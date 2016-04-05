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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:21
Успіх написав: Hotab написав:
Тебе кличуть давно, але у тебе не тільки сітківка, а і слух. Автомат і лопата для тебе ВЖЕ є, їх простити не треба. Клей сітківку, виковирюй з вух біруші - і почуй нарешті Успіха.
Та тут не одна муха є, яку кличуть))
Але щось ці мухи вибирають в своєму лайні сидіти і 100500 відмазок придумувати, щоб лиш не піти на фронт.
Ні, досить!
Потрібно терміново приймати хоча б 2 головних закони:
1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!"
(відмітка автоматично прийде в банк онлайн)
Офіс простих рішень - отнять і паделіть
Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда
Успіх написав:
2. Демобілізація. Тим, які відслужили 18(або 24міс) надається вибір: звільнитись протягом місяця, або підписати контракт на рік/два/три з отриманням миттєвої грошової винагороди у розмірі 200/400/600Кгрн відповідно!
Розходимось, тут знову про гроші ....
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:27
Bobua написав:
Бачу дуже розмито...
Так задля прививання поваги треба всл з собою брати зброю та лякати панів, панянок тюрмою?
Добре, але я не про це.
Повага неповага це така штука ... незначима.
Я про яким шляхом процес далі розвиватися буде: накшалт революційної целесообразності (потреби всл, ЗСУ понад усе); або за отією демократією (в якій більшість - це тил, з отими несвідомими. поки що несвідомими))), які не поважають, ухиляються, не виконують формально! безпідставні вимоги всл; несвідомо по кафешках, спортзалах)?
Точніше не так. Ви влучно передбачили напрямок. Питання чи буде у нього розвиток?
Що Ваш досвід та накопичені знання з великої кількості прочитаного про людство кажуть?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:34
pesikot написав: Успіх написав: Hotab написав:
Тебе кличуть давно, але у тебе не тільки сітківка, а і слух. Автомат і лопата для тебе ВЖЕ є, їх простити не треба. Клей сітківку, виковирюй з вух біруші - і почуй нарешті Успіха.
Та тут не одна муха є, яку кличуть))
Але щось ці мухи вибирають в своєму лайні сидіти і 100500 відмазок придумувати, щоб лиш не піти на фронт.
Ні, досить!
Потрібно терміново приймати хоча б 2 головних закони:
1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!"
(відмітка автоматично прийде в банк онлайн)
Офіс простих рішень - отнять і паделіть
Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда
Успіх написав:
2. Демобілізація. Тим, які відслужили 18(або 24міс) надається вибір: звільнитись протягом місяця, або підписати контракт на рік/два/три з отриманням миттєвої грошової винагороди у розмірі 200/400/600Кгрн відповідно!
Розходимось, тут знову про гроші ....
Ти трохи відстаєш від подій.
При боротьбі за виживання складні рішення трапляються ну дуже рідко.
Саме простими та однозначними все вирішують...
Так що теоретично все правильно (точніше - природньо. Бо правильність в кожного своя).
Якщо ж не відмовляться від складних рішень, то це буде з якихось)) інших причин.
Тільки про це можна вести мову.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:41
У Стрийському районному суді Львівщини чоловіка відправили до в’язниці на три роки за ухилення від мобілізації.
Свою відмову прибути у військкомат за повісткою він пояснив наявністю малолітньої дитини.
Причому дитина у нього від жінки, з якою у шлюбі він не перебував. На засіданні він покаявся, але згідно з вироком суду, його вибачень не прийняли.
Підсудний отримав повістку в межах мобілізації ще влітку. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до армійської служби.
Чоловік намагався пояснити суду, що в нього росте дитина, а ще він просто злякався йти на війну. Він просив не відправляти його до в’язниці
,
а тепер може оскаржити рішення суду в порядку апеляції.
І ще читав про групу вироків із реальними строками.
Теж корисний пазлик у мобілізаційне панно.
Бо не могло бути так, що військові вже 21міс і під загрозою смерті-каліцтв з моск.боку, і укр.законами дуже зашорені, а в тилах цирк із ухилянням і умовними строками...
Ба більше того -- мають бути реал.фін.втрати навіть у випадку якщо ті ухилянти вирішать таки мобілізуватись, замість сидіти.
Бо вони вже створили купу проблем...
Дехто казав, що отакі і вата -- будуть шкідливі у війську.
Але мені здається, що це неможливо. Люди тут втомлені, люди на нервах, і навіть підозра, що не хочете бути корисними(!) понад міру сил -- може закінчитись сумно.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:54
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Бросьте заниматься демагогией. Всем понятно, что топливо для танка или ЗИЛа/КрАЗа, к которому прицеплена пушка, важнее, чем топливо для Газели, перевозящей в магазин водку.
За демагогией вы не увидели, что адекватного механизма ограничений не существует. В начале войны нацбанк запретил банкам продавать валюту. И результат? Расцвёл черный рынок. По факту выстрел в ногу, прибыль от валютообмена ушла в тень (к менялам). Не всё можно запретить. Или надо вводить расстрельные законы за обход запретов. Точно так же вы не запретите возить на газелях водку, а ваше ограничение "20литров бензина в день" газели обойдут через чёрный рынок
Ну ушёл валютный рынок в тень, ну вышел из тени...
