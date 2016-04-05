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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:44
hume написав:
Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо
.
ну да
в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством"
вот и результат...
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:55
В районе Авдеевки в последние дни отмечается интересное явление, а именно, по большинству направлений атак, РОВ применяют в основном подразделения из состава 1 АК (так называемого “ДНР”). В свою очередь, регуляры, которых в районе Авдеевки большинство и они куда более боеспособные, не так часто участвуют в боевых действиях.
Например, в районе Весёлого, используются исключительно тушки из состава 114 ОМСБр. Та же 114 ОМСБр при поддержке 1454 МСП 1 АК вела штурмовые действия в направлении Камянка-Авдеевка, Каштановое, Минеральное. Эта же бригада оперирует в районе Коксохима.
Российские регуляры отмечаются в районе Водяного, это 55-я и 74-я ОМСБр 41 ОВА, но в основном на убой там идут тушки 1-й ОМСБр 1 АК. Так же, в районе Славное-Новомихайловка отсвечивает 39-я ОМСБр 68 АК, а Луганское-Новомихайловка 255 МСП 20 МСД 8 ОВА.
При этом, наиболее боеспособные 15-я, 21-я, 30-я ОМСБр 2 ОВА, не проявляют особой активности. Разве, что в районе Степового вынырнула 30-я ОМСБр и то, без особо размаха на широкую ногу. Аналогично и 239-й ТП 90 ТД сидит ниже травы, тише воды.
Собственно о чём это всё говорит? Ведётся тщательная перегруппировка и доукомплектация подразделений после безумных, самоубийственных волн наступления. Причём подготовка основательная, с учётом известного потенциала, собранного РОВ за последний месяц у Авдеевки и того, что последние недели применяется преимущественно пехотная компонента 1 АК, с ограниченным задействованием механизированной компоненты.
Соответственно, третья волна наступления, куда более мощная, чем предыдущие две, может состояться до конца декабря, уже в течение ближайших недели – двух.
Это вполне логично с учётом известных дедлайнов взятия Авдеевки, установленных российским командованием, а именно, первый – до Нового года, второй – до проведения так называемых выборов, так называемого президента россии.
В этой свези, на себя обращает внимание и чрезмерная активизация россиян по всей восточной линии фронта. Лимано-Купянская ось, Бахмут, Авдеевка, сама собою как разумеющееся, Марьинка, а так же, более чем уверен, в скором времени начнётся повышенная активизация РОВ в районе Угледара.
В некотором смысле, вся эта активизация не имеет какого-то глобального тактического, и тем более, стратегического смысла и это так. Смысл этого всего кровавого перформенса – реализация плана “Б”, на случай провала оккупации Авдеевки до выборов в россии.
Дело в том, что командование РОВ на случай провала оккупации Авдеевки до выборов, то есть, крайнего дедлайна, за невыполнение которого могут полететь головы, решило испытать удачу по другим направлениям как запасной вариант. Авось удастся захватить Марьинку? Чем не альтернатива Авдеевке? Или Угледар? Вернуть под контроль РОВ Клещиевку или Андреевку? Захватить Синьковку и обещать россиянам захватить Купянск, а оттуда и до Харькова же рукой подать!
То есть, вместо экономии сил, в связи с высокими потерями в районе Авдеевки, командование РОВ выбрало вариант рассредоточения и траты ресурса везде, где они видят перспективу, что-либо урвать.
В целом, это истощение их ресурса, рассредоточение по очень широкому фронту, без какого либо определённого результата, но главное даже не это. Главное то, что они сами не верят в то, что им удастся в короткосрочной перспективе оккупировать маленький городок, у которого сконцентрировано несколько общевойсковых армий и более 40 тысяч людского ресурса.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:00
Учора був у місці проведення ВЛК. Народу не протовпитися. Лікарі приймають до 12 год. Всі не встигають. Тому деякі займають чергу під поліклінікою з шостої ранку. Щоб кожного дня не витрачати час.
Тепер питання для кмітливих, як так і чому є розмови про мобілізацію у ЗСУ?
Питання до знатоків, час пішов)))
В мене є своя версія (правильна чи ні - не гарантує)) на підставі деякого спостереження, але поки озвучувати не буду.
Бо так не цікаво.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:00
trololo написав: hume написав:
Появилось аидео из оздоровительного центра Косино. ТЦК как обычно пробивает очередное дно. Работники тцк в Закарпатье по своему обмундированию могут посоперничать с военными в зоне боевых действий. Все через одного с автоматическим оружием, в бронежилетах и в касках, блять, они в касках.. на персонал кричат, общаются на уровне гопоты, которой дали чуть чуть власти..угрожают тюрьмой. В прошлый раз я говорил про 20ть человек тцкшников, но нет, из было не менее 30-40.
И как изюминка у всех тцкшников теперь закрыты лица. Никогда не понимал людей, которые делают правое дело при этом закрывая свои лица (есть исключения, но это явно не из из их числа)
В итоге русской пропаганде преподнесли очередной подарок.
головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.
Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..? Вопрос риторический. Стимулировать вступить в войска можно только хрустящими купюрами, но, очевидно, что ремонт переходов для нас важнее.
