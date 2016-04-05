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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 58045805580658075808>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:59

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:От бачиш що робить війна з людьми за 21місяць?! :shock: :mrgreen:


Я так зрозумів, що на дємбєлі ти підеш в рекет віджимати у гражданських то що ти не додав котам.
В ТЦК :lol: :mrgreen:

чому зараз не купиш "ліцензію детектива"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:00

Учора був у місці проведення ВЛК. Народу не протовпитися. Лікарі приймають до 12 год. Всі не встигають. Тому деякі займають чергу під поліклінікою з шостої ранку. Щоб кожного дня не витрачати час.

Тепер питання для кмітливих, як так і чому є розмови про мобілізацію у ЗСУ?
Питання до знатоків, час пішов)))

В мене є своя версія (правильна чи ні - не гарантує)) на підставі деякого спостереження, але поки озвучувати не буду.
Бо так не цікаво.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:00

  trololo написав:
  hume написав:Появилось аидео из оздоровительного центра Косино. ТЦК как обычно пробивает очередное дно. Работники тцк в Закарпатье по своему обмундированию могут посоперничать с военными в зоне боевых действий. Все через одного с автоматическим оружием, в бронежилетах и в касках, блять, они в касках.. на персонал кричат, общаются на уровне гопоты, которой дали чуть чуть власти..угрожают тюрьмой. В прошлый раз я говорил про 20ть человек тцкшников, но нет, из было не менее 30-40.

И как изюминка у всех тцкшников теперь закрыты лица. Никогда не понимал людей, которые делают правое дело при этом закрывая свои лица (есть исключения, но это явно не из из их числа)
В итоге русской пропаганде преподнесли очередной подарок.


головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.

Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..? Вопрос риторический. Стимулировать вступить в войска можно только хрустящими купюрами, но, очевидно, что ремонт переходов для нас важнее.

Всё равно кто-то там задонатит на дроны (типа нас с вами), резервы можно пополнить затолкав очередных бедолаг в микроавтобус, снаряды и технику подгонят западные партнёры а брукивка сама себя не поменяет..
Пс
Не так давно стоял на блокпосту, сложилось стойкое ощущение, что машины от 60-70еуе не останавливают. То же самое и с повестками. В хрущах чуть ли не двери выламывают, а в жилых комплексах побогаче как мышки, тихонько положили повестки в почтовые ящики и так же как мышки испарились.
Востаннє редагувалось hume в Суб 09 гру, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:06

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:От бачиш що робить війна з людьми за 21місяць?! :shock: :mrgreen:


Я так зрозумів, що на дємбєлі ти підеш в рекет віджимати у гражданських то що ти не додав котам.
В ТЦК :lol: :mrgreen:


В отдел очистки. "душили-душили, душили-душили"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

по последней инфе, тцк на спортлайфы натравил кличко. хотя похоже больше на колю котлету, честно говоря
спортлайф отжимают. во времячко, мама дорогая
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:07

  Прохожий написав:
  hume написав:Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо.

ну да
в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством"
вот и результат...

Да это вообще ппц. С таким управлением, как мы наблюдаем в последнее время, я вообще не хочу представлять наше будущее.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

и да, барабашов, с возвращением 90-е))
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Не так давно стоял на блокпосту, сложилось стойкое ощущение, что машины от 60-70еуе не останавливают. То же самое и с повестками. В хрущах чуть ли не двери выламывают, а в жилых комплексах побогаче как мышки, тихонько положили повестки в почтовые ящики и так же как мышки испарились


интересно как на Печерске
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:17

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо.

ну да
в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством"
вот и результат...

Да это вообще ппц. С таким управлением, как мы наблюдаем в последнее время, я вообще не хочу представлять наше будущее.

Нормальне керування.

Якщо бігти трусцою, то все рівно, хто біжить -- хоч Болт, хоч любитель, хоч інвалід.

Управлінці в нас звикли виконувати і виконують свої функції -- по мінімуму. Для спокійних умов це прокатувало раніше, прокатило б і зараз. Може й прокатить.
При форс-мажорах же проблеми проявляються більш яскраво, виходять на поверхню...

Максимум повинен був видати ще ПАП...
"Започаткувати нові принципи у владі", дійсно зробити "нову армію", судову та ін. реформи.
Для цього він мав усі умови -- піднесення суспільства після РГ, повільна війна.

Чогось революційного (відносно попередників, тобто роботи по максимуму) чекати від будь-якого його наступника -- не було і близько відповідних умов. Час пройшов.

А те, що в Зе мінімум менший, ніж мінімум ПАПа -- ролі вже не відіграє.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Управлінці в нас звикли виконувати і виконують свої функції -- по мінімуму.
А ти себе до кого відносиш?
До управлінців чи виконавців?
Бо вчора ти розповідав що твоє головне завдання
РОБИТИ
а ВИКОНАТИ - тобі ніхто не давав...
От ти й сидів років 25 тихенько на пятій точці роблячи по мінімуму...так що на пенсію вистарчило - а робота не вовк в ліс не втече.
Я правий?

І ще раз
Дай собі сам відповідь в моєму прикладі вчитель-учень.
Згідно з твоєю версією - винен вчитель і всі ті хто над ним не перевірикли/вказали/змусили...
А згідно з моєю то найбільше постраждав учень....з якого потім виріс такий самий вчитель який вчив учня....і так по колу
Ти з ладом не допрацював - совок впав....
і толку то що ви (ти+лад+пуйло) назначили крайнім горбачова ?
Пенсії то у вас мізерні.
Тому не треба розповсюджувати фантазії про загальну справедливість...попа буде боліти в кожного- пропорційно прикладеним зусиллям по захисту цієї точки.
budivelnik
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  #<1 ... 58045805580658075808>
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