Что изменилось от этого для государства
? Прибыль от валютообмена потеряли? Сколько там той прибыли реально? Сильно сомневаюсь, что обменки показывают сколько-нибудь приличные объёмы.
Обойдут Газели через чёрный рынок. Но всё равно меньше, чем сейчас. Не все офицеры решатся продавать налево 20 т из 30 выделенных на часть, как здесь недавно писали.
И не все владельца личных джипов найдут бензин на чёрном рынке, и не все захотят это делать, многие просто воспользуются общественным транспортом.
ЛАД написав:
почему и пишу о возможном нормировании, необходимости сокращения каких-то отраслей и, возможно/вероятно, даже фронтовых зарплат для экономии денег на нужды обороны.
я не возражаю против рационального потребления, не вижу механизма его реализации, чтобы это не било по бизнесу и не нарушало базовых прав (а-ля "чтобы победить монстра надо стать самому монстром"). А вы такой механизм не предлагаете.
1. Механизм реализации не мне предлагать. И не на форуме. Как-то реализовывали и в США, и в Англии.
2. "Чтобы не било по бизнесу" вряд ли получится. По какому-то ударит и сильно. Кого-то заставит менять сферу деятельности. Так же, как ударит потом переход на мирные рельсы после войны. Это неизбежно.
Ну так война уже
ударила по многим бизнесам. В частности, и по Вашему лично. И я в ответе Hotab
"у описывал ещё более существенные потери своего знакомого.
"Нарушение базовых прав"... Плохо. Но когда выбор между "нарушением" и жизнью, вряд ли кто-то усомнится, что выбрать.
Ещё раз, я не призываю слепо копировать опыт 2 Мировой. Но, тем не менее, вполне себе демократические США и Англия шли на ограничение прав и это помогло им победить. И не превратило их в тоталитарные государства, в "монстров".
Что-то из их опыта стоит использовать.
P.s. Специально не привожу пример СССР, чтобы не вызывать ненужных споров о "монстрах".
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:55
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!"
класс, а ухылянт фоп, который собирает для всу дроны. Заблокировали ему счета и сразу наступит пэрэмога! Главное не перепутать.волк в роли военкома
вітальєн в ролі зайця
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:59
Успіх написав:
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1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!"
(відмітка автоматично прийде в банк онлайн)
.........
Как банк определит, кто "ухуйлянт", а кто нет?
Заблокировать вообще все
счета и потребовать от всех
предъявить в банк документы с отметкой ТЦК? Не знаю, насколько это трудоёмко и сколько времени потребует.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:00
pesikot написав:
Офіс простих рішень - отнять і паделіть
Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда
Для ухилянтів відмінимо, бо ви вже вкрай охриніли, з вами по людськи, а ви по скотськи.
Не подобається- в тюрму. Бидло треба карати нещадно.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:01
ЛАД написав:
Что изменилось от этого для государства? Прибыль от валютообмена потеряли? Сколько там той прибыли реально? Сильно сомневаюсь, что обменки показывают сколько-нибудь приличные объёмы.
точно так же уйдёт в тень любой другой рынок, если наложить ограничений. У людей свой карман на 1м месте, а ограничений каждая власть приходит и придумывает. Мой бывший босс говорил, если бы мы (бизнес) выполняли всё что хотят чиновники, ходили бы босиком и голой ж... К сожалению, я с ним согласен. Откуда возьмётся теневое топливо? из рф и рб. В какой способ не знаю, но знаю другое, с обоих сторон границы есть желающие на этом заработать. Этого достаточно. Прежде чем вводить ограничения надо взвешивать плюсы и минусы от них.
ЛАД написав:
Ну ушёл валютный рынок в тень, ну вышел из тени...
весной бизнес покупал товар из расчёта 39 грн/долл после "выхода из тени" курс 37,30 потери можете посчитать? 17тыс грн на каждой пачке. И таких бизнесов тысячи. Фигня вопрос. Хотаб думат бизнес гребёт прибыль лопатой, а он бедолаха трусы в секонде покупает.
ЛАД написав:
Но, тем не менее, вполне себе демократические США и Англия шли на ограничение прав и это помогло им победить. И не превратило их в тоталитарные государства, в "монстров".
рискну предположить, что в совокупности им хватало своих ресурсов, у них не было оккупированных территорий и стран оказывающих донорскую помощь деньгами
. Всё это в какой-то мере меняет реальность. Деньги необходимо тратить. Напрямую на армию западную помощь тратить нельзя, отсюда перекосы которые во времся 2мв показались бы дикими.
ЛАД написав:
Что-то из их опыта стоит использовать.
дьявол в деталях. что? например их опыт борьбы с коррупцией.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 гру, 2023 18:16, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:05
detroytred написав: pesikot написав:
...............
Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда
...................
Ти трохи відстаєш від подій.
При боротьбі за виживання складні рішення трапляються ну дуже рідко.
Саме простими та однозначними все вирішують...
Так що теоретично все правильно (точніше - природньо. Бо правильність в кожного своя).
Якщо ж не відмовляться від складних рішень, то це буде з якихось)) інших причин.
Тільки про це можна вести мову.
Счета можно арестовать
, а можно временно блокировать
.
Вроде результат один, а звучит гораздо приличнее.
Другой вопрос, не уверен в эффективности. Если у человека на счету 100-1000, может, даже 5000, не уверен, что он на них не плюнет.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 09 гру, 2023 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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