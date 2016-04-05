Додано: Нед 10 гру, 2023 01:09

vitaliiangel написав: katso написав: ЛАД написав: Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины? Почему при этом агрессор умудряется набрать новых бойцов на несправедливую войну, а мы не можем призвать людей на защиту родины?



Потому что у нас официальное мнение народа (то что по телевизору) несовпадает с реальным мнением народа (тем что на кухнях). Цензура понимаешь очень сильная, надо от нее избавляться, тогда и понимание придет что мы можем/хотим а что нет. Потому что у нас официальное мнение народа (то что по телевизору) несовпадает с реальным мнением народа (тем что на кухнях). Цензура понимаешь очень сильная, надо от нее избавляться, тогда и понимание придет что мы можем/хотим а что нет.

или потому что у нас в народе на многие вещи противоположные взгляды. или потому что у нас в народе на многие вещи противоположные взгляды.

Ну так можно посчитать ведь кого больше. Банальный соцопрос который нельзя подделать - это открыть границы. Или там референдум. Или просто посчитать кто пришел по первой повестке и отталкиваться от этого кол-ва людей. Кому в его темную голову вообще пришла мысль считать моб.ресурс по кол-ву голов 18-60 с половыми признаками мужчины? Это ж какой-то 18 век... В этом и проблема - у них потом цифры не сходятся - у главкома в бумагах моб ресурс страны 8 миилионов, а в армии всего 500 тысяч - он вызывает старшего по ТЦК и говорит "мне к весне надо еще 100 000 людей" думая что они есть - а где они, их по факту нет, точнее они себя в моб резерве не видят и туда вот вообще не пойдут. Что это кроме как обман самих себя?