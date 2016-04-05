|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:31
Успіх написав: барабашов написав:
Ставлю свечку в церкви
Ох як в ухУйлянтів підгорає!
А треба було раніше думати, що НЕ можуть "загнані коні" безкінечно орати поля!!!
Тож тремтіть ухУйлянти, чекаючи на людей в пікселі!
повір мені на слово, що під час війни в тилу не дуже гарно з роботою.
зарплати мізерні.
тому, хто зараз в ЗСУ: кращої у відношенні заробітної плати ви не знайдете роботи в цивільному житті, якщо немає блату.
і якщо вже втянувся, то краще не розслаблятися, по собі знаю.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 09 гру, 2023 20:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2699
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:32
hume написав:
Появилось аидео из оздоровительного центра Косино. ТЦК как обычно пробивает очередное дно. Работники тцк в Закарпатье по своему обмундированию могут посоперничать с военными в зоне боевых действий. Все через одного с автоматическим оружием, в бронежилетах и в касках, блять, они в касках.. на персонал кричат, общаются на уровне гопоты, которой дали чуть чуть власти..угрожают тюрьмой. В прошлый раз я говорил про 20ть человек тцкшников, но нет, из было не менее 30-40.
И как изюминка у всех тцкшников теперь закрыты лица. Никогда не понимал людей, которые делают правое дело при этом закрывая свои лица (есть исключения, но это явно не из из их числа)
В итоге русской пропаганде преподнесли очередной подарок.
головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5822
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2637 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:34
ЛАД написав:
Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел.
В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили.
В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили.
В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает.
Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого.
К сожалению получилось как всегда. И, о святые, оказывается к концу второго года войны до некоторых дошло, что нужно пополнять выбывающих и провести ротацию тех, кто воюет без отпуска 22 месяца. Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9288
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1864 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:37
hume написав: ЛАД написав:
Вопрос с мобилизацией/ротацией/демобилизацией давно назрел. И даже давно перезрел.
В прошлом году на фоне эйфории от освобождения севера, потом Харьковщины, потом Херсона надеялись на близкое завершение войны. Вопрос отложили.
В этом году рассчитывали на контрнаступление и "пить кофе в Крыму" уже в августе. Опять отложили.
В результате сегодня его нужно решать уже в пожарном порядке, дальнейшее откладывание просто чревато. Как это сделать практически и быстро, никто не знает.
Отсюда и предложения "Успіха з автоматом". Если не придумают чего-то более законного, то вполне можно ожидать и такого.
К сожалению получилось как всегда. И, о святые, оказывается к концу второго года войны до некоторых дошло, что нужно пополнять выбывающих и провести ротацию тех, кто воюет без отпуска 22 месяца. Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо.
нічого не розумієш, це такий геніальний план, просто не всім дано понять,
потім як вжух, і У - Успіх
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33432
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 2733 раз.
-
- Профіль
-
3
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5591
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:43
Я так зрозумів, що на дємбєлі ти підеш в рекет віджимати у гражданських то що ти не додав котам.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 09 гру, 2023 20:45, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33432
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 2733 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:44
hume написав:
Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо
.
ну да
в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством"
вот и результат...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13320
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 906 раз.
- Подякували: 1430 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:46
Yuri_61 написав: Успіх написав: барабашов написав:
Ставлю свечку в церкви
Ох як в ухУйлянтів підгорає!
А треба було раніше думати, що НЕ можуть "загнані коні" безкінечно орати поля!!!
Тож тремтіть ухУйлянти, чекаючи на людей в пікселі!
повір мені на слово, що під час війни в тилу не дуже гарно з роботою.
зарплати мізерні.
тому, хто зараз в ЗСУ: кращої у відношенні заробітної плати ви не знайдете роботи в цивільному житті, якщо немає блату.
і якщо вже втянувся, то краще не розслаблятися, по собі знаю.
Так я ж не сперечаюсь))
Просто потрібний закон "ще на вчора", щоб фронтовик, який відвоював 18-24міс на фронті МАВ ПРАВО ВИБОРУ!!!
