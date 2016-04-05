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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 22:36
hume написав:
Сразу и не вспомню ни одного видео где на работника ТЦК прям вот напали
пошукайте, мені 2 чи 3 точно попадалось.
Даже в говёной россии отказались от мобилизации в советском виде, поняли,что это не пойдёт никому на пользу и просто начали заниматься рекрутингом.
в них втричі більше людей, втричі сильніша пропаганда, тюрми стали пустіше на 200 тис рил, активна примусова мобілізація в "Лнр та Днр"
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trololo
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Додано: Суб 09 гру, 2023 22:38
hume написав:
Часто проскакивала инфо о раненых и контуженный бойцах, которых перевели на работу в ТЦК. Как вы думаете, таким, с психологической точки зрения, можно давать автоматическое оружие?
.
контузія не значить, що людина дурачок і забула як поводитись зі зброєю. для допуску до зброї проводиться перевірка та підготовка.
Вы же понимаете, что человек отвоевавший какой-то период времени после перевода в тыл типа Закарпатья с его дорогой рекреационной инфраструктурой видит, что он находится абсолютно в другом мире, он сталкивается с вопиющей несправедливостью.. последствия могут быть очень плачевными
поки що проблем із застосуванням зброї не було, дай Бог і не буде.
Востаннє редагувалось trololo
в Суб 09 гру, 2023 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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trololo
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Додано: Суб 09 гру, 2023 22:39
Смысл был кошмарить тот санаторий для ревматоидных пенсов?
40+, ну 45+ имеет смысл мобилизировать только экономически, поднимите ставку военного сбора для начала.
Опустите нижний возраст мобилизации до 25, восстановите призыв 18-25.
А вся эта трескотня про тотальную военную мобилизацию имеет преимущественно негативный эффект.
Да, к переговорам по границам не 1992 г надо готовиться. Чем раньше "отошьют")) Подоляка и ко, тем лучше.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 22:47
Шановні! Яка скажена тварина Вас покусала?!
Агов, досить гризти один одного
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Ірина_
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Додано: Суб 09 гру, 2023 22:48
trololo написав:
контузія не значить, що людина дурачок і забула як поводитись зі зброєю. для допуску до зброї проводиться перевірка та підготовка
А отут дозвольте заперечити.
Мене і моїх побратимів за 21місяць ще НІХТО не перевіряв "на адекватність поводження зі зброєю"!
А підготовка - двічі по 7 патронів в мішень/мішок - це підготовка?
А ті, які були в той час в наряді/на посту, то навіть, і тих 7 патронів НЕ випустили!🤦🤦♂️🤦🏻
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Додано: Суб 09 гру, 2023 22:49
trololo написав:
Даже в говёной россии отказались от мобилизации в советском виде, поняли,что это не пойдёт никому на пользу и просто начали заниматься рекрутингом.
в них втричі більше людей, втричі сильніша пропаганда, тюрми стали пустіше на 200 тис рил, активна примусова мобілізація в "Лнр та Днр"
У нас тоже тюрьмы опустели, просто это не стоит разносить.
Дело не в количестве людей, а в финансовой составляющей вопроса. Есть несколько видео где командиры говорят про переход на нормальный рекрутинг. Ну и нужно политическое решение поменьше тратить на позолоту куполов и повысить военным зп, чем восполнить потери ЗСУ. Но тогда "любі друзі" должны меньше воровать, а это выбор очень сложный даже в столь непростое время.
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hume
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Додано: Суб 09 гру, 2023 23:02
Успіх написав:
А отут дозвольте заперечити.
Мене і моїх побратимів за 21місяць ще НІХТО не перевіряв "на адекватність поводження зі зброєю"!
А підготовка - двічі по 7 патронів в мішень/мішок - це підготовка?
А ті, які були в той час в наряді/на посту, то навіть, і тих 7 патронів НЕ випустили!🤦🤦♂️🤦🏻
І де це таке є?
У нас на стрільбах по 120 патронів, гранатометчики по 2 постріли, спгешники по 6 пострілів на розрахунок, ЗУшки по 90 пострілів, мінометчики не памятаю. Все нормально.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 23:02
freeze написав:
trololo написав:головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.
