flyman написав:Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima
Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)). Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..
Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел. В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили. В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили. В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает. Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого.
Це в азартних гравців: згорів сарай - гори і хата, ставлю на всі. А більш розсудливі фіксують програш.
Hotab написав:Тебе кличуть давно, але у тебе не тільки сітківка, а і слух. Автомат і лопата для тебе ВЖЕ є, їх простити не треба. Клей сітківку, виковирюй з вух біруші - і почуй нарешті Успіха.
Та тут не одна муха є, яку кличуть)) Але щось ці мухи вибирають в своєму лайні сидіти і 100500 відмазок придумувати, щоб лиш не піти на фронт.
Ні, досить! Потрібно терміново приймати хоча б 2 головних закони: 1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!" (відмітка автоматично прийде в банк онлайн) 2. Демобілізація. Тим, які відслужили 18(або 24міс) надається вибір: звільнитись протягом місяця, або підписати контракт на рік/два/три з отриманням миттєвої грошової винагороди у розмірі 200/400/600Кгрн відповідно!
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Для ТТЕ Ставлю свечку в церкви пана Мардука шоб тебе какой-то суперхакер почистил карты и заодно навесил должок допустим по ЕН за предыдущий период ну и пару несуществующих, шоб ты свои левандовские хоромы продать не мог, а потом ты по судам побегаешь после дембеля, подоказываешь что тебя подставили и ты никому сvv не говорил, поближе так сказать познакомишься с ситуацией что ты - НАРОД , а по ту сторону дверей - твои слуги. Заодно жена, пожив на зарплату учителя в 4000$ как президент, может мозги тебе утюгом или гантелей вправит
beee написав:2. Какой Iq у тех, кто думает что победить можно отловом под руки. Серьезно. Как сказал военный, нужно выгнать всех военоначальников с iq ниже 95 вроде. Потому что там такой интеллект, плакать хочется
А який айк'ю у тих, які думають, що можна перемогти тими, які вже 21міс на фронті, виснажені морально/фізично/психічно? Серйозно?
beee написав:Я выставлю такого зелёного человечка с улыбкой на свсе уши, когда в один прекрасный момент в балаклавах с автоматом у тебя заберут квартиру. От смеха будет
Ти трохи сплутав)) - квартиру будуть забирати в тебе, а в балаклаві з автоматом може виявитись Успіх
Появилось аидео из оздоровительного центра Косино. ТЦК как обычно пробивает очередное дно. Работники тцк в Закарпатье по своему обмундированию могут посоперничать с военными в зоне боевых действий. Все через одного с автоматическим оружием, в бронежилетах и в касках, блять, они в касках.. на персонал кричат, общаются на уровне гопоты, которой дали чуть чуть власти..угрожают тюрьмой. В прошлый раз я говорил про 20ть человек тцкшников, но нет, из было не менее 30-40.
И как изюминка у всех тцкшников теперь закрыты лица. Никогда не понимал людей, которые делают правое дело при этом закрывая свои лица (есть исключения, но это явно не из из их числа) В итоге русской пропаганде преподнесли очередной подарок.
Мда...... про гантели мне понравилось . Добрейшей души человек . УСПИХ , помнишь я как то писал как приняли меня на гражданке ? А тут вы еще с армии не вернулись и такой разворот ! Поверь , все еще впереди .
beee написав:2. Какой Iq у тех, кто думает что победить можно отловом под руки. Серьезно. Как сказал военный, нужно выгнать всех военоначальников с iq ниже 95 вроде. Потому что там такой интеллект, плакать хочется
А який айк'ю у тих, які думають, що можна перемогти тими, які вже 21міс на фронті, виснажені морально/фізично/психічно? Серйозно?
beee написав:Я выставлю такого зелёного человечка с улыбкой на свсе уши, когда в один прекрасный момент в балаклавах с автоматом у тебя заберут квартиру. От смеха будет
Ти трохи сплутав)) - квартиру будуть забирати в тебе, а в балаклаві з автоматом може виявитись Успіх