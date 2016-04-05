hume написав:Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..?
ненависть буде у будь-якому випадку. добровольців вже давно майже нема і не буде, і ніяка реклама і заманухи не спрацюють, так що тільки примус залишається. також є достатньо відео, де з працівниками ТЦК (зазвичай це поранені) спілкуються як з гівном і на них нападають. на людину з автоматом нападати вже не так хочеться.
Він же ж бреше, подивися відео, там розмова пішла на підвищених тонах лише коли куриця охринівша включила дурня.
budivelnik написав:Коли тобі ставлять запитання - це не говорить про те що ти центр всесвіту. Ти всіх не вчив Тому може саме твої учні, не зважаючи на твою беззаперечну тупість - змогли чогось навчитись А якби не ти - то вони могли б навчитись ще краще Ти ж цього не знаєш? Тому навчись до загальних питань не приплітати себе.
Тобто мені відповідати не тільки за тих, кого я вчив, а ще й за інших? Схаменися, зі своїми хатєлками.
Ключові слова в тебе -- *може" і *якби*. Це і є твої оцінки з брехливої твоєї стелі. І саме на них я тобі вказав.
Будуть в тебе хоч якісь інші джерела оцінки моєї роботи, окрім цих брехливо-зістельних, от тоді можеш хоч спробувати щось виясняти, запитати. Поясню. А поки - лісом... З хатєлками та дурними вигадками.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 гру, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тобто мені відповідати не тільки за тих, кого я вчив, а ще й за інших?
Ти вже за своє відповів 1 На нас напали і тим хто напав було видно що ти навчив погано і змахався на пенсію 2 Те що вчив і жив погано - видно й тобі по розміру твоєї пенсії і не виплатам які тобі заборгували (як ти до когось - так і хтось до тебе) 3 Тепер ти свій поганий досвід життя (до речі на пару з ладом) пробуєш навязати сьогоднішньому поколінню
Питання Чому ти так ненавидиш Державу в якій живеш? Тобі погано - бо ти погано працював То чому ти хочеш відновити умови по яким твоїм дітям стане погано?
detroytred написав:Будуть в тебе хоч якісь інші джерела оцінки моєї роботи, окрім цих брехливо-зістельних, от тоді можеш хоч спробувати щось виясняти, запитати. Поясню. А поки - лісом... З хатєлками та дурними вигадками.
Навіщо мені шукати якісь оцінки...якщо ти сам їх собі дав.
Ти вчив/керував - і при цьому стверджуєш що вина основна на керівниках.... Невже до тебе не доходить Не можна одночасно пертись до розумних і красивих...
Ти сам хоч визначився хто ти був? Маленький гвинтик Чи викрутка яка гвинтики крутить.
Чомусь ти себе рахуєш як мінімум по вазі шуруповерта а відповідати збираєшся як гвинтик який крутили.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 гру, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Ну, во первых, ты так и не научился общаться. Если не ошибаюсь вы до войны таксовали в Киеве, так вот уровень вашего общения так и остался на уровне водителя такси (относится не ко всем работникам такси) Если вы с чем-то не согласны проще всего написать примитивных оскорблений. Уровень 15ти летнего школьника)
Во вторых, так Пёсокот прав? вы в ТЦК работаете?)) И при чем здесь выпады в сторону военных? Речь была о ТЦК.
А хто в ТЦК працює, не військові? Я ніколи в ТЦК не працював і працювати не буду. От бачиш, ти брешеш як і песікот. Так, я мав останні три роки перед війною відношення до бізнесу таксі і сам катав щоб розуміти нюанси. А взагалі я багато років був керівником філіалу комп`ютерної компанії і особисто знаю керівників найбільших дистриб`юторів і мереж типу ЕРС, МТІ, ЕЛКО, Розетка, Фокстрот тощо.
trololo написав:головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.
Абсолютно правильная точка зрения. Многим надо осознать простую и очевидную вещь, когда ситуация пришла к двум вариантам. Первый жёсткая принудительная мобилизация, не может держаться фронт когда на участке обороны держатся 10 воинов ЗСУ против 100 атакующих орков, такое уже есть в ряде мест, такой фронт рано или поздно посыпется, и может посыпаться резко и далеко. И улыбающийся чеченец с бурятом в вашем городе, на вашей улице и даже в вашей квартире станет реальностью. И второй вариант, какие-то переговоры под какие-то гарантии, я не политик. Я понимаю, что рукодство любит байки и лайки. Но никто не тянул принудительно руководство в руководство. Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух. Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК СУ ЗСУ. Если есть вопросы к взяткам, пишите заявления в ДБР, а не тиражируйте в соцсетях дискредитирующие ролики.
detroytred написав:Тобто мені відповідати не тільки за тих, кого я вчив, а ще й за інших?
Ти вже за своє відповів 1 На нас напали і тим хто напав було видно що ти навчив погано і змахався на пенсію 2 Те що вчив і жив погано - видно й тобі по розміру твоєї пенсії і не виплатам які тобі заборгували (як ти до когось - так і хтось до тебе) 3 Тепер ти свій поганий досвід життя (до речі на пару з ладом) пробуєш навязати сьогоднішньому поколінню
Питання Чому ти так ненавидиш Державу в якій живеш? Тобі погано - бо ти погано працював То чому ти хочеш відновити умови по яким твоїм дітям стане погано?
Бу-га-га)) Поцікався, як *опустилася* пенсія в атошників... І як вона опуститься в сьогоднішніх всл через після пари років після звільнення. Як їм приостановлять пільги, наріжуть норми та ліміти на лікування, які будуть черги на житло... І які в них будуть борги по "призупиненному".
А ти їм заспіваєш - "Те що вчив і жив погано - видно й тобі по розміру твоєї пенсії і не виплатам " Тільки замість вчив, буде служив-воював.
Придумаєш, як отой єралашик з Успіхом, щоб гроші собі замість пакування буса з волонтеркою залишити. Це ж вже видно.
А про ненавидиш державу -- цю брехню з якої стелі-то узяв? Класично перекриваєш новою...