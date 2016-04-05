Додано: Суб 09 гру, 2023 14:20

vitaliiangel написав: ЛАД написав: При сегодняшней безработице не надо работать по 12 часов. Тут хоть бы всех занять. При сегодняшней безработице не надо работать по 12 часов. Тут хоть бы всех занять. вот и пришли к главной проблеме, как сделать так, чтобы каждый 18-60 вносил долю своего труда в общий ввп через 1.работу 2.потребление. вот и пришли к главной проблеме, как сделать так, чтобы каждый 18-60 вносил долю своего труда в общий ввп через 1.работу 2.потребление.

пока всё что здесь предлагают ведёт ровно к обратному.

1. "Трудоустроить всех безработных на фронт" за чей счёт банкет? в теории можно, но тогда долярчик не 100 боевых будет получать, а 10. Соответственно посыпется качество, со снижением мотивации это обычное дело.



2."ограничить потребление" (карточками или другим способом), - ограничит возможности бизнесов генерировать прибыль и приведёт к росту цен (для тех кто не хочет ограничиваться) и разного рода коррупции. То есть ограничения не получится, потребление просто перераспределится. Кто покупал валюту пачками и бриллианты тот и будет их покупать, только дороже. А дельта пойдёт не в казну, а к цепочке посредников.

Через организацию военного производства.Хватит надеяться на "заграница нам поможет", пора и самим производить.В ВВП надо вносить именно "долю своего труда", потребление никуда не денется - пить, есть, одеваться люди будут всегда. А от избыточного потребления в условиях войны можно и отказаться.1. Трудоустраивать надо в тылу на производстве оружия. На фронте надо просто заменять людей. Не знаю, надо ли нам вдвое увеличить армию.2. Мне уже надоело приводить в пример США и Англию во время 2 Мировой. Как-то у них ограничение потребления не привело к "ограничению возможности бизнесов генерировать прибыль". Просто бизнес сосредоточится не на торговле, а на производстве оружия.И да, возможно, придётся урезать фронтовые выплаты. Или допустить приличную инфляцию.