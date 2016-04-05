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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 гру, 2023 23:38
холява написав:
Мда...... про гантели мне понравилось .
Добрейшей души человек .
УСПИХ , помнишь я как то писал как приняли меня на гражданке ?
А тут вы еще с армии не вернулись и такой разворот !
Поверь , все еще впереди .
Ну так бывает же так, что вчерашний учитель Гала-володько, получив зарплату как президент и подержав булаву с автоматом в Раде, вдруг при встрече со своими Зефанатами,случайно начиная размахивать булавой(хорошо, что не в маске разгружая два рожка по своим Зеприхожанам) ударяет ею вместо гантели кого-то с самыми горящими глазками в кость черепа, с последующей тяжёлой ЧМТ(но до трепанации не доходит, ибо там сломать ничего не возможно, а ушиб лечит жена с зарплатой как у президента), которую прихожанин почти не замечает
И результат налицо
Успіх написав:
Ти трохи сплутав)) - квартиру будуть забирати в тебе, а в балаклаві з автоматом може виявитись Успіх
Швондер всегда выживет в эпицентре применения ТЯО
Потому что произошёл от таракана, даже не от крысы
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:22
unicdima написав:
І де це таке є?
Успіх написав:
А отут дозвольте заперечити.
Мене і моїх побратимів за 21місяць ще НІХТО не перевіряв "на адекватність поводження зі зброєю"!
А підготовка - двічі по 7 патронів в мішень/мішок - це підготовка?
А ті, які були в той час в наряді/на посту, то навіть, і тих 7 патронів НЕ випустили!🤦🤦♂️🤦🏻
У нас на стрільбах по 120 патронів, гранатометчики по 2 постріли, спгешники по 6 пострілів на розрахунок, ЗУшки по 90 пострілів, мінометчики не памятаю. Все нормально.
Так було на початку повномасштабної. В лісі на Волині
Ми ж - арта!
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:25
trololo написав: hume написав:
Ну можно же всё делать по уму, чтоб не вызывать ненависть. Одни в трусах ходят, другие в касках и с автоматическим оружием.. С персоналом общаются как с гвном. Ну кто в здравом уме прийдёт в ТЦК после таких видео..?
ненависть буде у будь-якому випадку. добровольців вже давно майже нема і не буде, і ніяка реклама і заманухи не спрацюють, так що тільки примус залишається. також є достатньо відео, де з працівниками ТЦК (зазвичай це поранені) спілкуються як з гівном і на них нападають. на людину з автоматом нападати вже не так хочеться.
Почему?
Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:33
ЛАД написав:
Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?
секрет в тому що чим краще пересічна людина живе, тим менше їй хочеться померти на війні. Плюс неосвідченість та пропаганда.
Думаєте словаки з чехами у випадку нападу будуть бігти в воєнкомат чи в сторону Мюнхена?
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Letusrock
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:38
freeze написав:
trololo написав:головне результат. на жаль, примусова мобілізація це неприємно. але раз добровольців не вистачає, необхідне менше зло. думаю, і в києві посилення неминуче. альтернатива - етноцид та примусова мобілізація вже у військо противника.
Абсолютно правильная точка зрения.
Многим надо осознать простую и очевидную вещь, когда ситуация пришла к двум вариантам.
Первый жёсткая принудительная мобилизация, не может держаться фронт когда на участке обороны держатся 10 воинов ЗСУ против 100 атакующих орков, такое уже есть в ряде мест, такой фронт рано или поздно посыпется, и может посыпаться резко и далеко. И улыбающийся чеченец с бурятом в вашем городе, на вашей улице и даже в вашей квартире станет реальностью.
И второй вариант, какие-то переговоры под какие-то гарантии, я не политик. Я понимаю, что руководство любит байки и лайки. Но никто не тянул принудительно руководство в руководство.
Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух.
Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК, как составной части Сухопутных войск ЗСУ. Если есть вопросы к взяткам, пишите заявления в ДБР, а не тиражируйте в соцсетях дискредитирующие ролики.
Согласен с необходимостью жёсткой мобилизации. Причём давно.
Согласен с необходимостью ввести уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ.
Но, к примеру ролик из Косино... Дискредитация? Да. Но со стороны ТЦК, а не автора ролика.
И второй момент. При "резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования", к сожалению, мобилизация не поможет. Она нужна только
вместе
с западной помощью. Если её не будет, то придётся идти на переговоры. И условия будут значительно тяжелее, чем раньше.
