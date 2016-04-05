Додано: Суб 09 гру, 2023 15:13

detroytred написав: Бобуа бачить майбутнє.

У Бобуа по моб-ції все в точку (*Косіно...*). Як і з обороною-фортифікаціями.

Пророк... Або розуміння (до чого все неминуче повинно було йти -- до оборони, "пакувань" без змін законів) побільше, ніж у генералів, політиків або форумчан.

Знімаю капелюха.

Бо для мене ото Косіно (тобто перехід на новий рівень масштабу) якось неочікуване.



Бо це не може бути в Україні...

В Україні спочатку хоча б змінюють закони.

Чи може це була тільки проба пера чи щось інше (бо *озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли*) аж 2-х.

https://varta1.com.ua/news/u-kosino-zay ... 74075.html



Бобуа, ау? Ваш прогноз далі який. Бобуа бачить майбутнє.У Бобуа по моб-ції все в точку (*Косіно...*). Як і з обороною-фортифікаціями.Пророк... Або розуміння (до чого все неминуче повинно було йти -- до оборони, "пакувань" без змін законів) побільше, ніж у генералів, політиків або форумчан.Знімаю капелюха.Бо для мене ото Косіно (тобто перехід на новий рівень масштабу) якось неочікуване.Бо це не може бути в Україні...В Україні спочатку хоча б змінюють закони.Чи може це була тільки проба пера чи щось інше (бо *озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли*) аж 2-х.Бобуа, ау? Ваш прогноз далі який.

Бачу дуже розмито...Глянув відео двічі.Що дуже кидається очі -- хамство, брехливість, і неповага до війська з боку тиловиків.Якесь мурло чорн.куртці кричить на військових, що воно ніби убд, і воно проти. Хоча не можу уявити як убд може бути проти рейду, у якого на меті заміна його далеких побратимів на фронтах... що то за убд таке? бо я тут бачив убд, які ближче пари десяти км до передової і не були...Дівки брешуть, що не мають ключів (як це узгодити з прибиранням номерів і пожеж.безпекою? маячня якась). За це треба було висунути звинувачення...Все має бути просто.Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані.Дітей лишати за спиною -- “дякую, дуже дякую”, але я би не хотів. Раптом вони з категорії “давай папа, давай...” і у них є граната десь у сумці?Ще корисне в цьому відео -- зростатиме розуміння у суспільстві, що від патрулів не можна тікати (як диверсанти), що не можна своїх дітей у хакі вдягати, бо малі дурні й тікатимуть просто так...Що треба надати документи коли питають. Що не треба ускладнювати працю людям.До речі, про каски.Я і на передовій не завжди вдягав. Важкі (~1.5кг) і незручно.А защіпку ми не використовували (кажуть, що шию може зламати пострілом).Тут вони, мабуть, на випадок якби чимось били.