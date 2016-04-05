Я - знаю!))
Тому, нехай ухУйлянти не перемикаються!))
Попереду - найцікавіше!
Хоча, куди вони вже можуть перемкнути - канал то один - канал "чесних новин"!
Телемарафон
ТЦК - рулеЗЗЗ!© 👍
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:33
Працівник ТЦК - професія майбутнього!©)))
Я - знаю!))
Тому, нехай ухУйлянти не перемикаються!))
Попереду - найцікавіше!
Хоча, куди вони вже можуть перемкнути - канал то один - канал "чесних новин"!
Телемарафон
ТЦК - рулеЗЗЗ!© 👍
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:39
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:47
Мені за півроку до нападу пропонували нач-ком відділу комплектації. Саму робочу посаду...
Бажаючих не було. Шукали вола.
Може здурі й погодився б, але треба було їхати в Дніпро на співбесіду (тому що за 50), а тут сімейні прижали, здоров'я (все одночасно зійшлось)).
Тому відмовився.
А так би давав Вам самі свіжі новини з полів)))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 гру, 2023 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:47
Добре, давай спростимо
Отже
Є ланцюжок
Президент-Міністр освіти-Начальник обласного освіти-Начальник районної освіти-Директор школи-Вчитель-учень
Всього 7 осіб
Питання всього два
Перше - Який відсоток вини кожного між цими сімома учасниками ланцюжка в тому що учень погано вчився?
Друге - Як вплине відсутність знань в учня на майбутнє цього ланцюжка?
В мене є відповіді на це запитання
По ланцюжку відповідальності-відсоток вини
0,1%(Президент)-0,2%(Міністр освіти)-0,3%Облно-0,4%районо-0,5%директор-1,5%вчитель-
97% учень
По ланцюжку відповідальності- погіршення життя
0,1%(Президент)-0,2%(Міністр освіти)-0,3%Облно-0,4%районо-0,5%директор-1,5%вчитель-
97% учень
А тепер ти можеш привести якийсь свій ланцюжок( цифри можеш ставити які хочеш, головне щоб в сумі було 100%, або спробувати переконати мене/оточуючих/себе - в тому що моя теза про
від поганої підготовки в першу чергу найбільше постраждає в своєму житті учень, а раз так то саме він несе найбільшу відповідальність за своє майбутнє і відмазки типу мене погано навчили/забезпечили і так далі - тільки погіршать його стан - є невірною.
Дурню
Коли тобі ставлять запитання - це не говорить про те що ти центр всесвіту.
Ти всіх не вчив
Тому може саме твої учні, не зважаючи на твою беззаперечну тупість - змогли чогось навчитись
А якби не ти - то вони могли б навчитись ще краще
Ти ж цього не знаєш?
Тому навчись до загальних питань не приплітати себе.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 гру, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:51
реклама ТЦК
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:52
Все буде Україна!)))
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:52
ненависть буде у будь-якому випадку. добровольців вже давно майже нема і не буде, і ніяка реклама і заманухи не спрацюють, так що тільки примус залишається. також є достатньо відео, де з працівниками ТЦК (зазвичай це поранені) спілкуються як з гівном і на них нападають. на людину з автоматом нападати вже не так хочеться.
Востаннє редагувалось trololo в Суб 09 гру, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:53
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:55
Ну, во первых, ты так и не научился общаться. Если не ошибаюсь вы до войны таксовали в Киеве, так вот уровень вашего общения так и остался на уровне водителя такси (относится не ко всем работникам такси) Если вы с чем-то не согласны проще всего написать примитивных оскорблений. Уровень 15ти летнего школьника)
Во вторых, так Пёсокот прав? вы в ТЦК работаете?)) И при чем здесь выпады в сторону военных? Речь была о ТЦК.
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