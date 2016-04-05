Додано: Суб 09 гру, 2023 16:44

Bobua написав: ..........

Все має бути просто.

Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані.

....... ..........Все має бути просто.Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані........

Дівки брешуть, що не мають ключів

Не настолько внимательно смотрел видео.Согласен с "надати документи".Но "військові й поліція", вроде как, тоже должны "надати документи"?Как по-вашему?Или могут делать, что захотят? Тогда это уже полицейское государство.Там, вроде, они никаких документов не предъявили.Ну и насчёт "детей за спиной". Вряд ли у человека, которого вытащили из сауны или из бассейна в плавках лежит граната.Меня, кстати, всегда удивляло и возмущало, когда какая-нибудь налоговая полиция врывалась в офис, в котором чуть ли не одни женщины, и укладывала их с криками мордой в пол.Может, и врут. Но понять можно - не хотят брать на себя ответственность. Но они позвонили и вызвали начальство, вполне можно минуту-две подождать без криков и хамства. Людям из этого помещения деться некуда, не сбегут.