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ЛАД
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:41
ЛАД написав:
Почему?
Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?
В оркостані призов це суміш примусу, пропаганди, авантюристів, заробітчан та ін. На більшу кількість населення легше знайти їх. Легче компенсувати закінчення одних категорій посиленням впливу на інші групи. Системи примусу та пропаганди в них нікуди не ділися.
В нас по суті гібрид -- сучасна Запоріжська січ (лідери, козаки. Герої).
Модель має повне право на життя, поки є лідери та козаки.
Але козаки дійсно втомилися + втрати і... пропонується продовження функціонування цієї ж моделі на некозаках (образно ухилянтах, а точніше -- обивателях)?
Тому вихід хз. Там на горі видніше, вони академії закінчували.
А з наявного --- купа снарядів, дронів, щоб відбиватися в обороні від навали орди. Дочекавшись лебедів, дива або втомиться-загнеться сама орда.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 10 гру, 2023 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:43
Letusrock написав: ЛАД написав:
Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?
секрет в тому що чим краще пересічна людина живе, тим менше їй хочеться померти на війні. Плюс неосвідченість та пропаганда.
Думаєте словаки з чехами у випадку нападу будуть бігти в воєнкомат чи в сторону Мюнхена?
Израильтяне гораздо лучше жили, чем в трущобах Палестины, а мобилизация в ЦАХАЛ прошла на высочайшем уровне.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:44
trololo написав: Успіх написав: trololo написав:
контузія не значить, що людина дурачок і забула як поводитись зі зброєю. для допуску до зброї проводиться перевірка та підготовка
А отут дозвольте заперечити.
Мене і моїх побратимів за 21місяць ще НІХТО не перевіряв "на адекватність поводження зі зброєю"!
А підготовка - двічі по 7 патронів в мішень/мішок - це підготовка?
А ті, які були в той час в наряді/на посту, то навіть, і тих 7 патронів НЕ випустили!🤦🤦♂️🤦🏻
так ви ж артилерист, може піхоту краще готують. а при мобілізації комісію проходили ж. чим не перевірка
.
Так, я в арті.
А от комісія при мобілізації - це дуууууже голосно сказано!
У воєнкоматі якась пані, яка реєструвала, питала - чи є якісь скарги по здоров'ю?
Ну я їй почав тицяти довідку про "Обмежено придатний. Придатний лише у військовий час" і на пальцях пояснювати свої скарги на здоров'я...
А вона каже - "Ну автомат тримати зможете?🤦🤦♂️🤦🏻
Я кажу "так, але...." і починаю знову розказувати всі свої болячки...
Але вона довго не слухала, - перебиває мене фразою "Ну то оприділіться - Ви йдете, чи не йдете? Бо через 2 тижні знову Вас покличемо..."
Я 2сек. подумав і кажу - "Добре. Йду!"
А вже потім, як привезли нас у ВЧ, то там теж якийсь один чел задав питання - "які скарги по здоров'ю?" І, послухавши мене/тим часом пишучи якийсь папірець, нічого такого путнього не сказав, - заповнив той папірець і я пішов у інші двері, де вже якийсь військовий казав куди йти далі...
От і вся комісія
Тому я тут вже питання піднімав - що може зразу не мали часу/не було стільки комісій де взяти...
Але ж за 21місяць могли нас перевірити вже по повній програмі?
Особливо психіатр!
Може в нас половина неадекватів і вони в неочікуваний час захочуть популяти з автомата по своїх?
Ну от як так?!
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:46
freeze написав:
Израильтяне гораздо лучше жили, чем в трущобах Палестины, а мобилизация в ЦАХАЛ прошла на высочайшем уровне.
Ізраїль так живе від часу заснування. некоректне порівняння. Чехи при слові війна або сміються або втрачають свідомість від страху (це так, образно)
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:47
freeze написав:
Я вас уверяю, что резком сокращении поставок техники и снарядов, что уже произошло, и начинающемся сокращении финансирования, нет никаких других вариантов кроме этих двух.
Я бы выбрал путь жёсткой мобилизации. Заодно ввел бы уголовную ответственность за дискредитацию ЗСУ, в том числе Сухопутных войск, в том числе и ТЦК
тобто різкому скороченні поставок, замість снарядів, техніки і дронів просто пакувати більше мяса? стратегічно це буде величезна помилка
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