Додано: Суб 09 гру, 2023 23:22

Добре, давайте без емоцій.



Що пропонується? Військо, в якому вже значна частина буде слабше вмотивованою; тобто треба по примусу.



Тут вказували і Сашагбл (до речі, давно не було його на гілці) і Дімаунікум, що без проблем ... примушені потім навіть нічим не відрізняються; 74 розкидали по частинах.

Але.

Це за яких умов-то? Коли більшість більш-менш свідомі... Коли є куди розкидувати, тобто кого розбавляти "ухилянтами".



А коли до отих пофігістів всіх мастей (від лешацюг до ававтарів) додадуть ухилянтів, то що?

Ще й відслужівші будуть уходити на дембель...



То що? Ау?

Тільки примус, а не вплив більшості свідомих вояків на все більш зростаючий відсоток поповненням ухилянтами.



СовдепА тримався на чому? На системі примусу...

А систему примусу складав хто?

Що самий дрищ-лейтеха командував...бо за ним увесь офіц.склад.



А тут система лідерів... і по суті домовлятися. Система офіцерська ж -- он по дописам Фрііза у всій красі(((





Так що ви отією масовою мобілізацією несвідомих бажаєте досягнути-то???

Якщо вже масово їх було мобілізовувати, то при масовій мобілізації свідомих. І то ризики..., бо страховки -- офіц.складом нема. А з сержантським -- все практично показав приклад намагань сержанта Маркуса. Так то ж навіть у кращій серед кращих -- де вони самі відбирали охочих служити в них.



Не буває див, що і старе частково зруйнували, і нове ще не встигли побудувати, а бажаєте результат?

Від якогось гібріду...

Треба або повертатися до старого (і малим совдепом перемагати великий), або дійсно нове створити ... з немотивованими? (ага(((

Бо оті армії за натівськими стандартами тримаються виключно на мотивації (і грошима, і-або прізванієм бути вояком). Плюс ще дійсно найвищими забезпеченням та навчанням усіх ланок особового складу; від рядового до генерала.