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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5795579657975798
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:54

  ЛАД написав:Что в этом отношении изменилось с лета?

Да з літа не просто багато чого змінилося, а архібагато.
Літом не було про Зе-За, а тепер вже он Бутусов про дві армії каже (За і Си). Не на хфорумі якомусь, а це ЛОМ найвищогт левела відкрито і прямо такі заяви робить.
Да це ні в які ворота не лізе.
Окрім пояснення, що це хитре іпсо для того, щоб ворог вважав-враховував нашу слабкість в ланках цього рівня.
І про можливе послаблення допомоги іпсо, і про мобресурс, і про втому фронтовиків, і про дрони.
А ми як улупемо... Неочікувано.
Навіть для самих себе))

Тому віримо! І ніяких інших варіантів.
А літом... було про контрнаступ та каву.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:59

  flyman написав:..........
мобілізовані у Англії/США під час 2СВ теж скіглили: "ми усталі, замініть нас, бо повернем дула"?
а їх професійні воєнні в той час шабашили в Африці за 8..10куе поки мобілізовані скіглили?

"мобілізовані у Англії/США під час 2СВ" не воевали по 2 года на передовой без ротации. При этом им и не платили в несколько раз больше, чем остальному населению.
"їх професійні воєнні в той час" воевали тем оружием, которое сделал их собственный тыл, в т.ч. и женщины, которые тогда массово пошли работать, чтобы заменить мобилизованных мужей.
И в тылу не переживали о том, что карточки приведут к "ограничению возможности бизнесов генерировать прибыль".
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 15:05

  detroytred написав:А літом... було про контрнаступ та каву.
когда я писал правду, меня тёрли. Народ хочет хороших новостей а весь негатив - вражеское ипсо. Те кто со мной общаются в лс знают, какие были мои ожидания.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 гру, 2023 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 15:06

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Что в этом отношении изменилось с лета?

Да з літа не просто багато чого змінилося, а архібагато.
Літом не було про Зе-За, а тепер вже он Бутусов про дві армії каже (За і Си). Не на хфорумі якомусь, а це ЛОМ найвищогт левела відкрито і прямо такі заяви робить.
Да це ні в які ворота не лізе.
Окрім пояснення, що це хитре іпсо для того, щоб ворог вважав-враховував нашу слабкість в ланках цього рівня.
І про можливе послаблення допомоги іпсо, і про мобресурс, і про втому фронтовиків, і про дрони.
А ми як улупемо... Неочікувано.
Навіть для самих себе))

Тому віримо! І ніяких інших варіантів.
А літом... було про контрнаступ та каву.

"Про Зе-За" было уже весной. Почитайте нашего Schmit"а. Он, конечно, не ЛОМ, но пересказывает мнение всяких ЛОМов разного калибра. Уже очень давно.
Бутусов слишком много пи., ой, свистит.
Ну а болтунов развелось, действительно, слишком много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 15:09

  ЛАД написав:Через организацию военного производства.
Хватит надеяться на "заграница нам поможет", пора и самим производить.
В ВВП надо вносить именно "долю своего труда", потребление никуда не денется - пить, есть, одеваться люди будут всегда. А от избыточного потребления в условиях войны можно и отказаться.
кто определяет где избыточное? газель тратит 12л/100км, зил 40л/100км. Танк еще больше. Зил и танк избыточное потребление? Пересаживаемся на велосипеды.
  ЛАД написав:Через организацию военного производства.
у государства нет денег организовать производства. У инвесторов нет гарантий. Дайте одно или другое и производства будут. С тем что производства нужны, кажется никто не спорил. Только надо реально смотреть на вещи.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 15:13

  detroytred написав:Бобуа бачить майбутнє.
У Бобуа по моб-ції все в точку (*Косіно...*). Як і з обороною-фортифікаціями.
Пророк... Або розуміння (до чого все неминуче повинно було йти -- до оборони, "пакувань" без змін законів) побільше, ніж у генералів, політиків або форумчан.
Знімаю капелюха.
Бо для мене ото Косіно (тобто перехід на новий рівень масштабу) якось неочікуване.

