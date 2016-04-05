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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:21
Успіх написав: Hotab написав:
Тебе кличуть давно, але у тебе не тільки сітківка, а і слух. Автомат і лопата для тебе ВЖЕ є, їх простити не треба. Клей сітківку, виковирюй з вух біруші - і почуй нарешті Успіха.
Та тут не одна муха є, яку кличуть))
Але щось ці мухи вибирають в своєму лайні сидіти і 100500 відмазок придумувати, щоб лиш не піти на фронт.
Ні, досить!
Потрібно терміново приймати хоча б 2 головних закони:
1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!"
(відмітка автоматично прийде в банк онлайн)
Офіс простих рішень - отнять і паделіть
Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда
Успіх написав:
2. Демобілізація. Тим, які відслужили 18(або 24міс) надається вибір: звільнитись протягом місяця, або підписати контракт на рік/два/три з отриманням миттєвої грошової винагороди у розмірі 200/400/600Кгрн відповідно!
Розходимось, тут знову про гроші ....
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:27
Bobua написав:
Бачу дуже розмито...
Так задля прививання поваги треба всл з собою брати зброю та лякати панів, панянок тюрмою?
Добре, але я не про це.
Повага неповага це така штука ... незначима.
Я про яким шляхом процес далі розвиватися буде: накшалт революційної целесообразності (потреби всл, ЗСУ понад усе); або за отією демократією (в якій більшість - це тил, з отими несвідомими. поки що несвідомими))), які не поважають, ухиляються, не виконують формально! безпідставні вимоги всл; несвідомо по кафешках, спортзалах)?
Точніше не так. Ви влучно передбачили напрямок. Питання чи буде у нього розвиток?
Що Ваш досвід та накопичені знання з великої кількості прочитаного про людство кажуть?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:34
pesikot написав: Успіх написав: Hotab написав:
Тебе кличуть давно, але у тебе не тільки сітківка, а і слух. Автомат і лопата для тебе ВЖЕ є, їх простити не треба. Клей сітківку, виковирюй з вух біруші - і почуй нарешті Успіха.
Та тут не одна муха є, яку кличуть))
Але щось ці мухи вибирають в своєму лайні сидіти і 100500 відмазок придумувати, щоб лиш не піти на фронт.
Ні, досить!
Потрібно терміново приймати хоча б 2 головних закони:
1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!"
(відмітка автоматично прийде в банк онлайн)
Офіс простих рішень - отнять і паделіть
Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда
Успіх написав:
2. Демобілізація. Тим, які відслужили 18(або 24міс) надається вибір: звільнитись протягом місяця, або підписати контракт на рік/два/три з отриманням миттєвої грошової винагороди у розмірі 200/400/600Кгрн відповідно!
Розходимось, тут знову про гроші ....
Ти трохи відстаєш від подій.
При боротьбі за виживання складні рішення трапляються ну дуже рідко.
Саме простими та однозначними все вирішують...
Так що теоретично все правильно (точніше - природньо. Бо правильність в кожного своя).
Якщо ж не відмовляться від складних рішень, то це буде з якихось)) інших причин.
Тільки про це можна вести мову.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:41
У Стрийському районному суді Львівщини чоловіка відправили до в’язниці на три роки за ухилення від мобілізації.
Свою відмову прибути у військкомат за повісткою він пояснив наявністю малолітньої дитини.
Причому дитина у нього від жінки, з якою у шлюбі він не перебував. На засіданні він покаявся, але згідно з вироком суду, його вибачень не прийняли.
Підсудний отримав повістку в межах мобілізації ще влітку. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до армійської служби.
Чоловік намагався пояснити суду, що в нього росте дитина, а ще він просто злякався йти на війну. Він просив не відправляти його до в’язниці
,
а тепер може оскаржити рішення суду в порядку апеляції.
І ще читав про групу вироків із реальними строками.
Теж корисний пазлик у мобілізаційне панно.
Бо не могло бути так, що військові вже 21міс і під загрозою смерті-каліцтв з моск.боку, і укр.законами дуже зашорені, а в тилах цирк із ухилянням і умовними строками...
Ба більше того -- мають бути реал.фін.втрати навіть у випадку якщо ті ухилянти вирішать таки мобілізуватись, замість сидіти.
Бо вони вже створили купу проблем...
Дехто казав, що отакі і вата -- будуть шкідливі у війську.
Але мені здається, що це неможливо. Люди тут втомлені, люди на нервах, і навіть підозра, що не хочете бути корисними(!) понад міру сил -- може закінчитись сумно.
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Bobua
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