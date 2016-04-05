відправили до в’язниці на три роки за ухилення від мобілізації.

він просто злякався йти на війну. Він просив не відправляти його до в’язниці

У Стрийському районному суді Львівщини чоловікаСвою відмову прибути у військкомат за повісткою він пояснив наявністю малолітньої дитини.Причому дитина у нього від жінки, з якою у шлюбі він не перебував. На засіданні він покаявся, але згідно з вироком суду, його вибачень не прийняли.Підсудний отримав повістку в межах мобілізації ще влітку. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до армійської служби.Чоловік намагався пояснити суду, що в нього росте дитина, а щеа тепер може оскаржити рішення суду в порядку апеляції.