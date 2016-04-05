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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:06
flyman написав:
вітальєн в ролі зайця
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:10
ЛАД написав: Успіх написав:
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.............
1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!"
(відмітка автоматично прийде в банк онлайн)
.........
Как банк определит, кто "ухуйлянт", а кто нет?
Заблокировать вообще все
счета и потребовать от всех
предъявить в банк документы с отметкой ТЦК? Не знаю, насколько это трудоёмко и сколько времени потребует.
Отличная идея!
И так еле дышащая оплата коммунальных услуг рухнет тут же ниже плинтуса.
В закарпатский военкомат водители за ключами от автобуса побоялись зайти, не то что за отметкой - вы представляете себе реальный уровень доверия к военкомам, да?
Выстрелить себе в ногу легко, много ума не надо.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:12
unicdima написав: pesikot написав:
Офіс простих рішень - отнять і паделіть
Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда
Для ухилянтів відмінимо, бо ви вже вкрай охриніли, з вами по людськи, а ви по скотськи.
Не подобається- в тюрму. Бидло треба карати нещадно.
Бидло-скот - це ти, якому плювати на закони
Від тебе ще ні разу не було по-людські
Хамишь, слиною розкидуешься
І це ще до війни було
Ти точно на лікувані ? Може до психіатра сходишь
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:15
Думаю косинських бізнесменів треба брати за жабри, там намалювалося повно підстав- перешкоджання діяльності органів, дискредитація ЗСУ, наклеп, пропаганда проти мобілізації тощо. Треба закривати гадюшник.
Такі самі гадюшники є в Солотвині, треба і туди навідатися, знаю вони платили хабарі, щоб їх не чіпали.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:16
pesikot написав:
Бидло-скот - це ти, якому плювати на закони
Від тебе ще ні разу не було по-людські
Хамишь, слиною розкидуешься
І це ще до війни було
Ти точно на лікувані ? Може до психіатра сходишь
Я ще до війни казав, що ти гнида, бачиш, все підтвердилося.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:19
unicdima написав:
Думаю косинських бізнесменів треба брати за жабри, там намалювалося повно підстав- перешкоджання діяльності органів, дискредитація ЗСУ, наклеп, пропаганда проти мобілізації тощо. Треба закривати гадюшник.
Такі самі гадюшники є в Солотвині, треба і туди навідатися, знаю вони платили хабарі, щоб їх не чіпали.
А у мене питання
Нащо воювати проти країни в якій беззаконня - це норма життя, якщо в нашій краіни є індівидуми, які закликають робити беззаконня ??unicdima
- КРЕМЛІВСЬКА КОНСЕРВА
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:21
unicdima написав: pesikot написав:
Офіс простих рішень - отнять і паделіть
Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда
Для ухилянтів відмінимо, бо ви вже вкрай охриніли, з вами по людськи, а ви по скотськи.
Не подобається- в тюрму. Бидло треба карати нещадно.
Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:25
unicdima написав: pesikot написав:
Бидло-скот - це ти, якому плювати на закони
Від тебе ще ні разу не було по-людські
Хамишь, слиною розкидуешься
І це ще до війни було
Ти точно на лікувані ? Може до психіатра сходишь
Я ще до війни казав, що ти гнида, бачиш, все підтвердилося.
Гніда - це ти, яке хоче робити беззаконня під час війни
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:26
Дороги Друзи , закинчуйте лаятысь .
Будь ласка спилкуйтесь выважено .
В "повитри" и так "напруга ".
Всим Розуминня . Поихав по столици повештаюсь ....
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:27
flyman написав:
Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima
Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).
Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..
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Bukka
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