Абсолютно правильная точка зрения.
Многим надо осознать простую и очевидную вещь, когда ситуация пришла к двум вариантам.
Первый жёсткая принудительная мобилизация, не может держаться фронт когда на участке обороны держатся 10 воинов ЗСУ против 100 атакующих орков, такое уже есть в ряде мест, такой фронт рано или поздно посыпется, и может посыпаться резко и далеко. И улыбающийся чеченец с бурятом в вашем городе, на вашей улице и даже в вашей квартире станет реальностью.
И второй вариант, какие-то переговоры под какие-то гарантии, я не политик. Я понимаю, что рукодство любит байки и лайки. Но никто не тянул принудительно руководство в руководство.
Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух.
Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК, как составной части Сухопутных войск ЗСУ. Если есть вопросы к взяткам, пишите заявления в ДБР, а не тиражируйте в соцсетях дискредитирующие ролики.
Фриз, вы ж одессит, свои тусовки в телеграмм, свои чаты по ЖК(у вас хороший хоть и промокает в шторм чуток)
Что там по герою вашего облвоенкомата Борисову? Дома сидит(как Пашка МПЦ), нигде не сидит, или как инвалид сердце надорванное несправедливостью в Коблево лечит?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 23:02
Успіх написав: trololo написав:
контузія не значить, що людина дурачок і забула як поводитись зі зброєю. для допуску до зброї проводиться перевірка та підготовка
А отут дозвольте заперечити.
Мене і моїх побратимів за 21місяць ще НІХТО не перевіряв "на адекватність поводження зі зброєю"!
А підготовка - двічі по 7 патронів в мішень/мішок - це підготовка?
А ті, які були в той час в наряді/на посту, то навіть, і тих 7 патронів НЕ випустили!🤦🤦♂️🤦🏻
так ви ж артилерист, може піхоту краще готують. а при мобілізації комісію проходили ж. чим не перевірка.
Востаннє редагувалось trololo
в Суб 09 гру, 2023 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 23:22
Добре, давайте без емоцій.
Що пропонується? Військо, в якому вже значна частина буде слабше вмотивованою; тобто треба по примусу.
Тут вказували і Сашагбл (до речі, давно не було його на гілці) і Дімаунікум, що без проблем ... примушені потім навіть нічим не відрізняються; 74 розкидали по частинах.
Але.
Це за яких умов-то? Коли більшість більш-менш свідомі... Коли є куди розкидувати, тобто кого розбавляти "ухилянтами".
А коли до отих пофігістів всіх мастей (від лешацюг до ававтарів) додадуть ухилянтів, то що?
Ще й відслужівші будуть уходити на дембель...
То що? Ау?
Тільки примус, а не вплив більшості свідомих вояків на все більш зростаючий відсоток поповненням ухилянтами.
СовдепА тримався на чому? На системі примусу...
А систему примусу складав хто?
Що самий дрищ-лейтеха командував...бо за ним увесь офіц.склад.
А тут система лідерів... і по суті домовлятися. Система офіцерська ж -- он по дописам Фрііза у всій красі(((
Так що ви отією масовою мобілізацією несвідомих бажаєте досягнути-то???
Якщо вже масово їх було мобілізовувати, то при масовій мобілізації свідомих. І то ризики..., бо страховки -- офіц.складом нема. А з сержантським -- все практично показав приклад намагань сержанта Маркуса. Так то ж навіть у кращій серед кращих -- де вони самі відбирали охочих служити в них.
Не буває див, що і старе частково зруйнували, і нове ще не встигли побудувати, а бажаєте результат?
Від якогось гібріду...
Треба або повертатися до старого (і малим совдепом перемагати великий), або дійсно нове створити ... з немотивованими? (ага(((
Бо оті армії за натівськими стандартами тримаються виключно на мотивації (і грошима, і-або прізванієм бути вояком). Плюс ще дійсно найвищими забезпеченням та навчанням усіх ланок особового складу; від рядового до генерала.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 09 гру, 2023 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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