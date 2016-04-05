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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5802580358045805>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:51

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  flyman написав:Пора вводити розстрільні тройки: Успіх, Бобуа і комісар unicdima


Попереджав я ще влітку 2022 до чого йде з ТЦК, а Pesikot тоді волав "іпсо, наративи". А зараз вже по іншому заговорив)).
Вже Безугла пропонувала ініціативу щоб умовно Успіх з автоматом зїздив в Чернігів найти собі заміну. Далі буде..

Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел.
В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили.
В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили.
В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает.
Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого.

Це в азартних гравців: згорів сарай - гори і хата, ставлю на всі.
А більш розсудливі фіксують програш.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:57

  Успіх написав:
  Hotab написав:Тебе кличуть давно, але у тебе не тільки сітківка, а і слух. Автомат і лопата для тебе ВЖЕ є, їх простити не треба. Клей сітківку, виковирюй з вух біруші - і почуй нарешті Успіха.
Та тут не одна муха є, яку кличуть))
Але щось ці мухи вибирають в своєму лайні сидіти і 100500 відмазок придумувати, щоб лиш не піти на фронт.

Ні, досить!
Потрібно терміново приймати хоча б 2 головних закони:
1. Накласти арешт на всі рахунки в банках ухуйлянтам, яким прийшло повідомлення з банку - "Всі ваші рахунки/картки тимчасово заблоковані! Відмітьтесь в ТЦК в найближчі 10днів і ваші рахунки будуть миттєво розблоковані!" :lol: (відмітка автоматично прийде в банк онлайн)
2. Демобілізація. Тим, які відслужили 18(або 24міс) надається вибір: звільнитись протягом місяця, або підписати контракт на рік/два/три з отриманням миттєвої грошової винагороди у розмірі 200/400/600Кгрн відповідно! :lol:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :lol:

Для ТТЕ
Ставлю свечку в церкви пана Мардука шоб тебе какой-то суперхакер почистил карты и заодно навесил должок допустим по ЕН за предыдущий период ну и пару несуществующих, шоб ты свои левандовские хоромы продать не мог, а потом ты по судам побегаешь после дембеля, подоказываешь что тебя подставили и ты никому сvv не говорил, поближе так сказать познакомишься с ситуацией что ты - НАРОД , а по ту сторону дверей - твои слуги.
Заодно жена, пожив на зарплату учителя в 4000$ как президент, может мозги тебе утюгом или гантелей вправит
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:13

Не хотіли нас витягнути з "котла"? То тепер тремтіть !)))

  beee написав:2. Какой Iq у тех, кто думает что победить можно отловом под руки.
Серьезно.
Как сказал военный, нужно выгнать всех военоначальников с iq ниже 95 вроде. Потому что там такой интеллект, плакать хочется
А який айк'ю у тих, які думають, що можна перемогти тими, які вже 21міс на фронті, виснажені морально/фізично/психічно?
Серйозно?
  beee написав:Я выставлю такого зелёного человечка с улыбкой на свсе уши, когда в один прекрасный момент в балаклавах с автоматом у тебя заберут квартиру.
От смеха будет
Ти трохи сплутав)) - квартиру будуть забирати в тебе, а в балаклаві з автоматом може виявитись Успіх ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:19

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:20

А як ви всі собі це уявляли? Що за вас будуть безкінечно...

  барабашов написав:Ставлю свечку в церкви
Ох як в ухУйлянтів підгорає! :lol:
А треба було раніше думати, що НЕ можуть "загнані коні" безкінечно орати поля!!!

Тож тремтіть ухУйлянти, чекаючи на людей в пікселі! :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Появилось аидео из оздоровительного центра Косино. ТЦК как обычно пробивает очередное дно. Работники тцк в Закарпатье по своему обмундированию могут посоперничать с военными в зоне боевых действий. Все через одного с автоматическим оружием, в бронежилетах и в касках, блять, они в касках.. на персонал кричат, общаются на уровне гопоты, которой дали чуть чуть власти..угрожают тюрьмой. В прошлый раз я говорил про 20ть человек тцкшников, но нет, из было не менее 30-40.

И как изюминка у всех тцкшников теперь закрыты лица. Никогда не понимал людей, которые делают правое дело при этом закрывая свои лица (есть исключения, но это явно не из из их числа)
В итоге русской пропаганде преподнесли очередной подарок.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:22

  Успіх написав:Ти трохи сплутав)) - квартиру будуть забирати в тебе, а в балаклаві з автоматом може виявитись Успіх
военные окрыленные победами уже дерутся с мирняком на гражданке
https://watch.wave.video/paZjw0dVfm93WgaC
  hume написав:И как изюминка у всех тцкшников теперь закрыты лица. Никогда не понимал людей, которые делают правое дело при этом закрывая свои лица
маятник качнулся в обратную сторону, в тылу человек в форме становится токсичным
  hume написав:Появилось аидео из оздоровительного центра Косино

https://www.facebook.com/KosinoTermalni ... 312375595/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 гру, 2023 20:26, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мда...... про гантели мне понравилось .
Добрейшей души человек .
УСПИХ , помнишь я как то писал как приняли меня на гражданке ?
А тут вы еще с армии не вернулись и такой разворот !
Поверь , все еще впереди .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:24

Це до-поки війна не постукає у її хату!

  vitaliiangel написав:

Цікаво, щоб кричала та "таляпавка" з вікна, якщо б фронт посипався/прорвали вороги і до неї завітали буряти? :shock:
- ЗСУ рідненькі, рятуйте?!!!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:31

  Успіх написав:
  beee написав:2. Какой Iq у тех, кто думает что победить можно отловом под руки.
Серьезно.
Как сказал военный, нужно выгнать всех военоначальников с iq ниже 95 вроде. Потому что там такой интеллект, плакать хочется
А який айк'ю у тих, які думають, що можна перемогти тими, які вже 21міс на фронті, виснажені морально/фізично/психічно?
Серйозно?
  beee написав:Я выставлю такого зелёного человечка с улыбкой на свсе уши, когда в один прекрасный момент в балаклавах с автоматом у тебя заберут квартиру.
От смеха будет
Ти трохи сплутав)) - квартиру будуть забирати в тебе, а в балаклаві з автоматом може виявитись Успіх ;)

ремба!
flyman
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