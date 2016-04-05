ЛАД написав:Что в этом отношении изменилось с лета?
Да з літа не просто багато чого змінилося, а архібагато. Літом не було про Зе-За, а тепер вже он Бутусов про дві армії каже (За і Си). Не на хфорумі якомусь, а це ЛОМ найвищогт левела відкрито і прямо такі заяви робить. Да це ні в які ворота не лізе. Окрім пояснення, що це хитре іпсо для того, щоб ворог вважав-враховував нашу слабкість в ланках цього рівня. І про можливе послаблення допомоги іпсо, і про мобресурс, і про втому фронтовиків, і про дрони. А ми як улупемо... Неочікувано. Навіть для самих себе))
Тому віримо! І ніяких інших варіантів. А літом... було про контрнаступ та каву.
flyman написав:.......... мобілізовані у Англії/США під час 2СВ теж скіглили: "ми усталі, замініть нас, бо повернем дула"? а їх професійні воєнні в той час шабашили в Африці за 8..10куе поки мобілізовані скіглили?
"мобілізовані у Англії/США під час 2СВ" не воевали по 2 года на передовой без ротации. При этом им и не платили в несколько раз больше, чем остальному населению. "їх професійні воєнні в той час" воевали тем оружием, которое сделал их собственный тыл, в т.ч. и женщины, которые тогда массово пошли работать, чтобы заменить мобилизованных мужей. И в тылу не переживали о том, что карточки приведут к "ограничению возможности бизнесов генерировать прибыль".
ЛАД написав:Что в этом отношении изменилось с лета?
Да з літа не просто багато чого змінилося, а архібагато. Літом не було про Зе-За, а тепер вже он Бутусов про дві армії каже (За і Си). Не на хфорумі якомусь, а це ЛОМ найвищогт левела відкрито і прямо такі заяви робить. Да це ні в які ворота не лізе. Окрім пояснення, що це хитре іпсо для того, щоб ворог вважав-враховував нашу слабкість в ланках цього рівня. І про можливе послаблення допомоги іпсо, і про мобресурс, і про втому фронтовиків, і про дрони. А ми як улупемо... Неочікувано. Навіть для самих себе))
Тому віримо! І ніяких інших варіантів. А літом... було про контрнаступ та каву.
"Про Зе-За" было уже весной. Почитайте нашего Schmit"а. Он, конечно, не ЛОМ, но пересказывает мнение всяких ЛОМов разного калибра. Уже очень давно. Бутусов слишком много пи., ой, свистит. Ну а болтунов развелось, действительно, слишком много.
ЛАД написав:Через организацию военного производства. Хватит надеяться на "заграница нам поможет", пора и самим производить. В ВВП надо вносить именно "долю своего труда", потребление никуда не денется - пить, есть, одеваться люди будут всегда. А от избыточного потребления в условиях войны можно и отказаться.
кто определяет где избыточное? газель тратит 12л/100км, зил 40л/100км. Танк еще больше. Зил и танк избыточное потребление? Пересаживаемся на велосипеды.
ЛАД написав:Через организацию военного производства.
у государства нет денег организовать производства. У инвесторов нет гарантий. Дайте одно или другое и производства будут. С тем что производства нужны, кажется никто не спорил. Только надо реально смотреть на вещи.
detroytred написав:Бобуа бачить майбутнє. У Бобуа по моб-ції все в точку (*Косіно...*). Як і з обороною-фортифікаціями. Пророк... Або розуміння (до чого все неминуче повинно було йти -- до оборони, "пакувань" без змін законів) побільше, ніж у генералів, політиків або форумчан. Знімаю капелюха. Бо для мене ото Косіно (тобто перехід на новий рівень масштабу) якось неочікуване.
Бо це не може бути в Україні... В Україні спочатку хоча б змінюють закони. Чи може це була тільки проба пера чи щось інше (бо *озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли*) аж 2-х. https://varta1.com.ua/news/u-kosino-zay ... 74075.html
Бобуа, ау? Ваш прогноз далі який.
Бачу дуже розмито...
Глянув відео двічі.
Що дуже кидається очі -- хамство, брехливість, і неповага до війська з боку тиловиків.
Якесь мурло чорн.куртці кричить на військових, що воно ніби убд, і воно проти. Хоча не можу уявити як убд може бути проти рейду, у якого на меті заміна його далеких побратимів на фронтах... що то за убд таке? бо я тут бачив убд, які ближче пари десяти км до передової і не були... Дівки брешуть, що не мають ключів (як це узгодити з прибиранням номерів і пожеж.безпекою? маячня якась). За це треба було висунути звинувачення...
Все має бути просто. Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані. Дітей лишати за спиною -- “дякую, дуже дякую”, але я би не хотів. Раптом вони з категорії “давай папа, давай...” і у них є граната десь у сумці?
Ще корисне в цьому відео -- зростатиме розуміння у суспільстві, що від патрулів не можна тікати (як диверсанти), що не можна своїх дітей у хакі вдягати, бо малі дурні й тікатимуть просто так... Що треба надати документи коли питають. Що не треба ускладнювати працю людям.
