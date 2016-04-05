|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:00
Учора був у місці проведення ВЛК. Народу не протовпитися. Лікарі приймають до 12 год. Всі не встигають. Тому деякі займають чергу під поліклінікою з шостої ранку. Щоб кожного дня не витрачати час.
Тепер питання для кмітливих, як так і чому є розмови про мобілізацію у ЗСУ?
Питання до знатоків, час пішов)))
В мене є своя версія (правильна чи ні - не гарантує)) на підставі деякого спостереження, але поки озвучувати не буду.
Бо так не цікаво.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27256
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:00
trololo написав: hume написав:
Появилось аидео из оздоровительного центра Косино. ТЦК как обычно пробивает очередное дно. Работники тцк в Закарпатье по своему обмундированию могут посоперничать с военными в зоне боевых действий. Все через одного с автоматическим оружием, в бронежилетах и в касках, блять, они в касках.. на персонал кричат, общаются на уровне гопоты, которой дали чуть чуть власти..угрожают тюрьмой. В прошлый раз я говорил про 20ть человек тцкшников, но нет, из было не менее 30-40.
И как изюминка у всех тцкшников теперь закрыты лица. Никогда не понимал людей, которые делают правое дело при этом закрывая свои лица (есть исключения, но это явно не из из их числа)
В итоге русской пропаганде преподнесли очередной подарок.
головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.
Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..? Вопрос риторический. Стимулировать вступить в войска можно только хрустящими купюрами, но, очевидно, что ремонт переходов для нас важнее.
Всё равно кто-то там задонатит на дроны (типа нас с вами), резервы можно пополнить затолкав очередных бедолаг в микроавтобус, снаряды и технику подгонят западные партнёры а брукивка сама себя не поменяет..
Пс
Не так давно стоял на блокпосту, сложилось стойкое ощущение, что машины от 60-70еуе не останавливают. То же самое и с повестками. В хрущах чуть ли не двери выламывают, а в жилых комплексах побогаче как мышки, тихонько положили повестки в почтовые ящики и так же как мышки испарились.
Востаннє редагувалось hume
в Суб 09 гру, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9288
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1864 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:06
В отдел очистки. "душили-душили, душили-душили"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:06
по последней инфе, тцк на спортлайфы натравил кличко. хотя похоже больше на колю котлету, честно говоря
спортлайф отжимают. во времячко, мама дорогая
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1479
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:07
Прохожий написав: hume написав:
Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо
.
ну да
в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством"
вот и результат...
Да это вообще ппц. С таким управлением, как мы наблюдаем в последнее время, я вообще не хочу представлять наше будущее.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9288
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1864 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:08
и да, барабашов, с возвращением 90-е))
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1479
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:08
hume написав:
Не так давно стоял на блокпосту, сложилось стойкое ощущение, что машины от 60-70еуе не останавливают. То же самое и с повестками. В хрущах чуть ли не двери выламывают, а в жилых комплексах побогаче как мышки, тихонько положили повестки в почтовые ящики и так же как мышки испарились
интересно как на Печерске
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:17
hume написав: Прохожий написав: hume написав:
Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо
.
ну да
в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством"
вот и результат...
Да это вообще ппц. С таким управлением, как мы наблюдаем в последнее время, я вообще не хочу представлять наше будущее.
Нормальне керування.
Якщо бігти трусцою, то все рівно, хто біжить -- хоч Болт, хоч любитель, хоч інвалід.
Управлінці в нас звикли виконувати і виконують свої функції -- по мінімуму. Для спокійних умов це прокатувало раніше, прокатило б і зараз. Може й прокатить.
При форс-мажорах же проблеми проявляються більш яскраво, виходять на поверхню...
Максимум повинен був видати ще ПАП...
"Започаткувати нові принципи у владі", дійсно зробити "нову армію", судову та ін. реформи.
Для цього він мав усі умови -- піднесення суспільства після РГ, повільна війна.
Чогось революційного (відносно попередників, тобто роботи по максимуму) чекати від будь-якого його наступника -- не було і близько відповідних умов. Час пройшов.
А те, що в Зе мінімум менший, ніж мінімум ПАПа -- ролі вже не відіграє.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27256
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:27
detroytred написав:
Управлінці в нас звикли виконувати і виконують свої функції -- по мінімуму.
А ти себе до кого відносиш?
До управлінців чи виконавців?
Бо вчора ти розповідав що твоє головне завдання
РОБИТИ
а ВИКОНАТИ - тобі ніхто не давав...
От ти й сидів років 25 тихенько на пятій точці роблячи по мінімуму...так що на пенсію вистарчило - а робота не вовк в ліс не втече.
Я правий?
І ще раз
Дай собі сам відповідь в моєму прикладі вчитель-учень.
Згідно з твоєю версією - винен вчитель і всі ті хто над ним не перевірикли/вказали/змусили...
А згідно з моєю то найбільше постраждав учень....з якого потім виріс такий самий вчитель який вчив учня....і так по колу
Ти з ладом не допрацював - совок впав....
і толку то що ви (ти+лад+пуйло) назначили крайнім горбачова ?
Пенсії то у вас мізерні.
Тому не треба розповсюджувати фантазії про загальну справедливість...попа буде боліти в кожного- пропорційно прикладеним зусиллям по захисту цієї точки.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26822
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:32
budivelnik написав: detroytred написав:
Управлінці в нас звикли виконувати і виконують свої функції -- по мінімуму.
А ти себе до кого відносиш?
До управлінців чи виконавців?
Бо вчора ти розповідав що твоє головне завдання
РОБИТИ
а ВИКОНАТИ - тобі ніхто не давав...
От ти й сидів років 25 тихенько на пятій точці роблячи по мінімуму...так що на пенсію вистарчило - а робота не вовк в ліс не втече.
Я правий?
І ще раз
Дай собі сам відповідь в моєму прикладі вчитель-учень.
Згідно з твоєю версією - винен вчитель і всі ті хто над ним не перевірикли/вказали/змусили...
А згідно з моєю то найбільше постраждав учень....з якого потім виріс такий самий вчитель який вчив учня....і так по колу
Ти з ладом не допрацював - совок впав....
і толку то що ви (ти+лад+пуйло) назначили крайнім горбачова ?
Пенсії то у вас мізерні.
Тому не треба розповсюджувати фантазії про загальну справедливість...попа буде боліти в кожного- пропорційно прикладеним зусиллям по захисту цієї точки.
Коли навчишся хоча б читати текст, то тоді й відповім.
Ти набрид зі своїм брехливим перекручуванням мною сказаного.
Ось це "Згідно з твоєю версією - винен вчитель і всі ті хто над ним не перевірикли/вказали/змусили..." -- це спотворення моєї думки.
Не маю ніякого інтересу тебе в мільйонний раз виправляти.
Гуляй...
Почни з читання тексту, потім звертайся.
Клоун, мої учні вправно обслуговують техніку...
Це факт, а твої оцінки моєї роботи звідки??? З брехливої твоєї стелі.
Спробуй заперечити. Це факт.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 09 гру, 2023 21:38, всього редагувалось 2 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27256
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|140811
|
|
|6076
|527060
|
|
|1
|12999
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|