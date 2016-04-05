ЛАД написав:Как-то не слышал о падении производства в связи с этим.
в СССР слышали? тоже нет ...........
Давайте не будем обсуждать проблемы Союза. Они не имеют отношения к сегодняшним. И вообще, Вы прочитали в связи с чем "этим"? Там речь шла о нормировании потребления. В РФ уже есть нормирование?
про отрицательный рост в рф тоже не слышали? следует признать, что економика рф за 2 года не рухнула, заводы(военные заработали, даже те, которые стояли до 2022года, о чем это говорит? о том, что есть еще достаточный потенциал прочности в агрессора, да путин делает ставку на войну (порежут многие соцпроекты-рабское население будет молчать) а деньги пустят на войну поэтому у меня нет эйфории, скорей наоборот...волонтеры уже кричат криком, но власть обеспокоена рейтингами (президента и своей политсилы)
Не слышал. В отдельных отраслях падение (например, производство автомобилей). А в общем... Вы сами пишете: "заводы(военные заработали, даже те, которые стояли до 2022года"
ЛАД написав:При сегодняшней безработице не надо работать по 12 часов. Тут хоть бы всех занять.
вот и пришли к главной проблеме, как сделать так, чтобы каждый 18-60 вносил долю своего труда в общий ввп через 1.работу 2.потребление.
Через организацию военного производства. Хватит надеяться на "заграница нам поможет", пора и самим производить. В ВВП надо вносить именно "долю своего труда", потребление никуда не денется - пить, есть, одеваться люди будут всегда. А от избыточного потребления в условиях войны можно и отказаться.
пока всё что здесь предлагают ведёт ровно к обратному. 1. "Трудоустроить всех безработных на фронт" за чей счёт банкет? в теории можно, но тогда долярчик не 100 боевых будет получать, а 10. Соответственно посыпется качество, со снижением мотивации это обычное дело.
2."ограничить потребление" (карточками или другим способом), - ограничит возможности бизнесов генерировать прибыль и приведёт к росту цен (для тех кто не хочет ограничиваться) и разного рода коррупции. То есть ограничения не получится, потребление просто перераспределится. Кто покупал валюту пачками и бриллианты тот и будет их покупать, только дороже. А дельта пойдёт не в казну, а к цепочке посредников.
1. Трудоустраивать надо в тылу на производстве оружия. На фронте надо просто заменять людей. Не знаю, надо ли нам вдвое увеличить армию. 2. Мне уже надоело приводить в пример США и Англию во время 2 Мировой. Как-то у них ограничение потребления не привело к "ограничению возможности бизнесов генерировать прибыль". Просто бизнес сосредоточится не на торговле, а на производстве оружия.
И да, возможно, придётся урезать фронтовые выплаты. Или допустить приличную инфляцию.
beee написав:Интересен наезд на Спортлайф. Видимо нужно делиться, жадные
Ехххххххх, що поробиш... прийдеться вам зі штангою перебиратись на фронт
п.с. Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія? Тобто - перемога буде вже в 2024р!
* "перемога". Все залежить - чи буде продовжена західна допомога. Якщо продовжать допомагати - шанси є. Якщо ні - то все, "перемога" - питання часу. Дивлячись на те, які прохвесіонали поїхали переконувати партнерів про допомогу - перспективи невтішні.
beee написав:Берлинська: "жінки підуть на фронт! Перемовини - поразка"
Флер, ваша мрія, накінець, збудеться
Переговоры нужно было вести летом. Сейчас русские увидели недееспособность политического руководства Украины и переговоры могут пройти только с позором и необговариваемыми предварительными пунктами. Весной орки попрут с новыми силами, у них набор мяса за деньги бьёт все рекорды. ........
В чём Вы сегодня увидели "недееспособность политического руководства Украины"? Что в этом отношении изменилось с лета?
beee написав:Интересен наезд на Спортлайф. Видимо нужно делиться, жадные
Ехххххххх, що поробиш... прийдеться вам зі штангою перебиратись на фронт
п.с. Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія? Тобто - перемога буде вже в 2024р!
* "перемога". Все залежить - чи буде продовжена західна допомога. Якщо продовжать допомагати - шанси є. Якщо ні - то все, "перемога" - питання часу. Дивлячись на те, які прохвесіонали поїхали переконувати партнерів про допомогу - перспективи невтішні.
«Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху. Не зважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту, ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарні спроможності для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму», – сказав Умєров. https://varta1.com.ua/news/umierov-zaya ... 74072.html
Практично - це така ж тека Буданова. І що накажете думати? Знову на граблі або снаряд двічі в одну лунку не потрапляє, або хитрий план?
ЛАД написав:При сегодняшней безработице не надо работать по 12 часов. Тут хоть бы всех занять.
вот и пришли к главной проблеме, как сделать так, чтобы каждый 18-60 вносил долю своего труда в общий ввп через 1.работу 2.потребление.
Через организацию военного производства. Хватит надеяться на "заграница нам поможет", пора и самим производить. В ВВП надо вносить именно "долю своего труда", потребление никуда не денется - пить, есть, одеваться люди будут всегда. А от избыточного потребления в условиях войны можно и отказаться.
пока всё что здесь предлагают ведёт ровно к обратному. 1. "Трудоустроить всех безработных на фронт" за чей счёт банкет? в теории можно, но тогда долярчик не 100 боевых будет получать, а 10. Соответственно посыпется качество, со снижением мотивации это обычное дело.
2."ограничить потребление" (карточками или другим способом), - ограничит возможности бизнесов генерировать прибыль и приведёт к росту цен (для тех кто не хочет ограничиваться) и разного рода коррупции. То есть ограничения не получится, потребление просто перераспределится. Кто покупал валюту пачками и бриллианты тот и будет их покупать, только дороже. А дельта пойдёт не в казну, а к цепочке посредников.
1. Трудоустраивать надо в тылу на производстве оружия. На фронте надо просто заменять людей. Не знаю, надо ли нам вдвое увеличить армию. 2. Мне уже надоело приводить в пример США и Англию во время 2 Мировой. Как-то у них ограничение потребления не привело к "ограничению возможности бизнесов генерировать прибыль". Просто бизнес сосредоточится не на торговле, а на производстве оружия.
И да, возможно, придётся урезать фронтовые выплаты. Или допустить приличную инфляцию.
мобілізовані у Англії/США під час 2СВ теж скіглили: "ми усталі, замініть нас, бо повернем дула"? а їх професійні воєнні в той час шабашили в Африці за 8..10куе поки мобілізовані скіглили?
а їх професійні воєнні шабашили в Африці за 8..10куе поки мобілізовані скіглили?
Муха, між мною і мобілізованими не прослідковується логічний ланцюг. Як і між мною і тобою. Ти заміняєш (або доповнюєш ) мобілізованих, я заміняю (доповнюю) професійних. Мене покличуть , як треба. Як випросять професійну техніку. Тебе кличуть давно, але у тебе не тільки сітківка, а і слух. Автомат і лопата для тебе ВЖЕ є, їх простити не треба. Клей сітківку, виковирюй з вух біруші - і почуй нарешті Успіха.