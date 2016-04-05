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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:33
hume написав:
Появилось аидео из оздоровительного центра Косино. ТЦК как обычно пробивает очередное дно. Работники тцк в Закарпатье по своему обмундированию могут посоперничать с военными в зоне боевых действий. Все через одного с автоматическим оружием, в бронежилетах и в касках, блять, они в касках.. на персонал кричат, общаются на уровне гопоты, которой дали чуть чуть власти..угрожают тюрьмой. В прошлый раз я говорил про 20ть человек тцкшников, но нет, из было не менее 30-40.
И как изюминка у всех тцкшников теперь закрыты лица. Никогда не понимал людей, которые делают правое дело при этом закрывая свои лица (есть исключения, но это явно не из из их числа)
В итоге русской пропаганде преподнесли очередной подарок.
Ще одне сцикливе ухилянтське брехло намалювалося.
Однозначно треба закручувайти гайки, щоб всі ці брехливі хуми та песікоти ссалися щось вякнути в сторону військових .
Востаннє редагувалось unicdima
в Суб 09 гру, 2023 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:33
холява написав:
Мда...... про гантели мне понравилось .
Добрейшей души человек .
УСПИХ , помнишь я как то писал как приняли меня на гражданке ?
А тут вы еще с армии не вернулись и такой разворот !Поверь , все еще впереди
.
Я - знаю!))
Тому, нехай ухУйлянти не перемикаються!))
Попереду - найцікавіше!
Хоча, куди вони вже можуть перемкнути - канал то один
- канал "чесних новин"!
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ТЦК - рулеЗЗЗ!©
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:39
Успіх написав:
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тобі скільки фінанс доплачує за "розігрів теми"?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:47
Успіх написав: холява написав:
Мда...... про гантели мне понравилось .
Добрейшей души человек .
УСПИХ , помнишь я как то писал как приняли меня на гражданке ?
А тут вы еще с армии не вернулись и такой разворот !Поверь , все еще впереди
.
Я - знаю!))
Тому, нехай ухУйлянти не перемикаються!))
Попереду - найцікавіше!
Хоча, куди вони вже можуть перемкнути - канал то один
- канал "чесних новин"!
Телемарафон
ТЦК - рулеЗЗЗ!©
👍
Мені за півроку до нападу пропонували нач-ком відділу комплектації. Саму робочу посаду...
Бажаючих не було. Шукали вола.
Може здурі й погодився б, але треба було їхати в Дніпро на співбесіду (тому що за 50), а тут сімейні прижали, здоров'я (все одночасно зійшлось)).
Тому відмовився.
А так би давав Вам самі свіжі новини з полів)))
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 09 гру, 2023 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:47
detroytred написав:
Ось це "Згідно з твоєю версією - винен вчитель і всі ті хто над ним не перевірикли/вказали/змусили..." -- це спотворення моєї думки.
Добре, давай спростимо
Отже
Є ланцюжок
Президент-Міністр освіти-Начальник обласного освіти-Начальник районної освіти-Директор школи-Вчитель-учень
Всього 7 осіб
Питання всього два
Перше - Який відсоток вини кожного між цими сімома учасниками ланцюжка в тому що учень погано вчився?
Друге - Як вплине відсутність знань в учня на майбутнє цього ланцюжка?
В мене є відповіді на це запитання
По ланцюжку відповідальності-відсоток вини
0,1%(Президент)-0,2%(Міністр освіти)-0,3%Облно-0,4%районо-0,5%директор-1,5%вчитель-
97% учень
По ланцюжку відповідальності- погіршення життя
0,1%(Президент)-0,2%(Міністр освіти)-0,3%Облно-0,4%районо-0,5%директор-1,5%вчитель-
97% учень
А тепер ти можеш привести якийсь свій ланцюжок( цифри можеш ставити які хочеш, головне щоб в сумі було 100%, або спробувати переконати мене/оточуючих/себе - в тому що моя теза провід поганої підготовки в першу чергу найбільше постраждає в своєму житті учень, а раз так то саме він несе найбільшу відповідальність за своє майбутнє і відмазки типу мене погано навчили/забезпечили і так далі - тільки погіршать його стан
- є невірною.
detroytred написав:
Клоун, мої учні вправно обслуговують техніку...
Дурню
Коли тобі ставлять запитання - це не говорить про те що ти центр всесвіту.
Ти всіх не вчив
Тому може саме твої учні, не зважаючи на твою беззаперечну тупість - змогли чогось навчитись
А якби не ти - то вони могли б навчитись ще краще
Ти ж цього не знаєш?
Тому навчись до загальних питань не приплітати себе.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 09 гру, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:48
Будівельник
Добре, спрощую -- йди лісом..
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:52
unicdima написав:
Однозначно треба закручувайти гайки, щоб всі ці брехливі
хуми та песікоти ссалися щось вякнути в сторону військових
Викарбувати ці слова на вході в ТЦК!
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:52
hume написав:
Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..?
ненависть буде у будь-якому випадку. добровольців вже давно майже нема і не буде, і ніяка реклама і заманухи не спрацюють, так що тільки примус залишається. також є достатньо відео, де з працівниками ТЦК (зазвичай це поранені) спілкуються як з гівном і на них нападають. на людину з автоматом нападати вже не так хочеться.
Востаннє редагувалось trololo
в Суб 09 гру, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:53
detroytred написав:
Будівельник
Добре, спрощую -- йди лісом..
Я то піду своїм шляхом
От куди ти своїми фантазіями прожектами заведеш інших а потім..
А ктО ЄтО здЕлАл ?
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