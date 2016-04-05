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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:34
Letusrock написав: flyman написав:
Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima
Попереджав я ще вмітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іспо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).
Давай приклади цього
Якщо не знайдешь, то 2000$ платишь мені
Вже готуй 2000$ одразу
Letusrock написав:
Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..
Безугла - повна дура. Її цитувати - признак недалекості
Ну нехай умовний Долярчік приїде з автоматом в Чернігів шукати собі заміну
на 100% Долярчик буде або в тюрмі або в дурдомі
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:38
vitaliiangel написав:
.........
точно так же уйдёт в тень любой другой рынок, если наложить ограничений. У людей свой карман на 1м месте, а ограничений каждая власть приходит и придумывает. Мой бывший босс говорил, если бы мы (бизнес) выполняли всё что хотят чиновники, ходили бы босиком и голой ж... К сожалению, я с ним согласен. Откуда возьмётся теневое топливо? из рф и рб. В какой способ не знаю, но знаю другое, с обоих сторон границы есть желающие на этом заработать. Этого достаточно. Прежде чем вводить ограничения надо взвешивать плюсы и минусы от них.
Будет тень.
Но потери для государства
будут меньше. А на время войны наказание за контрабанду можно ужесточить.
ЛАД написав:
Ну ушёл валютный рынок в тень, ну вышел из тени...
весной бизнес покупал товар из расчёта 39 грн/долл после "выхода из тени" курс 37,30 потери можете посчитать? 17тыс грн на каждой пачке. И таких бизнесов тысячи. Фигня вопрос. Хотаб думат бизнес гребёт прибыль лопатой, а он бедолаха трусы в секонде покупает.
Бизнесы есть разные.
Но в Вашем примере, по-моему, у бизнеса либо просто нет потерь, либо не потери, а прибыль "17тыс грн на каждой пачке".
ЛАД написав:
Но, тем не менее, вполне себе демократические США и Англия шли на ограничение прав и это помогло им победить. И не превратило их в тоталитарные государства, в "монстров".
рискну предположить, что им хватало своих ресурсов, у них не было оккупированных территорий и стран оказывающих донорскую помощь деньгами. Всё это в какой-то мере меняет реальность.
"оккупированных территорий и стран оказывающих донорскую помощь деньгами" у них не было. Хотя тоже... Англия получала помощь от США и от своих колоний.
Если бы ресурсов хватало, им не пришлось бы прибегать к нормированию.
Простите, но надоело доказывать достаточно очевидные вещи. Закончил.
P.s. "Мой бывший босс говорил, если бы мы (бизнес) выполняли всё что хотят чиновники, ходили бы босиком и голой ж...".
Согласен, так и было. И, к сожалению, в какой-то мере и до сих пор так. Но пора постепенно отвыкать. Если мы действительно хотим в Европу. В Европе всё же не так.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:47
pesikot написав:
Вже готуй 2000$ одразу
зачекай я ще твої 1000$ не встиг зняти з карти
pesikot написав:
буде або в тюрмі або в дурдомі
це на "сьогодні", а судячи по вектору руху, "завтра" може бути по іншому.
Знаю що почнеш сперечатись, відповідати не буду. просто згадай "4 стадії прийняття" - дуже показово на цьому форумі
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:52
vitaliiangel
,
Хотаб думат бизнес гребёт прибыль лопатой, а он бедолаха трусы в секонде покупает.
Вітальон, бізнес який з твоїх слів «куй без солі доїдає» має звернути діяльність і піти туди, де він зараз потрібніший - фронт. Як зробив напівбанкрот долярчик. Хотаб без бізнесменів - торговців трусами , якось справиться. Пошиє собі, чи купить собі зразу 50 , у оптовика. Потерплю незручності, аби мамкін бізнесмен нарешті почав користь країні приносити.
Тобі задали вірне питання: що небезпечніше, незручності , чи втрата країни? Твої з мухою заклики. - це всі способи мобілізації погані, добровольці треба, а їх нема, тому хай воно все розвалиться, якщо воно таке недосконале. Ну хай розвалиться. Побачимо де ти будеш каруселити тоді.У мухи теж в польському банку лише на пачку мівіни.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:56
Letusrock написав: pesikot написав:
Вже готуй 2000$ одразу
зачекай я ще твої 1000$ не встиг зняти з карти
Чекаю твої 2000$
Letusrock написав: pesikot написав:
буде або в тюрмі або в дурдомі
це на "сьогодні", а судячи по вектору руху, "завтра" може бути по іншому.
