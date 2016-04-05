Додано: Суб 09 гру, 2023 22:13

detroytred написав: Тобто мені відповідати не тільки за тих, кого я вчив, а ще й за інших? Тобто мені відповідати не тільки за тих, кого я вчив, а ще й за інших?

detroytred написав: Будуть в тебе хоч якісь інші джерела оцінки моєї роботи, окрім цих брехливо-зістельних, от тоді можеш хоч спробувати щось виясняти, запитати. Поясню.

А поки - лісом...

З хатєлками та дурними вигадками. Будуть в тебе хоч якісь інші джерела оцінки моєї роботи, окрім цих брехливо-зістельних, от тоді можеш хоч спробувати щось виясняти, запитати. Поясню.А поки - лісом...З хатєлками та дурними вигадками.

Ти вже за своє відповів1 На нас напали і тим хто напав було видно що ти навчив погано і змахався на пенсію2 Те що вчив і жив погано - видно й тобі по розміру твоєї пенсії і не виплатам які тобі заборгували (як ти до когось - так і хтось до тебе)3 Тепер ти свій поганий досвід життя (до речі на пару з ладом) пробуєш навязати сьогоднішньому поколіннюПитанняЧому ти так ненавидиш Державу в якій живеш?Тобі погано - бо ти погано працювавТо чому ти хочеш відновити умови по яким твоїм дітям стане погано?Навіщо мені шукати якісь оцінки...якщо ти сам їх собі дав.Ти вчив/керував - і при цьому стверджуєш що вина основна на керівниках....Невже до тебе не доходитьНе можна одночасно пертись до розумних і красивих...Ти сам хоч визначився хто ти був?Маленький гвинтикЧи викрутка яка гвинтики крутить.Чомусь ти себе рахуєш як мінімум по вазі шуруповертаа відповідати збираєшся як гвинтик який крутили.