Бо це не може бути в Україні...
В Україні спочатку хоча б змінюють закони.
Чи може це була тільки проба пера чи щось інше (бо *озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли*) аж 2-х.
https://varta1.com.ua/news/u-kosino-zay ... 74075.html

Бобуа, ау? Ваш прогноз далі який.


Бачу дуже розмито... :)


Глянув відео двічі.

Що дуже кидається очі -- хамство, брехливість, і неповага до війська з боку тиловиків.

Якесь мурло чорн.куртці кричить на військових, що воно ніби убд, і воно проти. Хоча не можу уявити як убд може бути проти рейду, у якого на меті заміна його далеких побратимів на фронтах... що то за убд таке? бо я тут бачив убд, які ближче пари десяти км до передової і не були...
Дівки брешуть, що не мають ключів (як це узгодити з прибиранням номерів і пожеж.безпекою? маячня якась). За це треба було висунути звинувачення...


Все має бути просто.
Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані.
Дітей лишати за спиною -- “дякую, дуже дякую”, але я би не хотів. Раптом вони з категорії “давай папа, давай...” і у них є граната десь у сумці?


Ще корисне в цьому відео -- зростатиме розуміння у суспільстві, що від патрулів не можна тікати (як диверсанти), що не можна своїх дітей у хакі вдягати, бо малі дурні й тікатимуть просто так...
Що треба надати документи коли питають. Що не треба ускладнювати працю людям.


До речі, про каски.
Я і на передовій не завжди вдягав. Важкі (~1.5кг) і незручно.
А защіпку ми не використовували (кажуть, що шию може зламати пострілом).
Тут вони, мабуть, на випадок якби чимось били.
Востаннє редагувалось Bobua в Суб 09 гру, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 15:25

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Что в этом отношении изменилось с лета?

Да з літа не просто багато чого змінилося, а архібагато.
Літом не було про Зе-За, а тепер вже он Бутусов про дві армії каже (За і Си). Не на хфорумі якомусь, а це ЛОМ найвищогт левела відкрито і прямо такі заяви робить.
Да це ні в які ворота не лізе.
Окрім пояснення, що це хитре іпсо для того, щоб ворог вважав-враховував нашу слабкість в ланках цього рівня.
І про можливе послаблення допомоги іпсо, і про мобресурс, і про втому фронтовиків, і про дрони.
А ми як улупемо... Неочікувано.
Навіть для самих себе))

Тому віримо! І ніяких інших варіантів.
А літом... було про контрнаступ та каву.

"Про Зе-За" было уже весной. Почитайте нашего Schmit"а. Он, конечно, не ЛОМ, но пересказывает мнение всяких ЛОМов разного калибра. Уже очень давно.
Бутусов слишком много пи., ой, свистит.
Ну а болтунов развелось, действительно, слишком много.

А Безугла ЛОМ чи ні?
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:12

  ЛАД написав:
  hume написав:
  beee написав:Берлинська: "жінки підуть на фронт!
Перемовини - поразка"

Флер, ваша мрія, накінець, збудеться

Переговоры нужно было вести летом. Сейчас русские увидели недееспособность политического руководства Украины и переговоры могут пройти только с позором и необговариваемыми предварительными пунктами. Весной орки попрут с новыми силами, у них набор мяса за деньги бьёт все рекорды.
........

В чём Вы сегодня увидели "недееспособность политического руководства Украины"?
Что в этом отношении изменилось с лета?

С лета ничего не изменилось. Так же как и за последние два года полномасштабного вторжения. Уже не раз было написано, что войну ведёт россия, перестраивая свою экономику на военные рельсы, заваливая свою оборону гос заказами, а у нас сво с масштабными инфраструктурными проектами, аллеями, брукивкой, стадионами, коррупцией масштаб которой граждане ещё не видывали. Всё это видят обычные пересичнве и задают справедливый вопросы...

Вы же сами выше пишите про ВВП и производство оружия. Кстати, интересная статья.
У НАЗК ЗАЯВИЛИ, ЩО УКРАЇНА НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО КРАЇН З НИЗЬКИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАКТИК

https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-nazk ... aktik.html
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