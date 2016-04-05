Додано: Суб 09 гру, 2023 19:31

ЛАД написав: Letusrock написав: flyman написав: Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima



Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).

Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде.. Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..

Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел.

В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили.

В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили.

В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает.

Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого .

+100500!!!👍👍👍Так і було, так і є!Підписуюсь під кожним словом ☝️Я вам всім, навіть, більше скажу на рахунок "Успіха з автоматом" - тут в нас вже не один(особливо повертаючись з відпустки) каже, що наступного разу поїде з автоматом... - а є й такі, що ВЖЕ просили комбата "можна з собою у відпустку взяти автомат"? На повному серйозі!п.с.І ще "для всіх": тут пишуть, що от до психіатра треба тому, чи іншому... І от Фріз, та і я кажу про себе, що вже "кукуха - кукує"... і думаю, ще багато хто теж підпишеться під цим☝️Так от - ви всі справді думаєте, що ми отакі "неврівноважені" можемо далі нормально воювати/виконувати накази/бути ефективнішими, ніж ви - ухУйлянти?!ДумайТЕ!©