- або залишається по своєму бажанні і далі воювати
- або звільняється і йде в тил на 15тис. зарплатні
Ну чи на 20к працівником в ТЦК
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5591
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5591
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:55
В районе Авдеевки в последние дни отмечается интересное явление, а именно, по большинству направлений атак, РОВ применяют в основном подразделения из состава 1 АК (так называемого “ДНР”). В свою очередь, регуляры, которых в районе Авдеевки большинство и они куда более боеспособные, не так часто участвуют в боевых действиях.
Например, в районе Весёлого, используются исключительно тушки из состава 114 ОМСБр. Та же 114 ОМСБр при поддержке 1454 МСП 1 АК вела штурмовые действия в направлении Камянка-Авдеевка, Каштановое, Минеральное. Эта же бригада оперирует в районе Коксохима.
Российские регуляры отмечаются в районе Водяного, это 55-я и 74-я ОМСБр 41 ОВА, но в основном на убой там идут тушки 1-й ОМСБр 1 АК. Так же, в районе Славное-Новомихайловка отсвечивает 39-я ОМСБр 68 АК, а Луганское-Новомихайловка 255 МСП 20 МСД 8 ОВА.
При этом, наиболее боеспособные 15-я, 21-я, 30-я ОМСБр 2 ОВА, не проявляют особой активности. Разве, что в районе Степового вынырнула 30-я ОМСБр и то, без особо размаха на широкую ногу. Аналогично и 239-й ТП 90 ТД сидит ниже травы, тише воды.
Собственно о чём это всё говорит? Ведётся тщательная перегруппировка и доукомплектация подразделений после безумных, самоубийственных волн наступления. Причём подготовка основательная, с учётом известного потенциала, собранного РОВ за последний месяц у Авдеевки и того, что последние недели применяется преимущественно пехотная компонента 1 АК, с ограниченным задействованием механизированной компоненты.
Соответственно, третья волна наступления, куда более мощная, чем предыдущие две, может состояться до конца декабря, уже в течение ближайших недели – двух.
Это вполне логично с учётом известных дедлайнов взятия Авдеевки, установленных российским командованием, а именно, первый – до Нового года, второй – до проведения так называемых выборов, так называемого президента россии.
В этой свези, на себя обращает внимание и чрезмерная активизация россиян по всей восточной линии фронта. Лимано-Купянская ось, Бахмут, Авдеевка, сама собою как разумеющееся, Марьинка, а так же, более чем уверен, в скором времени начнётся повышенная активизация РОВ в районе Угледара.
В некотором смысле, вся эта активизация не имеет какого-то глобального тактического, и тем более, стратегического смысла и это так. Смысл этого всего кровавого перформенса – реализация плана “Б”, на случай провала оккупации Авдеевки до выборов в россии.
Дело в том, что командование РОВ на случай провала оккупации Авдеевки до выборов, то есть, крайнего дедлайна, за невыполнение которого могут полететь головы, решило испытать удачу по другим направлениям как запасной вариант. Авось удастся захватить Марьинку? Чем не альтернатива Авдеевке? Или Угледар? Вернуть под контроль РОВ Клещиевку или Андреевку? Захватить Синьковку и обещать россиянам захватить Купянск, а оттуда и до Харькова же рукой подать!
То есть, вместо экономии сил, в связи с высокими потерями в районе Авдеевки, командование РОВ выбрало вариант рассредоточения и траты ресурса везде, где они видят перспективу, что-либо урвать.
В целом, это истощение их ресурса, рассредоточение по очень широкому фронту, без какого либо определённого результата, но главное даже не это. Главное то, что они сами не верят в то, что им удастся в короткосрочной перспективе оккупировать маленький городок, у которого сконцентрировано несколько общевойсковых армий и более 40 тысяч людского ресурса.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21085
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2335 раз.
- Подякували: 3313 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|140811
|
|
|6076
|527060
|
|
|1
|12999
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|