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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5799580058015802>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:06

Ну и бизнесмен такой же..

  flyman написав:вітальєн в ролі зайця


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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:10

  ЛАД написав:
  Успіх написав:[
.............
1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!" :lol: (відмітка автоматично прийде в банк онлайн)
.........

Как банк определит, кто "ухуйлянт", а кто нет?
Заблокировать вообще все счета и потребовать от всех предъявить в банк документы с отметкой ТЦК? Не знаю, насколько это трудоёмко и сколько времени потребует.

Отличная идея!
И так еле дышащая оплата коммунальных услуг рухнет тут же ниже плинтуса.
В закарпатский военкомат водители за ключами от автобуса побоялись зайти, не то что за отметкой - вы представляете себе реальный уровень доверия к военкомам, да?
Выстрелить себе в ногу легко, много ума не надо.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:12

  unicdima написав:
  pesikot написав:Офіс простих рішень - отнять і паделіть

Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда

Для ухилянтів відмінимо, бо ви вже вкрай охриніли, з вами по людськи, а ви по скотськи.
Не подобається- в тюрму. Бидло треба карати нещадно.

Бидло-скот - це ти, якому плювати на закони

Від тебе ще ні разу не було по-людські
Хамишь, слиною розкидуешься
І це ще до війни було

Ти точно на лікувані ? Може до психіатра сходишь :)
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Думаю косинських бізнесменів треба брати за жабри, там намалювалося повно підстав- перешкоджання діяльності органів, дискредитація ЗСУ, наклеп, пропаганда проти мобілізації тощо. Треба закривати гадюшник.
Такі самі гадюшники є в Солотвині, треба і туди навідатися, знаю вони платили хабарі, щоб їх не чіпали.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:16

  pesikot написав:Бидло-скот - це ти, якому плювати на закони

Від тебе ще ні разу не було по-людські
Хамишь, слиною розкидуешься
І це ще до війни було

Ти точно на лікувані ? Може до психіатра сходишь :)

Я ще до війни казав, що ти гнида, бачиш, все підтвердилося.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:19

  unicdima написав:Думаю косинських бізнесменів треба брати за жабри, там намалювалося повно підстав- перешкоджання діяльності органів, дискредитація ЗСУ, наклеп, пропаганда проти мобілізації тощо. Треба закривати гадюшник.
Такі самі гадюшники є в Солотвині, треба і туди навідатися, знаю вони платили хабарі, щоб їх не чіпали.

А у мене питання

Нащо воювати проти країни в якій беззаконня - це норма життя, якщо в нашій краіни є індівидуми, які закликають робити беззаконня ??

unicdima - КРЕМЛІВСЬКА КОНСЕРВА !!!
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:21

  unicdima написав:
  pesikot написав:Офіс простих рішень - отнять і паделіть

Арешт на рахунки можливий ТІЛЬКИ по рішенню суда

Для ухилянтів відмінимо, бо ви вже вкрай охриніли, з вами по людськи, а ви по скотськи.
Не подобається- в тюрму. Бидло треба карати нещадно.

Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:25

  unicdima написав:
  pesikot написав:Бидло-скот - це ти, якому плювати на закони

Від тебе ще ні разу не було по-людські
Хамишь, слиною розкидуешься
І це ще до війни було

Ти точно на лікувані ? Може до психіатра сходишь :)

Я ще до війни казав, що ти гнида, бачиш, все підтвердилося.

Гніда - це ти, яке хоче робити беззаконня під час війни
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дороги Друзи , закинчуйте лаятысь .

Будь ласка спилкуйтесь выважено .

В "повитри" и так "напруга ".

Всим Розуминня . Поихав по столици повештаюсь ....
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima


Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).
Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..
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