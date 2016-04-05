ЛАД написав:Через организацию военного производства. Хватит надеяться на "заграница нам поможет", пора и самим производить. В ВВП надо вносить именно "долю своего труда", потребление никуда не денется - пить, есть, одеваться люди будут всегда. А от избыточного потребления в условиях войны можно и отказаться.
кто определяет где избыточное? газель тратит 12л/100км, зил 40л/100км. Танк еще больше. Зил и танк избыточное потребление? Пересаживаемся на велосипеды.
Бросьте заниматься демагогией. Всем понятно, что топливо для танка или ЗИЛа/КрАЗа, к которому прицеплена пушка, важнее, чем топливо для Газели, перевозящей в магазин водку. Топливо для армии во время войны важнее, чем топливо для любых гражданских нужд (возможно, исключая пожарных и скорую).
ЛАД написав:Через организацию военного производства.
у государства нет денег организовать производства. У инвесторов нет гарантий. Дайте одно или другое и производства будут. С тем что производства нужны, кажется никто не спорил. Только надо реально смотреть на вещи.
Во-первых, спорили. Уже много лет. И спорят и сейчас. Во-вторых, почему и пишу о возможном нормировании, необходимости сокращения каких-то отраслей и, возможно/вероятно, даже фронтовых зарплат для экономии денег на нужды обороны.
ЛАД написав:Бросьте заниматься демагогией. Всем понятно, что топливо для танка или ЗИЛа/КрАЗа, к которому прицеплена пушка, важнее, чем топливо для Газели, перевозящей в магазин водку.
За демагогией вы не увидели, что адекватного механизма ограничений не существует. В начале войны нацбанк запретил банкам продавать валюту. И результат? Расцвёл черный рынок. По факту выстрел в ногу, прибыль от валютообмена ушла в тень (к менялам). Не всё можно запретить. Или надо вводить расстрельные законы за обход запретов. Точно так же вы не запретите возить на газелях водку, а ваше ограничение "20литров бензина в день" газели обойдут через чёрный рынок
ЛАД написав:почему и пишу о возможном нормировании, необходимости сокращения каких-то отраслей и, возможно/вероятно, даже фронтовых зарплат для экономии денег на нужды обороны.
я не возражаю против рационального потребления, не вижу механизма его реализации, чтобы это не било по бизнесу и не нарушало базовых прав (а-ля "чтобы победить монстра надо стать самому монстром"). А вы такой механизм не предлагаете.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 гру, 2023 16:49, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Тебе кличуть давно, але у тебе не тільки сітківка, а і слух. Автомат і лопата для тебе ВЖЕ є, їх простити не треба. Клей сітківку, виковирюй з вух біруші - і почуй нарешті Успіха.
Та тут не одна муха є, яку кличуть)) Але щось ці мухи вибирають в своєму лайні сидіти і 100500 відмазок придумувати, щоб лиш не піти на фронт.
Ні, досить! Потрібно терміново приймати хоча б 2 головних закони: 1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!" (відмітка автоматично прийде в банк онлайн) 2. Демобілізація. Тим, які відслужили 18(або 24міс) надається вибір: звільнитись протягом місяця, або підписати контракт на рік/два/три з отриманням миттєвої грошової винагороди у розмірі 200/400/600Кгрн відповідно!
Bobua написав:.......... Все має бути просто. Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані. .......
Не настолько внимательно смотрел видео. Согласен с "надати документи". Но "військові й поліція", вроде как, тоже должны "надати документи"? Как по-вашему? Или могут делать, что захотят? Тогда это уже полицейское государство. Там, вроде, они никаких документов не предъявили.
Ну и насчёт "детей за спиной". Вряд ли у человека, которого вытащили из сауны или из бассейна в плавках лежит граната. Меня, кстати, всегда удивляло и возмущало, когда какая-нибудь налоговая полиция врывалась в офис, в котором чуть ли не одни женщины, и укладывала их с криками мордой в пол.
Дівки брешуть, що не мають ключів
Может, и врут. Но понять можно - не хотят брать на себя ответственность. Но они позвонили и вызвали начальство, вполне можно минуту-две подождать без криков и хамства. Людям из этого помещения деться некуда, не сбегут.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 гру, 2023 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!"