Всё равно кто-то там задонатит на дроны (типа нас с вами), резервы можно пополнить затолкав очередных бедолаг в микроавтобус, снаряды и технику подгонят западные партнёры а брукивка сама себя не поменяет..
Пс
Не так давно стоял на блокпосту, сложилось стойкое ощущение, что машины от 60-70еуе не останавливают. То же самое и с повестками. В хрущах чуть ли не двери выламывают, а в жилых комплексах побогаче как мышки, тихонько положили повестки в почтовые ящики и так же как мышки испарились.
Востаннє редагувалось hume
в Суб 09 гру, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:07
Прохожий написав: hume написав:
Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо
.
ну да
в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством"
вот и результат...
Да это вообще ппц. С таким управлением, как мы наблюдаем в последнее время, я вообще не хочу представлять наше будущее.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:08
hume написав:
Не так давно стоял на блокпосту, сложилось стойкое ощущение, что машины от 60-70еуе не останавливают. То же самое и с повестками. В хрущах чуть ли не двери выламывают, а в жилых комплексах побогаче как мышки, тихонько положили повестки в почтовые ящики и так же как мышки испарились
интересно как на Печерске
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:17
hume написав: Прохожий написав: hume написав:
Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо
.
ну да
в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством"
вот и результат...
Да это вообще ппц. С таким управлением, как мы наблюдаем в последнее время, я вообще не хочу представлять наше будущее.
Нормальне керування.
Якщо бігти трусцою, то все рівно, хто біжить -- хоч Болт, хоч любитель, хоч інвалід.
Управлінці в нас звикли виконувати і виконують свої функції -- по мінімуму. Для спокійних умов це прокатувало раніше, прокатило б і зараз. Може й прокатить.
При форс-мажорах же проблеми проявляються більш яскраво, виходять на поверхню...
Максимум повинен був видати ще ПАП...
"Започаткувати нові принципи у владі", дійсно зробити "нову армію", судову та ін. реформи.
Для цього він мав усі умови -- піднесення суспільства після РГ, повільна війна.
Чогось революційного (відносно попередників, тобто роботи по максимуму) чекати від будь-якого його наступника -- не було і близько відповідних умов. Час пройшов.
А те, що в Зе мінімум менший, ніж мінімум ПАПа -- ролі вже не відіграє.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:52
hume написав:
Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..?
ненависть буде у будь-якому випадку. добровольців вже давно майже нема і не буде, і ніяка реклама і заманухи не спрацюють, так що тільки примус залишається. також є достатньо відео, де з працівниками ТЦК (зазвичай це поранені) спілкуються як з гівном і на них нападають. на людину з автоматом нападати вже не так хочеться.
Востаннє редагувалось trololo
в Суб 09 гру, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 22:18
trololo написав:головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.
Абсолютно правильная точка зрения.
Многим надо осознать простую и очевидную вещь, когда ситуация пришла к двум вариантам.
Первый жёсткая принудительная мобилизация, не может держаться фронт когда на участке обороны держатся 10 воинов ЗСУ против 100 атакующих орков, такое уже есть в ряде мест, такой фронт рано или поздно посыпется, и может посыпаться резко и далеко. И улыбающийся чеченец с бурятом в вашем городе, на вашей улице и даже в вашей квартире станет реальностью.
И второй вариант, какие-то переговоры под какие-то гарантии, я не политик. Я понимаю, что рукодство любит байки и лайки. Но никто не тянул принудительно руководство в руководство.
Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух.
Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК, как составной части Сухопутных войск ЗСУ. Если есть вопросы к взяткам, пишите заявления в ДБР, а не тиражируйте в соцсетях дискредитирующие ролики.
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 09 гру, 2023 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 22:32
trololo написав:
ненависть буде у будь-якому випадку. добровольців вже давно майже нема і не буде, і ніяка реклама і заманухи не спрацюють, так що тільки примус залишається. також є достатньо відео, де з працівниками ТЦК (зазвичай це поранені) спілкуються як з гівном і на них нападають. на людину з автоматом нападати вже не так хочеться.
На подавляющем большинстве видео именно работники ТЦК слетают с катушек когда им говорят,что те действуют не по закону. Или им по каким то причинам не нравится как с ними общаются. Сразу и не вспомню ни одного видео где на работника ТЦК прям вот напали, но, в голову приходит с десяток примеров где работники тцк позволяли себе дичайшую дичь чем и заслужили себе неоднозначную репутацию.
Даже в говёной россии отказались от мобилизации в советском виде, поняли,что это не пойдёт никому на пользу и просто начали заниматься рекрутингом.
Часто проскакивала инфо о раненых и контуженный бойцах, которых перевели на работу в ТЦК. Как вы думаете, таким, с психологической точки зрения, можно давать автоматическое оружие? Вы же понимаете, что человек отвоевавший какой-то период времени после перевода в тыл типа Закарпатья с его дорогой рекреационной инфраструктурой видит, что он находится абсолютно в другом мире, он сталкивается с вопиющей несправедливостью.. последствия могут быть очень плачевными
ПС
И что самое мерзкое так это то, что в каждом тцк есть расценки. На сегодня это одна из самых коррумпированных структур.
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