Знаю що почнеш сперечатись, відповідати не буду. просто згадай "4 стадії прийняття" - дуже показово на цьому форумі
Тобто впевненне ствердження про мене ... змінилось на "згадай "4 стадії прийняття""
Тобто ніякого впевненного ствердження вже немає від тебе
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:00
Letusrock написав: flyman написав:
Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima
Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).
Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..
Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел.
В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили.
В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили.
В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает.
Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:09
ЛАД написав: Bobua написав:
..........
Все має бути просто.
Військові й поліція кажуть надати документи -- ви надаєте і не ускладнюєте їм роботу. Жінки теж, бо деякі категорії військовозобов`язані.
.......
Не настолько внимательно смотрел видео.
Согласен с "надати документи".
Но "військові й поліція", вроде как, тоже должны "надати документи"?
Как по-вашему?
Или могут делать, что захотят? Тогда это уже полицейское государство.
Там, вроде, они никаких документов не предъявили.
Відео -- нарізка.
На початку видно військового без автомата, але з паперами в руці. Чим не командир?
Чи повинен він кожному в кожному кадрі показувати документи? Чи може лише раз керівнику, який має зачитати всім по системі гучного зв`язку?
Ну и насчёт "детей за спиной". Вряд ли у человека, которого вытащили из сауны или из бассейна в плавках лежит граната.
А в сумці в роздягалці? Ви б ризикнули?
Бачив прикре відео влітку, здається.
Старий поранений вояк ходив Львовом і намагався вручати повістки. А якесь велике жирне мурло щось потринділо, повернулось і пішло...
Так має бути? Тоді люди поважатимуть владу, військо...? Обороноздатність зросте?
Меня, кстати, всегда удивляло и возмущало, когда какая-нибудь налоговая полиция врывалась в офис, в котором чуть ли не одни женщины, и укладывала их с криками мордой в пол.
Я, напр., робив собі на компі *.bat файли для резер.копіювання. Секунда-дві на запуск файлу -- і архівує. А можна зробити *.bat для видалення. Навіть у ВордБейсіку і клавіші швидкого запуску... А можна зберегти присланий вірус типу “екранна заставка” -- і він безповоротно пошифрує всі файли...
Тому можуть бути причини навіть і “жєнщін” відганяти від компів і/або тривожних кнопок...
Дівки брешуть, що не мають ключів
Может, и врут. Но понять можно - не хотят брать на себя ответственность. Но они позвонили и вызвали начальство, вполне можно минуту-две подождать без криков и хамства. Людям из этого помещения деться некуда, не сбегут.
Ще раз -- загін мав стояти і чекати поки приїде якийсь поц, нездатний делегувати повноваження?
Скільки чекати?
Скільки хвилин треба, аби стати посміховиськом на всю країну + всі інші...? Суч.“продюсери” і одну хвилину можуть так розтягнути, що не відмиєтесь.
Через вікна не втечуть? Чи треба ще сотню по периметру розставити?
Без крику на крик?
Я бачив таке на відео з амер.патрульним. Але як би це сприйняли укр.громадяни? А особливо ватні, які розуміють лише силу?
І це ж таки треба було би мобілізувати побільше юристів, здатних тиснути і тихими словами.
detroytred написав: Bobua написав:
Бачу дуже розмито...
Так задля прививання поваги треба всл з собою брати зброю та лякати панів, панянок тюрмою?
Добре, але я не про це.
Повага неповага це така штука ... незначима.
Я про яким шляхом процес далі розвиватися буде: накшалт революційної целесообразності (потреби всл, ЗСУ понад усе); або за отією демократією (в якій більшість - це тил, з отими несвідомими. поки що несвідомими))), які не поважають, ухиляються, не виконують формально! безпідставні вимоги всл; несвідомо по кафешках, спортзалах)?
Точніше не так. Ви влучно передбачили напрямок. Питання чи буде у нього розвиток?
Що Ваш досвід та накопичені знання з великої кількості прочитаного про людство кажуть?
А хто лякав?
Зброя і не у всіх, і вся спрямована в підлогу.
А у відео брехня “погрожували автоматами”.
Повага неважлива?
Об військо вже 19-20міс і дедалі більше витирають ноги у воюючій країні -- і це неважливо?
Якщо ці та ін. дії тецека і поліції, і строки за ухилення -- не будуть підтримані владою, якщо суспільству не пояснять, що така розслабленість, неповага, саботаж... -- недоречні, якщо мобілізацію провалять, то таки треба би копати укріплення на правому березі Дніпра... Мені здається там мало би бути не дуже важко триматись танучими малими силами.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:15
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:17
Бобуа
Зневага - це інше, ніж відсутність поваги.
З мого боку мова йшла саме про повагу -- є вона чи ні -- ролі суттєвої не відіграє.
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