чому зараз не купиш "ліцензію детектива"
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:59
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:00
Учора був у місці проведення ВЛК. Народу не протовпитися. Лікарі приймають до 12 год. Всі не встигають. Тому деякі займають чергу під поліклінікою з шостої ранку. Щоб кожного дня не витрачати час.
Тепер питання для кмітливих, як так і чому є розмови про мобілізацію у ЗСУ?
Питання до знатоків, час пішов)))
В мене є своя версія (правильна чи ні - не гарантує)) на підставі деякого спостереження, але поки озвучувати не буду.
Бо так не цікаво.
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:00
Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..? Вопрос риторический. Стимулировать вступить в войска можно только хрустящими купюрами, но, очевидно, что ремонт переходов для нас важнее.
Всё равно кто-то там задонатит на дроны (типа нас с вами), резервы можно пополнить затолкав очередных бедолаг в микроавтобус, снаряды и технику подгонят западные партнёры а брукивка сама себя не поменяет..
Пс
Не так давно стоял на блокпосту, сложилось стойкое ощущение, что машины от 60-70еуе не останавливают. То же самое и с повестками. В хрущах чуть ли не двери выламывают, а в жилых комплексах побогаче как мышки, тихонько положили повестки в почтовые ящики и так же как мышки испарились.
Востаннє редагувалось hume в Суб 09 гру, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:06
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
по последней инфе, тцк на спортлайфы натравил кличко. хотя похоже больше на колю котлету, честно говоря
спортлайф отжимают. во времячко, мама дорогая
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:07
Да это вообще ппц. С таким управлением, как мы наблюдаем в последнее время, я вообще не хочу представлять наше будущее.
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
и да, барабашов, с возвращением 90-е))
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
интересно как на Печерске
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:17
Нормальне керування.
Якщо бігти трусцою, то все рівно, хто біжить -- хоч Болт, хоч любитель, хоч інвалід.
Управлінці в нас звикли виконувати і виконують свої функції -- по мінімуму. Для спокійних умов це прокатувало раніше, прокатило б і зараз. Може й прокатить.
При форс-мажорах же проблеми проявляються більш яскраво, виходять на поверхню...
Максимум повинен був видати ще ПАП...
"Започаткувати нові принципи у владі", дійсно зробити "нову армію", судову та ін. реформи.
Для цього він мав усі умови -- піднесення суспільства після РГ, повільна війна.
Чогось революційного (відносно попередників, тобто роботи по максимуму) чекати від будь-якого його наступника -- не було і близько відповідних умов. Час пройшов.
А те, що в Зе мінімум менший, ніж мінімум ПАПа -- ролі вже не відіграє.
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А ти себе до кого відносиш?
До управлінців чи виконавців?
Бо вчора ти розповідав що твоє головне завдання
РОБИТИ
а ВИКОНАТИ - тобі ніхто не давав...
От ти й сидів років 25 тихенько на пятій точці роблячи по мінімуму...так що на пенсію вистарчило - а робота не вовк в ліс не втече.
Я правий?
І ще раз
Дай собі сам відповідь в моєму прикладі вчитель-учень.
Згідно з твоєю версією - винен вчитель і всі ті хто над ним не перевірикли/вказали/змусили...
А згідно з моєю то найбільше постраждав учень....з якого потім виріс такий самий вчитель який вчив учня....і так по колу
Ти з ладом не допрацював - совок впав....
і толку то що ви (ти+лад+пуйло) назначили крайнім горбачова ?
Пенсії то у вас мізерні.
Тому не треба розповсюджувати фантазії про загальну справедливість...попа буде боліти в кожного- пропорційно прикладеним зусиллям по захисту цієї точки.
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