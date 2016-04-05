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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58015802580358045805>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:31

ДумайТЕ!©

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  flyman написав:Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima


Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).
Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..

Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел.
В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили.
В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили.
В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает.
Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого.

+100500!!!👍👍👍
Так і було, так і є!
Підписуюсь під кожним словом ☝️

Я вам всім, навіть, більше скажу на рахунок "Успіха з автоматом" - тут в нас вже не один(особливо повертаючись з відпустки) каже, що наступного разу поїде з автоматом... - а є й такі, що ВЖЕ просили комбата "можна з собою у відпустку взяти автомат"? На повному серйозі! :shock:

п.с.
І ще "для всіх": тут пишуть, що от до психіатра треба тому, чи іншому... І от Фріз, та і я кажу про себе, що вже "кукуха - кукує" :mrgreen: ... і думаю, ще багато хто теж підпишеться під цим☝️
Так от - ви всі справді думаєте, що ми отакі "неврівноважені" можемо далі нормально воювати/виконувати накази/бути ефективнішими, ніж ви - ухУйлянти?!
ДумайТЕ!©
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:34

  vitaliiangel написав:Hotab накуя ты мне пишешь? пиши франту, у вас с ним одинаковый уровень интеллекта, а всё что я пишу ты моя-твоя не понимаешь :D

Эту истерику от vitaliiangel слушал бы и слушал ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:36

  Schmit написав:
  Успіх написав:
  beee написав:Интересен наезд на Спортлайф. Видимо нужно делиться, жадные
Ехххххххх, що поробиш... прийдеться вам зі штангою перебиратись на фронт :mrgreen:

п.с.
Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія? :wink:
Тобто - перемога буде вже в 2024р! :mrgreen: :lol: :D

* "перемога".
Все залежить - чи буде продовжена західна допомога. Якщо продовжать допомагати - шанси є. Якщо ні - то все, "перемога" - питання часу.
Дивлячись на те, які прохвесіонали поїхали переконувати партнерів про допомогу - перспективи невтішні.

1.Что такое ПЕРЕМОГА?
2. Какой Iq у тех, кто думает что победить можно отловом под руки.
Серьезно.
Как сказал военный, нужно выгнать всех военоначальников с iq ниже 95 вроде. Потому что там такой интеллект, плакать хочется
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:37

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).
Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..

Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел.
В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили.
В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили.
В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает.
Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого.

+100500!!!👍👍👍
Так і було, так і є!
Підписуюсь під кожним словом ☝️

Я вам всім, навіть, більше скажу на рахунок "Успіха з автоматом" - тут в нас вже не один(особливо повертаючись з відпустки) каже, що наступного разу поїде з автоматом... - а є й такі, що ВЖЕ просили комбата "можна з собою у відпустку взяти автомат"? На повному серйозі! :shock:

п.с.
І ще "для всіх": тут пишуть, що от до психіатра треба тому, чи іншому... І от Фріз, та і я кажу про себе, що вже "кукуха - кукує" :mrgreen: ... і думаю, ще багато хто теж підпишеться під цим☝️
Так от - ви всі справді думаєте, що ми отакі "неврівноважені" можемо далі нормально воювати/виконувати накази/бути ефективнішими, ніж ви - ухУйлянти?!
ДумайТЕ!©

Тебя за ушком почесали, ты и готов прыгать от радости ...

А когда тебя мокают в нагаженые тапки, ты делаешь вид, что не при делах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:40

  Успіх написав:
  beee написав:Интересен наезд на Спортлайф. Видимо нужно делиться, жадные
Ехххххххх, що поробиш... прийдеться вам зі штангою перебиратись на фронт :mrgreen:

п.с.
Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія? :wink:
Тобто - перемога буде вже в 2024р! :mrgreen: :lol: :D

Я выставлю такого зелёного человечка с улыбкой на свсе уши, когда в один прекрасный момент в балаклавах с автоматом у тебя заберут квартиру.
От смеха будет
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:42

  beee написав:
  Schmit написав:
  Успіх написав: Ехххххххх, що поробиш... прийдеться вам зі штангою перебиратись на фронт :mrgreen:

п.с.
Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія? :wink:
Тобто - перемога буде вже в 2024р! :mrgreen: :lol: :D

* "перемога".
Все залежить - чи буде продовжена західна допомога. Якщо продовжать допомагати - шанси є. Якщо ні - то все, "перемога" - питання часу.
Дивлячись на те, які прохвесіонали поїхали переконувати партнерів про допомогу - перспективи невтішні.

1.Что такое ПЕРЕМОГА?
2. Какой Iq у тех, кто думает что победить можно отловом под руки.
Серьезно.
Как сказал военный, нужно выгнать всех военоначальников с iq ниже 95 вроде. Потому что там такой интеллект, плакать хочется

beee, ты наехал на военнослужащего на соседней ветке
Твоё мнение теперь - ничтожно.
Лучше промолчи - за умного сойдешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:42

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:Hotab накуя ты мне пишешь? пиши франту, у вас с ним одинаковый уровень интеллекта, а всё что я пишу ты моя-твоя не понимаешь :D

Эту истерику от vitaliiangel слушал бы и слушал ...

тебе вообще нравятся унижения. ты для того и цепляешься к форумчанам, чтобы тебя немного поунижали.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:45

  pesikot написав:
  beee написав:
  Успіх написав: Ехххххххх, що поробиш... прийдеться вам зі штангою перебиратись на фронт :mrgreen:

п.с.
Любі друзі - а ви знаєте, що наступний рік - це рік ЗЕленого дерев'яного Змія? :wink:
Тобто - перемога буде вже в 2024р! :mrgreen: :lol: :D
* "перемога".
Все залежить - чи буде продовжена західна допомога. Якщо продовжать допомагати - шанси є. Якщо ні - то все, "перемога" - питання часу.
Дивлячись на те, які прохвесіонали поїхали переконувати партнерів про допомогу - перспективи невтішні.

1.Что такое ПЕРЕМОГА?
2. Какой Iq у тех, кто думает что победить можно отловом под руки.
Серьезно.
Как сказал военный, нужно выгнать всех военоначальников с iq ниже 95 вроде. Потому что там такой интеллект, плакать хочется

beee, ты наехал на военнослужащего на соседней ветке
Твоё мнение теперь - ничтожно.
Лучше промолчи - за умного сойдешь

В смысле наехал? Чувак купил 3 квартиры.
Я счастлив за него. Тем более одну купил у меня. Дай бог ему здоровья)
Востаннє редагувалось beee в Суб 09 гру, 2023 19:46, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:45

  Letusrock написав:
  flyman написав:Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima


Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).
Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:50

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:Hotab накуя ты мне пишешь? пиши франту, у вас с ним одинаковый уровень интеллекта, а всё что я пишу ты моя-твоя не понимаешь :D

Эту истерику от vitaliiangel слушал бы и слушал ...

тебе вообще нравятся унижения. ты для того и цепляешься к форумчанам, чтобы тебя немного поунижали.

Унизили тебя, не булькай.
Наслаждайся своим унижением, тебе это нравится
pesikot
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  #<1 ... 58015802580358045805>
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