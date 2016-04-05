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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:31
Успіх написав: барабашов написав:
Ставлю свечку в церкви
Ох як в ухУйлянтів підгорає!
А треба було раніше думати, що НЕ можуть "загнані коні" безкінечно орати поля!!!
Тож тремтіть ухУйлянти, чекаючи на людей в пікселі!
повір мені на слово, що під час війни в тилу не дуже гарно з роботою.
зарплати мізерні.
тому, хто зараз в ЗСУ: кращої у відношенні заробітної плати ви не знайдете роботи в цивільному житті, якщо немає блату.
і якщо вже втянувся, то краще не розслаблятися, по собі знаю.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 09 гру, 2023 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:32
hume написав:
Появилось аидео из оздоровительного центра Косино. ТЦК как обычно пробивает очередное дно. Работники тцк в Закарпатье по своему обмундированию могут посоперничать с военными в зоне боевых действий. Все через одного с автоматическим оружием, в бронежилетах и в касках, блять, они в касках.. на персонал кричат, общаются на уровне гопоты, которой дали чуть чуть власти..угрожают тюрьмой. В прошлый раз я говорил про 20ть человек тцкшников, но нет, из было не менее 30-40.
И как изюминка у всех тцкшников теперь закрыты лица. Никогда не понимал людей, которые делают правое дело при этом закрывая свои лица (есть исключения, но это явно не из из их числа)
В итоге русской пропаганде преподнесли очередной подарок.
головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:34
ЛАД написав:
Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел.
В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили.
В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили.
В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает.
Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого.
К сожалению получилось как всегда. И, о святые, оказывается к концу второго года войны до некоторых дошло, что нужно пополнять выбывающих и провести ротацию тех, кто воюет без отпуска 22 месяца. Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо.
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hume
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:37
hume написав: ЛАД написав:
Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел.
В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили.
В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили.
В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает.
Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого.
К сожалению получилось как всегда. И, о святые, оказывается к концу второго года войны до некоторых дошло, что нужно пополнять выбывающих и провести ротацию тех, кто воюет без отпуска 22 месяца. Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо.
нічого не розумієш, це такий геніальний план, просто не всім дано понять,
потім як вжух, і У - Успіх
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:43
Я так зрозумів, що на дємбєлі ти підеш в рекет віджимати у гражданських то що ти не додав котам.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 09 гру, 2023 20:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:44
hume написав:
Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо
.
ну да
в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством"
вот и результат...
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:46
Yuri_61 написав: Успіх написав: барабашов написав:
Ставлю свечку в церкви
Ох як в ухУйлянтів підгорає!
А треба було раніше думати, що НЕ можуть "загнані коні" безкінечно орати поля!!!
Тож тремтіть ухУйлянти, чекаючи на людей в пікселі!
повір мені на слово, що під час війни в тилу не дуже гарно з роботою.
зарплати мізерні.
тому, хто зараз в ЗСУ: кращої у відношенні заробітної плати ви не знайдете роботи в цивільному житті, якщо немає блату.
і якщо вже втянувся, то краще не розслаблятися, по собі знаю.
Так я ж не сперечаюсь))
Просто потрібний закон "ще на вчора", щоб фронтовик, який відвоював 18-24міс на фронті МАВ ПРАВО ВИБОРУ!!!
- або залишається по своєму бажанні і далі воювати
- або звільняється і йде в тил на 15тис. зарплатні
Ну чи на 20к працівником в ТЦК
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