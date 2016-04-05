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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5805580658075808>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:33

Працівник ТЦК - професія майбутнього!©)))

  холява написав:Мда...... про гантели мне понравилось .
Добрейшей души человек .
УСПИХ , помнишь я как то писал как приняли меня на гражданке ?
А тут вы еще с армии не вернулись и такой разворот !
Поверь , все еще впереди .
Я - знаю!))
Тому, нехай ухУйлянти не перемикаються!))
Попереду - найцікавіше! :mrgreen:

Хоча, куди вони вже можуть перемкнути - канал то один :lol: - канал "чесних новин"! :lol:
Телемарафон :mrgreen:

ТЦК - рулеЗЗЗ!© :mrgreen: 👍
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:39

  Успіх написав:
ТЦК - рулеЗЗЗ!© :mrgreen: 👍

тобі скільки фінанс доплачує за "розігрів теми"?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:47

  Успіх написав:
  холява написав:Мда...... про гантели мне понравилось .
Добрейшей души человек .
УСПИХ , помнишь я как то писал как приняли меня на гражданке ?
А тут вы еще с армии не вернулись и такой разворот !
Поверь , все еще впереди .
Я - знаю!))
Тому, нехай ухУйлянти не перемикаються!))
Попереду - найцікавіше! :mrgreen:

Хоча, куди вони вже можуть перемкнути - канал то один :lol: - канал "чесних новин"! :lol:
Телемарафон :mrgreen:

ТЦК - рулеЗЗЗ!© :mrgreen: 👍

Мені за півроку до нападу пропонували нач-ком відділу комплектації. Саму робочу посаду...
Бажаючих не було. Шукали вола.
Може здурі й погодився б, але треба було їхати в Дніпро на співбесіду (тому що за 50), а тут сімейні прижали, здоров'я (все одночасно зійшлось)).
Тому відмовився.
А так би давав Вам самі свіжі новини з полів)))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 гру, 2023 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:47

  detroytred написав:Ось це "Згідно з твоєю версією - винен вчитель і всі ті хто над ним не перевірикли/вказали/змусили..." -- це спотворення моєї думки.

Добре, давай спростимо
Отже
Є ланцюжок
Президент-Міністр освіти-Начальник обласного освіти-Начальник районної освіти-Директор школи-Вчитель-учень
Всього 7 осіб
Питання всього два
Перше - Який відсоток вини кожного між цими сімома учасниками ланцюжка в тому що учень погано вчився?
Друге - Як вплине відсутність знань в учня на майбутнє цього ланцюжка?

В мене є відповіді на це запитання
По ланцюжку відповідальності-відсоток вини
0,1%(Президент)-0,2%(Міністр освіти)-0,3%Облно-0,4%районо-0,5%директор-1,5%вчитель-
97% учень
По ланцюжку відповідальності- погіршення життя
0,1%(Президент)-0,2%(Міністр освіти)-0,3%Облно-0,4%районо-0,5%директор-1,5%вчитель-
97% учень

А тепер ти можеш привести якийсь свій ланцюжок( цифри можеш ставити які хочеш, головне щоб в сумі було 100%, або спробувати переконати мене/оточуючих/себе - в тому що моя теза про
від поганої підготовки в першу чергу найбільше постраждає в своєму житті учень, а раз так то саме він несе найбільшу відповідальність за своє майбутнє і відмазки типу мене погано навчили/забезпечили і так далі - тільки погіршать його стан - є невірною.
  detroytred написав:Клоун, мої учні вправно обслуговують техніку...
Дурню
Коли тобі ставлять запитання - це не говорить про те що ти центр всесвіту.
Ти всіх не вчив
Тому може саме твої учні, не зважаючи на твою беззаперечну тупість - змогли чогось навчитись
А якби не ти - то вони могли б навчитись ще краще
Ти ж цього не знаєш?
Тому навчись до загальних питань не приплітати себе.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 гру, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:48

Будівельник
Добре, спрощую -- йди лісом..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:51

реклама ТЦК

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:52

Все буде Україна!)))

  unicdima написав:Однозначно треба закручувайти гайки, щоб всі ці брехливі хуми та песікоти ссалися щось вякнути в сторону військових
Викарбувати ці слова на вході в ТЦК! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:52

  hume написав:Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..?


ненависть буде у будь-якому випадку. добровольців вже давно майже нема і не буде, і ніяка реклама і заманухи не спрацюють, так що тільки примус залишається. також є достатньо відео, де з працівниками ТЦК (зазвичай це поранені) спілкуються як з гівном і на них нападають. на людину з автоматом нападати вже не так хочеться.
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 гру, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:53

  detroytred написав:Будівельник
Добре, спрощую -- йди лісом..
Я то піду своїм шляхом
От куди ти своїми фантазіями прожектами заведеш інших а потім..
А ктО ЄтО здЕлАл ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:55

  unicdima написав:Ще одне сцикливе ухилянтське брехло намалювалося.
Однозначно треба закручувайти гайки, щоб всі ці брехливі хуми та песікоти ссалися щось вякнути в сторону військових .

Ну, во первых, ты так и не научился общаться. Если не ошибаюсь вы до войны таксовали в Киеве, так вот уровень вашего общения так и остался на уровне водителя такси (относится не ко всем работникам такси) Если вы с чем-то не согласны проще всего написать примитивных оскорблений. Уровень 15ти летнего школьника)

Во вторых, так Пёсокот прав? вы в ТЦК работаете?)) И при чем здесь выпады в сторону военных? Речь была о ТЦК.
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  #<1 ... 5805580658075808>
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