ЛАД написав:Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?
секрет в тому що чим краще пересічна людина живе, тим менше їй хочеться померти на війні. Плюс неосвідченість та пропаганда. Думаєте словаки з чехами у випадку нападу будуть бігти в воєнкомат чи в сторону Мюнхена?
Израильтяне гораздо лучше жили, чем в трущобах Палестины, а мобилизация в ЦАХАЛ прошла на высочайшем уровне.
Так в Ізраїлі вже і давно була мобсистема височайшого рівня. Цей фактор перекриває фактор "лучше жили".
ЛАД написав:Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?
Потому что у нас официальное мнение народа (то что по телевизору) несовпадает с реальным мнением народа (тем что на кухнях). Цензура понимаешь очень сильная, надо от нее избавляться, тогда и понимание придет что мы можем/хотим а что нет.
ЛАД написав:Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?
Потому что у нас официальное мнение народа (то что по телевизору) несовпадает с реальным мнением народа (тем что на кухнях). Цензура понимаешь очень сильная, надо от нее избавляться, тогда и понимание придет что мы можем/хотим а что нет.
или потому что у нас в народе на многие вещи противоположные взгляды.
Даже в говёной россии отказались от мобилизации в советском виде, поняли,что это не пойдёт никому на пользу и просто начали заниматься рекрутингом.
в них втричі більше людей, втричі сильніша пропаганда, тюрми стали пустіше на 200 тис рил, активна примусова мобілізація в "Лнр та Днр"
То, что втрое (скорее, вчетверо) больше людей, известно с самого начала.
"втричі сильніша пропаганда" - почему? При том, что мы ведём справедливую войну и у нас в 100 раз больше оснований для успешной пропаганды и поддержка практически всех нормальных стран.
Тюрьмы... Кто нам запрещает? Вместо этого мы сажаем человека на 3 года (сегодня кто-то писал, кажется, Bobua), который, вроде, признал вину и просит заменить тюрьму на армию. Почему не послать его на те же 3 года в армию (может, даже на меньший срок).
"примусова мобілізація в "Лнр та Днр" - её роль, по-моему, несколько преувеличена. По данным https://index.minfin.com.ua/reference/people/2020/ население Украины на 1.01.2014 - 45 426,2 тыс., на 1.01.2015 - 42 928,9 тыс. Т.е. в Л/ДНР и в Крыму осталось примерно 2,5 млн. человек. Возможно, ещё меньше - за эти годы кто-то уехал в Украину, кто-то в Россию. Это меньше 2% населения РФ.
ЛАД написав:Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?
Потому что у нас официальное мнение народа (то что по телевизору) несовпадает с реальным мнением народа (тем что на кухнях). Цензура понимаешь очень сильная, надо от нее избавляться, тогда и понимание придет что мы можем/хотим а что нет.
или потому что у нас в народе на многие вещи противоположные взгляды.
Ну так можно посчитать ведь кого больше. Банальный соцопрос который нельзя подделать - это открыть границы. Или там референдум. Или просто посчитать кто пришел по первой повестке и отталкиваться от этого кол-ва людей. Кому в его темную голову вообще пришла мысль считать моб.ресурс по кол-ву голов 18-60 с половыми признаками мужчины? Это ж какой-то 18 век... В этом и проблема - у них потом цифры не сходятся - у главкома в бумагах моб ресурс страны 8 миилионов, а в армии всего 500 тысяч - он вызывает старшего по ТЦК и говорит "мне к весне надо еще 100 000 людей" думая что они есть - а где они, их по факту нет, точнее они себя в моб резерве не видят и туда вот вообще не пойдут. Что это кроме как обман самих себя?
Справа не стільки в уклоністах. Вони лише наслідок, прояв.
Проблеми з недокомплектацією в ЗСУ почались, якщо не помиляюсь, з 2018 року. Тоді пішли статті чому звільняються з війська. А пофіг... відреагували по мінімуму. Вже не кажучи про заходи по роботі з майбутніми новими.
Тепер це лише проявилося у вигляді проблеми. При форс-мажорі.
Справа не стільки в уклоністах. Вони лише наслідок, прояв.
Проблеми з недокомплектацією в ЗСУ почались, якщо не помиляюсь, з 2018 року. Тоді пішли статті чому звільняються з війська. А пофіг... відреагували по мінімуму. Вже не кажучи про заходи по роботі з майбутніми новими.
Тепер це лише проявилося у вигляді проблеми. При форс-мажорі.
Справа не стільки в уклоністах. Вони лише наслідок, прояв.
Проблеми з недокомплектацією в ЗСУ почались, якщо не помиляюсь, з 2018 року. Тоді пішли статті чому звільняються з війська. А пофіг... відреагували по мінімуму. Вже не кажучи про заходи по роботі з майбутніми новими.
Тепер це лише проявилося у вигляді проблеми. При форс-мажорі.
зараз порохоботи покажуть хто є ху
Та отож. Кривонос є ху? А він сам визнав:
"У нас патріотизм не підтримується на рівні держави, і 2014 рік показав, що величезна кількість (мобілізованих, – ред.) йшла (воювати, – ред.), але ще більша кількість — тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла (від мобілізації, – ред.). Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. Це по-перше", — констатував заступник секретаря РНБО. https://rubryka.com/2020/12/26/kryvonos ... du-rosiyi/ Рукописи не горять))