До речі, про каски. Я і на передовій не завжди вдягав. Важкі (~1.5кг) і незручно. А защіпку ми не використовували (кажуть, що шию може зламати пострілом). Тут вони, мабуть, на випадок якби чимось били.
Востаннє редагувалось Bobua в Суб 09 гру, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Что в этом отношении изменилось с лета?
Да з літа не просто багато чого змінилося, а архібагато. Літом не було про Зе-За, а тепер вже он Бутусов про дві армії каже (За і Си). Не на хфорумі якомусь, а це ЛОМ найвищогт левела відкрито і прямо такі заяви робить. Да це ні в які ворота не лізе. Окрім пояснення, що це хитре іпсо для того, щоб ворог вважав-враховував нашу слабкість в ланках цього рівня. І про можливе послаблення допомоги іпсо, і про мобресурс, і про втому фронтовиків, і про дрони. А ми як улупемо... Неочікувано. Навіть для самих себе))
Тому віримо! І ніяких інших варіантів. А літом... було про контрнаступ та каву.
"Про Зе-За" было уже весной. Почитайте нашего Schmit"а. Он, конечно, не ЛОМ, но пересказывает мнение всяких ЛОМов разного калибра. Уже очень давно. Бутусов слишком много пи., ой, свистит. Ну а болтунов развелось, действительно, слишком много.
beee написав:Берлинська: "жінки підуть на фронт! Перемовини - поразка"
Флер, ваша мрія, накінець, збудеться
Переговоры нужно было вести летом. Сейчас русские увидели недееспособность политического руководства Украины и переговоры могут пройти только с позором и необговариваемыми предварительными пунктами. Весной орки попрут с новыми силами, у них набор мяса за деньги бьёт все рекорды. ........
В чём Вы сегодня увидели "недееспособность политического руководства Украины"? Что в этом отношении изменилось с лета?
С лета ничего не изменилось. Так же как и за последние два года полномасштабного вторжения. Уже не раз было написано, что войну ведёт россия, перестраивая свою экономику на военные рельсы, заваливая свою оборонку гос заказами, а у нас сво с масштабными инфраструктурными проектами, аллеями, брукивкой, стадионами, коррупцией масштаб которой граждане ещё не видывали. Всё это видят обычные пересични и задают справедливый вопросы...
Вы же сами выше пишите про ВВП и производство оружия. Кстати, интересная статья. У НАЗК ЗАЯВИЛИ, ЩО УКРАЇНА НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО КРАЇН З НИЗЬКИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАКТИК
1.Трудоустраивать надо в тылу на производстве оружия. На фронте надо просто заменять людей. Не знаю, надо ли нам вдвое увеличить армию.
підприємства, які виробляють зброю, не волають про це з екранів тв
збільшити армію, на скільки? 1. Щоб зробити ротацію(демобілізацію тих , хто на фронті більше 18-24міс) 2. На скільки потрібно для цього залежить не тільки від ГШ ЗСУ, але від активності/ситуації на фронті...може не вдвічі, а тільки в 1,5рази?
Мне уже надоело приводить в пример США и Англию во время 2 Мировой.
сьогодні мир інший, і закупорити японців в табори (120тисяч, 62% з яких мали громадянство США). Звісно, ми не побачимо (вважаю що 3 світову людство уничне), як Британці, або Німці почнуть працювати по 12годин (72часовий тиждень, після 42 годин), відмовляться від інтернету, шопінгу, а саме головне від соціальних мереж (в яких деякі з нас живуть 12 годин на день, навіть під час війни)
Просто бизнес сосредоточится не на торговле, а на производстве оружия.
Британія у 1941/42рр була на межі існування, у нас ця межа проіснувала до звільнення Чернігова і Сум (тобто до 8 квітня 2022).
И да, возможно, придётся урезать фронтовые выплаты. Или допустить приличную инфляцию.
це постріл не ногу , а в голову...ні в якому разі
урізати виплати з 100к до 75к, або девальвувати гривню до 46-48 -це навіть гірше (при курсі 46 саме Ви збіднієте не на 25-30% , а на всіх 50% (тобто у двічі )
hume написав:С лета ничего не изменилось. Так же как и за последние два года полномасштабного вторжения. Уже не раз было написано, что войну ведёт россия, перестраивая свою экономику на военные рельсы, заваливая свою оборону гос заказами, а у нас сво с масштабными инфраструктурными проектами, аллеями, брукивкой, стадионами, коррупцией масштаб которой граждане ещё не видывали. Всё это видят обычные пересичнве и задают справедливый вопросы...
Вы же сами выше пишите про ВВП и производство оружия. Кстати, интересная статья. У НАЗК ЗАЯВИЛИ, ЩО УКРАЇНА НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО КРАЇН З НИЗЬКИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАКТИК
"У 2010 році рівень корупційних практик в Україні складав 60 %, вдумайтесь, 60 % громадян мали той чи інший корупційний досвід. У 2019 році цей процент знизився до 27 %, і на сьогодні він складає лише 17 %
але ці 17% "працюють" не гірше ніж 60% у 2010 (рівень на порядок вищій), може зрівнявся з доходами родини Януковича мінімальна корупція була у 2014-16 рр за Порошенко (нова поліція якийсь час мала сором)