на торговле, а на производстве оружия.
И да, возможно, придётся урезать фронтовые выплаты. Или допустить приличную инфляцию.
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ЛАД
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:28
Успіх написав: beee написав:
Интересен наезд на Спортлайф. Видимо нужно делиться, жадные
Ехххххххх, що поробиш... прийдеться вам зі штангою перебиратись на фронт
п.с.
Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія?
Тобто - перемога буде вже в 2024р!
* "перемога".
Все залежить - чи буде продовжена західна допомога. Якщо продовжать допомагати - шанси є. Якщо ні - то все, "перемога" - питання часу.
Дивлячись на те, які прохвесіонали поїхали переконувати партнерів про допомогу - перспективи невтішні.
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Schmit
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:36
hume написав: beee написав:
Берлинська: "жінки підуть на фронт!
Перемовини - поразка"
Флер, ваша мрія, накінець, збудеться
Переговоры нужно было вести летом. Сейчас русские увидели недееспособность политического руководства Украины и переговоры могут пройти только с позором и необговариваемыми предварительными пунктами. Весной орки попрут с новыми силами, у них набор мяса за деньги бьёт все рекорды.
........
В чём Вы сегодня увидели "недееспособность политического руководства Украины"?
Что в этом отношении изменилось с лета?
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ЛАД
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:39
Успіх написав:
...........
п.с.
Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія?
Тобто - перемога буде вже в 2024р!
Рассчитываете, что этот " ЗЕлений Змій" споит русскую армию до такой степени, что они только в вытрезвитель сгодятся?
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ЛАД
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