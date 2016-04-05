Додано: Суб 09 гру, 2023 19:09

ЛАД написав: Bobua написав: ..........

Все має бути просто.

Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані.

....... ..........Все має бути просто.Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані........

Не настолько внимательно смотрел видео.

Согласен с "надати документи".

Но "військові й поліція", вроде как, тоже должны "надати документи"?

Как по-вашему?

Или могут делать, что захотят? Тогда это уже полицейское государство.

Там, вроде, они никаких документов не предъявили.

Не настолько внимательно смотрел видео.Согласен с "надати документи".Но "військові й поліція", вроде как, тоже должны "надати документи"?Как по-вашему?Или могут делать, что захотят? Тогда это уже полицейское государство.Там, вроде, они никаких документов не предъявили.

Ну и насчёт "детей за спиной". Вряд ли у человека, которого вытащили из сауны или из бассейна в плавках лежит граната.

Меня, кстати, всегда удивляло и возмущало, когда какая-нибудь налоговая полиция врывалась в офис, в котором чуть ли не одни женщины, и укладывала их с криками мордой в пол.

Дівки брешуть, що не мають ключів

Может, и врут. Но понять можно - не хотят брать на себя ответственность. Но они позвонили и вызвали начальство, вполне можно минуту-две подождать без криков и хамства. Людям из этого помещения деться некуда, не сбегут.

Может, и врут. Но понять можно - не хотят брать на себя ответственность. Но они позвонили и вызвали начальство, вполне можно минуту-две подождать без криков и хамства. Людям из этого помещения деться некуда, не сбегут.

detroytred написав: Bobua написав: Бачу дуже розмито...

Бачу дуже розмито...

Так задля прививання поваги треба всл з собою брати зброю та лякати панів, панянок тюрмою?

Добре, але я не про це.

Повага неповага це така штука ... незначима.



Я про яким шляхом процес далі розвиватися буде: накшалт революційної целесообразності (потреби всл, ЗСУ понад усе); або за отією демократією (в якій більшість - це тил, з отими несвідомими. поки що несвідомими))), які не поважають, ухиляються, не виконують формально! безпідставні вимоги всл; несвідомо по кафешках, спортзалах)?



Точніше не так. Ви влучно передбачили напрямок. Питання чи буде у нього розвиток?

Що Ваш досвід та накопичені знання з великої кількості прочитаного про людство кажуть? Так задля прививання поваги треба всл з собою брати зброю та лякати панів, панянок тюрмою?Добре, але я не про це.Повага неповага це така штука ... незначима.Я про яким шляхом процес далі розвиватися буде: накшалт революційної целесообразності (потреби всл, ЗСУ понад усе); або за отією демократією (в якій більшість - це тил, з отими несвідомими. поки що несвідомими))), які не поважають, ухиляються, не виконують формально! безпідставні вимоги всл; несвідомо по кафешках, спортзалах)?Точніше не так. Ви влучно передбачили напрямок. Питання чи буде у нього розвиток?Що Ваш досвід та накопичені знання з великої кількості прочитаного про людство кажуть?

Відео -- нарізка.На початку видно військового без автомата, але з паперами в руці. Чим не командир?Чи повинен він кожному в кожному кадрі показувати документи? Чи може лише раз керівнику, який має зачитати всім по системі гучного зв`язку?А в сумці в роздягалці? Ви б ризикнули?Бачив прикре відео влітку, здається.Старий поранений вояк ходив Львовом і намагався вручати повістки. А якесь велике жирне мурло щось потринділо, повернулось і пішло...Так має бути? Тоді люди поважатимуть владу, військо...? Обороноздатність зросте?Я, напр., робив собі на компі *.bat файли для резер.копіювання. Секунда-дві на запуск файлу -- і архівує. А можна зробити *.bat для видалення. Навіть у ВордБейсіку і клавіші швидкого запуску... А можна зберегти присланий вірус типу “екранна заставка” -- і він безповоротно пошифрує всі файли...Тому можуть бути причини навіть і “жєнщін” відганяти від компів і/або тривожних кнопок...Ще раз -- загін мав стояти і чекати поки приїде якийсь поц, нездатний делегувати повноваження?Скільки чекати?Скільки хвилин треба, аби стати посміховиськом на всю країну + всі інші...? Суч.“продюсери” і одну хвилину можуть так розтягнути, що не відмиєтесь.Через вікна не втечуть? Чи треба ще сотню по периметру розставити?Без крику на крик?Я бачив таке на відео з амер.патрульним. Але як би це сприйняли укр.громадяни? А особливо ватні, які розуміють лише силу?І це ж таки треба було би мобілізувати побільше юристів, здатних тиснути і тихими словами.А хто лякав?Зброя і не у всіх, і вся спрямована в підлогу.А у відео брехня “погрожували автоматами”.Повага неважлива?Об військо вже 19-20міс і дедалі більше витирають ноги у воюючій країні -- і це неважливо?Якщо ці та ін. дії тецека і поліції, і строки за ухилення -- не будуть підтримані владою, якщо суспільству не пояснять, що така розслабленість, неповага, саботаж... -- недоречні, якщо мобілізацію провалять, то таки треба би копати укріплення на правому березі Дніпра... Мені здається там мало би бути не дуже важко триматись танучими малими силами.