класс, а ухылянт фоп, который собирает для всу дроны. Заблокировали ему счета и сразу наступит пэрэмога! Главное не перепутать.
hume написав:С лета ничего не изменилось. Так же как и за последние два года полномасштабного вторжения. Уже не раз было написано, что войну ведёт россия, перестраивая свою экономику на военные рельсы, заваливая свою оборону гос заказами, а у нас сво с масштабными инфраструктурными проектами, аллеями, брукивкой, стадионами, коррупцией масштаб которой граждане ещё не видывали. Всё это видят обычные пересичнве и задают справедливый вопросы...
Вы же сами выше пишите про ВВП и производство оружия. Кстати, интересная статья. У НАЗК ЗАЯВИЛИ, ЩО УКРАЇНА НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО КРАЇН З НИЗЬКИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАКТИК
"У 2010 році рівень корупційних практик в Україні складав 60 %, вдумайтесь, 60 % громадян мали той чи інший корупційний досвід. У 2019 році цей процент знизився до 27 %, і на сьогодні він складає лише 17 %
але ці 17% "працюють" не гірше ніж 60% у 2010 (рівень на порядок вищій), може зрівнявся з доходами родини Януковича мінімальна корупція була у 2014-16 рр за Порошенко (нова поліція якийсь час мала сором)
не треба порівнювати - системність корупції за часів Яника неперевершена. а нова влада щось там намагається, але вже масштаб не той. треба ще один раз зробити перезавантаження влади - чого вона й боїться
hume написав:------------------- ЛАД ........ В чём Вы сегодня увидели "недееспособность политического руководства Украины"? Что в этом отношении изменилось с лета? -------------- С лета ничего не изменилось. Так же как и за последние два года полномасштабного вторжения. Уже не раз было написано, что войну ведёт россия, перестраивая свою экономику на военные рельсы, заваливая свою оборонку гос заказами, а у нас сво с масштабными инфраструктурными проектами, аллеями, брукивкой, стадионами, коррупцией масштаб которой граждане ещё не видывали. Всё это видят обычные пересични и задают справедливый вопросы...
Вы же сами выше пишите про ВВП и производство оружия. Кстати, интересная статья. У НАЗК ЗАЯВИЛИ, ЩО УКРАЇНА НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО КРАЇН З НИЗЬКИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАКТИК
trololo написав:планшет lenovo xiaoxin pad, в нас під назвою lenovo M10 Tab Plus продається по 8 тис. в районі сотні баксів коштує на алі, взяв за 85 на чорну пятницю (на алло по 5500)
Я вибачаюсь, а можливо зробити скрiн з налаштування, де CPU ? Бо є на Qualcomm Snapdragon 680, а є на MTK i Unisoc 610. Не знайшов дешевих 680... На МТК вiн i задарма не потрiбен.
брати тільки на снапі, ви праві на 100%. 680 дуже годний проц середнього рівня. я брав тут https://www.aliexpress.com/item/1005005916417274.html на чорну пятницю була чудова знижка (85 доларів за 4/64), прийшов швидко. вразив потужний стереозвук і автономність загальна. для легких задач, або дітям - супер. мова із вітальеном була про те, що такий в алло за 5000 по супер знижці. на олх по 4200 бачив.
картинки не вставляються. до речі там нова версія 2024 вийшла, все те саме, тільки дисплей 120 гц
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 гру, 2023 17:18, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:....... це постріл не ногу , а в голову...ні в якому разі
урізати виплати з 100к до 75к, або девальвувати гривню до 46-48 -це навіть гірше (при курсі 46 саме Ви збіднієте не на 25-30% , а на всіх 50% (тобто у двічі )
Вы задали много вопросов, не очень понятных. И дали единственный ответ - "ні в якому разі". Т.е надо оставить всё, как есть? Так победим?
Британія у 1941/42рр була на межі існування, у нас ця межа проіснувала до звільнення Чернігова і Сум (тобто до 8 квітня 2022)
Вы уверены? Что будет, если хотя бы только США прекратят финансирование? Или даже сильно сократят? А если ещё и Европа сократит? Вы как-то немного дальше, а я не хочу в пожарном порядке бежать из Харькова.