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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5805580658075808
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:56

  trololo написав:
  hume написав:Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..?


ненависть буде у будь-якому випадку. добровольців вже давно майже нема і не буде, і ніяка реклама і заманухи не спрацюють, так що тільки примус залишається. також є достатньо відео, де з працівниками ТЦК (зазвичай це поранені) спілкуються як з гівном і на них нападають. на людину з автоматом нападати вже не так хочеться.

Він же ж бреше, подивися відео, там розмова пішла на підвищених тонах лише коли куриця охринівша включила дурня.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:56

  unicdima написав:Однозначно треба закручувайти гайки, щоб всі ці брехливі хуми та песікоти ссалися щось вякнути в сторону військових
Ти знаєш чим мєнт відрізняється від військового?
Чому в 2014 ДШБ здавали зброю бабкам які їх оточили?

Все тому -що військовий ЗАХИЩАЄ всіх хто є ГРОМАДЯНАМИ країни якій він служить.Не залежно від того злодії вони чи поважні бюргери..

А от для ментів - є різниця
Вони одну частину населення ( та яка не в тюрмі) захищають від другої(зеків).

Ти напевно мєнт ?
Тільки вони можуть ділити на групи тих кого повинні захищати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:59

budivelnik

будівельник, як долярчику тебе треба образити, щоб ти зі злості почав донатить на підарське військо?
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:09

  budivelnik написав:Коли тобі ставлять запитання - це не говорить про те що ти центр всесвіту.
Ти всіх не вчив
Тому може саме твої учні, не зважаючи на твою беззаперечну тупість - змогли чогось навчитись
А якби не ти - то вони могли б навчитись ще краще
Ти ж цього не знаєш?
Тому навчись до загальних питань не приплітати себе.

Тобто мені відповідати не тільки за тих, кого я вчив, а ще й за інших?
Схаменися, зі своїми хатєлками.

Ключові слова в тебе -- *може" і *якби*.
Це і є твої оцінки з брехливої твоєї стелі.
І саме на них я тобі вказав.

Будуть в тебе хоч якісь інші джерела оцінки моєї роботи, окрім цих брехливо-зістельних, от тоді можеш хоч спробувати щось виясняти, запитати. Поясню.
А поки - лісом...
З хатєлками та дурними вигадками.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 гру, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:09

Любов ТЦК до ухуйлянтів))

ТЦК за віком бачать ухилянтів в бежевому платтячку... :mrgreen:
Дивимось/слухаєм>>>
https://youtube.com/shorts/8o4WmfKV8Vo? ... 5qjHUXmcQm
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто мені відповідати не тільки за тих, кого я вчив, а ще й за інших?
Ти вже за своє відповів
1 На нас напали і тим хто напав було видно що ти навчив погано і змахався на пенсію
2 Те що вчив і жив погано - видно й тобі по розміру твоєї пенсії і не виплатам які тобі заборгували (як ти до когось - так і хтось до тебе)
3 Тепер ти свій поганий досвід життя (до речі на пару з ладом) пробуєш навязати сьогоднішньому поколінню

Питання
Чому ти так ненавидиш Державу в якій живеш?
Тобі погано - бо ти погано працював
То чому ти хочеш відновити умови по яким твоїм дітям стане погано?

  detroytred написав:Будуть в тебе хоч якісь інші джерела оцінки моєї роботи, окрім цих брехливо-зістельних, от тоді можеш хоч спробувати щось виясняти, запитати. Поясню.
А поки - лісом...
З хатєлками та дурними вигадками.
Навіщо мені шукати якісь оцінки...якщо ти сам їх собі дав.

Ти вчив/керував - і при цьому стверджуєш що вина основна на керівниках....
Невже до тебе не доходить
Не можна одночасно пертись до розумних і красивих...

Ти сам хоч визначився хто ти був?
Маленький гвинтик
Чи викрутка яка гвинтики крутить.

Чомусь ти себе рахуєш як мінімум по вазі шуруповерта
а відповідати збираєшся як гвинтик який крутили.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 гру, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:15

  hume написав:Ну, во первых, ты так и не научился общаться. Если не ошибаюсь вы до войны таксовали в Киеве, так вот уровень вашего общения так и остался на уровне водителя такси (относится не ко всем работникам такси) Если вы с чем-то не согласны проще всего написать примитивных оскорблений. Уровень 15ти летнего школьника)

Во вторых, так Пёсокот прав? вы в ТЦК работаете?)) И при чем здесь выпады в сторону военных? Речь была о ТЦК.

А хто в ТЦК працює, не військові? Я ніколи в ТЦК не працював і працювати не буду. От бачиш, ти брешеш як і песікот.
Так, я мав останні три роки перед війною відношення до бізнесу таксі і сам катав щоб розуміти нюанси. А взагалі я багато років був керівником філіалу комп`ютерної компанії і особисто знаю керівників найбільших дистриб`юторів і мереж типу ЕРС, МТІ, ЕЛКО, Розетка, Фокстрот тощо.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

trololo написав:головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.


Абсолютно правильная точка зрения.
Многим надо осознать простую и очевидную вещь, когда ситуация пришла к двум вариантам.
Первый жёсткая принудительная мобилизация, не может держаться фронт когда на участке обороны держатся 10 воинов ЗСУ против 100 атакующих орков, такое уже есть в ряде мест, такой фронт рано или поздно посыпется, и может посыпаться резко и далеко. И улыбающийся чеченец с бурятом в вашем городе, на вашей улице и даже в вашей квартире станет реальностью.
И второй вариант, какие-то переговоры под какие-то гарантии, я не политик. Я понимаю, что рукодство любит байки и лайки. Но никто не тянул принудительно руководство в руководство.
Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух.
Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК СУ ЗСУ. Если есть вопросы к взяткам, пишите заявления в ДБР, а не тиражируйте в соцсетях дискредитирующие ролики.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто мені відповідати не тільки за тих, кого я вчив, а ще й за інших?
Ти вже за своє відповів
1 На нас напали і тим хто напав було видно що ти навчив погано і змахався на пенсію
2 Те що вчив і жив погано - видно й тобі по розміру твоєї пенсії і не виплатам які тобі заборгували (як ти до когось - так і хтось до тебе)
3 Тепер ти свій поганий досвід життя (до речі на пару з ладом) пробуєш навязати сьогоднішньому поколінню

Питання
Чому ти так ненавидиш Державу в якій живеш?
Тобі погано - бо ти погано працював
То чому ти хочеш відновити умови по яким твоїм дітям стане погано?

Бу-га-га))
Поцікався, як *опустилася* пенсія в атошників...
І як вона опуститься в сьогоднішніх всл через після пари років після звільнення.
Як їм приостановлять пільги, наріжуть норми та ліміти на лікування, які будуть черги на житло...
І які в них будуть борги по "призупиненному".

А ти їм заспіваєш - "Те що вчив і жив погано - видно й тобі по розміру твоєї пенсії і не виплатам "
Тільки замість вчив, буде служив-воював.

Придумаєш, як отой єралашик з Успіхом, щоб гроші собі замість пакування буса з волонтеркою залишити.
Це ж вже видно.

А про ненавидиш державу -- цю брехню з якої стелі-то узяв?
Класично перекриваєш новою...
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